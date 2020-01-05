Как игроки ЦСКА отметили Новый год

2019 год для ЦСКА можно назвать одним из самых провальных за последние годы. Зимний перерыв пойдёт на пользу клубу, ну а пока многие футболисты уже отдыхают и набираются сил.
Игорь Акинфеев на Новый год улетел на море с семьёй.
Вадим Карпов праздновал с любимой девушкой.
Хордур Магнуссон любовался фейерверками вместе с возлюбленной и поздравил всех с Новым годом.
У Ильзата Ахметова 31 декабря было два праздника: Новый год и день рождения.
Кристиан Бистрович побывал в пустыне, а Новый год встретил в Дубае с девушкой.
Арнор Сигурдссон на Новый год был в кругу своих родных.
Полузащитник Наир Тикнизян улетел в Доминикану.
Илья Помазун посетил памятник башням-близнецам в Нью-Йорке.
Фёдор Чалов и Константин Кучаев вместе с другими молодыми футболистами отправились в Канкун.
Бывший «армеец» Вагнер Лав на Новый год засветился в ресторане у Нусрета Гёкче.
Евгений Алдонин в канун праздника с семьёй посетил новогоднее ледовое шоу.
Даниэль Карвальо отметил Новый год со своими близкими в Бразилии.
Ахмед Муса пожелал много работать в Новом году, чтобы в будущем всё было прекрасно.
У Сейду Думбия тоже день рождения в Новый год — комбо было не только у Ахметова.
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