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Как футболисты ЦСКА отметили Новый год 2020, фото

Как игроки ЦСКА отметили Новый год
Алексей Хасанов
Как игроки ЦСКА отметили Новый год
У Ахметова ещё один праздник, Акинфеев на море, а Бистрович в пустыне.
Футбол / РПЛ 0

2019 год для ЦСКА можно назвать одним из самых провальных за последние годы. Зимний перерыв пойдёт на пользу клубу, ну а пока многие футболисты уже отдыхают и набираются сил.

Игорь Акинфеев на Новый год улетел на море с семьёй.

Вадим Карпов праздновал с любимой девушкой.

Хордур Магнуссон любовался фейерверками вместе с возлюбленной и поздравил всех с Новым годом.

У Ильзата Ахметова 31 декабря было два праздника: Новый год и день рождения.

Кристиан Бистрович побывал в пустыне, а Новый год встретил в Дубае с девушкой.

Арнор Сигурдссон на Новый год был в кругу своих родных.

Полузащитник Наир Тикнизян улетел в Доминикану.

Илья Помазун посетил памятник башням-близнецам в Нью-Йорке.

Фёдор Чалов и Константин Кучаев вместе с другими молодыми футболистами отправились в Канкун.

Бывший «армеец» Вагнер Лав на Новый год засветился в ресторане у Нусрета Гёкче.

Евгений Алдонин в канун праздника с семьёй посетил новогоднее ледовое шоу.

Даниэль Карвальо отметил Новый год со своими близкими в Бразилии.

Ахмед Муса пожелал много работать в Новом году, чтобы в будущем всё было прекрасно.

У Сейду Думбия тоже день рождения в Новый год — комбо было не только у Ахметова.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/katygerun

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