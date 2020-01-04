Морено уже изменил «Монако». Дебют испанца завершился скандалом!

«Монако» сыграл первый матч под руководством Роберта Морено. В 1/32 финала Кубка Франции монегаски победили «Реймс». Новый главный тренер выпустил полузащитника сборной России Александра Головина в основе.

Чего хочет Морено

Морено принял «Монако» 28 декабря, так что у бывшего наставника сборной Испании была неделя на знакомство с командой и подготовку к матчу с «Реймсом», который, к слову, делит шестое место с монегасками в Лиге 1. Увольнение Леонарду Жардима оказалось в какой-то степени уникальным, ведь вряд ли наберется много примеров, когда тренера отправляли в отставку после выигрыша со счётом 5:1. Португальца не спас даже разгром «Лилля». Выбор его преемника тоже удивил, так как ранее Морено никого не возглавлял на клубном уровне. Тем не менее руководители «Монако» поверили в 42-летнего испанца.

«Это была хорошая неделя, – сказал Морено накануне кубковой встречи. – Я увидел хорошее отношение к тренировкам со стороны игроков. Очень счастлив, поскольку все игроки сделали то, о чём я просил. Мне нужно больше информации о команде. Нелегко сделать всё, что хочу, за одну неделю. Мы должны работать неделю за неделей и показывать прогресс во время матчей. Необходимо улучшить игру в обороне, но это не проблема одной линии, это коллективная проблема. Когда пропускаешь, видишь только последнюю ошибку, а надо проанализировать, что привело к этому и как действовали другие игроки. Мы также должны поработать над атакой, потому что я хочу большего контроля над игрой».

Морено, несомненно, нужно была начать работу в «Монако» с победы, хотя бы потому, что после этого монегаски дважды подряд сыграют с «ПСЖ» в чемпионате Франции – 12-го и 15-го (второй матч – перенесённый с 15-го тура).

Головин – самый опасный у монегасков

Известно, что игроки «Монако» просили Жардима оставить тактическую схему с тремя центральными защитниками. Португалец согласился. Наверное, у Морено тоже был разговор с командой на эту тему, однако испанец с первой же игры перестроил монегасков на 4-3-3. Головин располагался правее в тройке хавбеков и зачастую выдвигался выше действовавшего левее Сеска Фабрегаса. При атаках искал свободное пространство в полуфланге или между линиями полузащиты и защиты «Реймса», при обороне мог помочь в прессинге нападающему Виссаму Бен-Йеддеру. Правда, нельзя сказать, что «Монако» предложил «Реймсу» какой-то мощный прессинг, его включали по ситуации.

Игра не потрясала динамикой. Морено явно делает акцент на контроль мяча, характерный для сборной Испании. В первом тайме хозяева значительно превзошли гостей по владению (65% против 35%), но почти полчаса не создавали моментов, тогда как «Реймс» поймал «Монако» на типичной ошибке времен Жардима. Гильермо Марипан прозевал одну из многочисленных длинных передач соперника, ожидая, что судья зафиксирует офсайд, и Реми Уден пробил в штангу.

Первый и самый выгодный шанс забить до перерыва у «Монако» имел Головин, который вышел на кубковый матч под 10-м номером и по движению был, как обычно, едва ли не лучшим. Россиянин ворвался в штрафную «Реймса» с места правого инсайда, получил передачу и сразу же атаковал ворота. К сожалению, удар получился не таким хорошим, как хотел Александр. Кроме того, на 35-й минуте экс-«армеец» упал в штрафной «Реймса», надеясь заработать пенальти. В принципе судья при желании мог указать на «точку», ведь оппонент, похоже, наступил ему на ногу.

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«Монако» побеждает благодаря руке Кейта

После перерыва Морено поменял местами Головина и Фабрегаса. Россиянин стал располагаться левее. Сложно судить, чем руководствовался тренер, может быть, просто решил попробовать и посмотреть, что получится. Кстати, Фабрегас – один из трёх новых игроков в основе по сравнению с последним матчем «Монако» с Жардимом. Помимо испанца появились на флангах обороны Бенджамин Хенрихс, собравшийся уходить в «РБ Лейпциг», и Фоде Балло-Туре. Не оказалось в стартовом составе Жемерсона, Жила Диаша и автора двух голевых передач Рубена Агилара.

Монегаски увеличили давление на «Реймс» при таком же превосходстве по владению, придумали несколько хороших комбинаций у чужой штрафной и на исходе часа матча забили заслуженный гол. Удачный прессинг группой игроков завершился перехватом, Бен-Йеддер мягко навесил на Бальде Кейта, а тот нанес точный удар головой. Всё шло по плану Морено, но через восемь минут его команда пропустила дешёвый гол из-за индивидуальной ошибки Марипана. Свежий форвард Булайе Диа впервые встретился с мячом в штрафной «Монако», ложным движением убрал чилийца и пробил. Опять картина из худших матчей при Жардиме!

За 10 минут до конца второго тайма Морено выпустил залечившего травму Стевана Йоветича. По решению испанского тренера в опорной зоне в схеме 4-2-3-1 стали играть Головин и вышедший на замену Адриен Силва. Португалец подвёл команду: прыгнул в ноги сопернику, организовав пенальти в свои ворота. «Монако» просто повезло, что бывший хавбек «Ростова» и «Арсенала» Мусса Думбия бездарно загубил момент. Ударил прямо по центру. Голкипер Бенжамен Леком отбил мяч ногами.

Закончилась игра скандально. На 90+5-й минуте Кейта забил победный гол после подачи углового в исполнении Головина. Мяч от игрока «Реймса» попал к форварду «Монако», задев чуть-чуть его руку. Если бы на кубковом матче работала система VAR, судья, скорее всего, отменил бы гол монегасков. Тотчас прозвучал финальный свисток, после которого гости всей командой бросились предъявлять претензии арбитру.