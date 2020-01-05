Зинченко забивает раз в год. Украинец помог «МанСити» пройти дальше в Кубке Англии

Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии



В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Уже на 19-й минуте матча счёт был открыт — отличился украинский легионер хозяев Александр Зинченко. Гости сравняли счёт на 35-й минуте матча, однако к перерыву всё же проигрывали — отличился Серхио Агуэро.



Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.



Стоит отметить, что гол Зинченко стал для него вторым в футболке «Манчестер Сити». Впервые он отличился практически ровно год назад — 9 января 2019 года он забил в матче Кубка лиги с «Бёртоном».

«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Вулверхэмптон» и «МЮ» ожидает переигровка



В матче 1/32 финала Кубка Англии «Лестер Сити» принимал «Уиган Атлетик». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «лис».



Подопечные Брендана Роджерса обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже по итогам первого тайма — сперва на 19-й минуте автоголом отличился Том Пирс, после чего счёт удвоил хавбек «Лестера» Харви Барнс. Больше голов в матче зрители не увидели.



В параллельном матче 1/32 финала «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды не сумели распечатать ворота друг друга, поэтому исход противостояния решится в переигровке.

«Бавария» объявила о заключении контракта с Нюбелем



«Бавария» на официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года. Контракт Нюбеля с «Баварией» рассчитан на 5 лет.



Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/2020. Таким образом, голкипер достанется мюнхенской «Баварии» бесплатно.



Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.



«Бавария» набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (30) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг».

«Интер» намерен продать игроков на € 150 млн



«Интер» намерен выручить солидную сумму с продажи игроков в два ближайших трансферных окна, сообщает Tuttosport.



Согласно информации источника, этой зимой и ближайшим летом «нерадзурри» намерены продать семерых футболистов: защитника Эстевана Дальбера, полузащитников Раджу Найнгголана, Жоау Мариу и Ивана Перишича, а также нападающих Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэла Барбозу. Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.



В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает первое место. В активе «нерадзурри» 42 очка после 17 туров. «Ювентус», который занимает второе место, команда Антонио Конте опережает лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

15-летний бразилец побил рекорд Неймара



Форвард «Освальдо» Пабло Хуан побил рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, став самым молодым игроком, принявшим участие в матче юниорского Кубка Сан-Паулу. Об этом сообщает Globo Esporte.



Хуан принял участие в матче с «Понте Прета», который состоялся в пятницу, 3 января. На момент выхода на поле нападающему исполнилось 15 лет 3 месяца и 24 дня. Таким образом, он побил рекорд Неймара, который в 2008 году, будучи игроком «Сантоса», сыграл в матче юниорского Кубка Сан-Паулу, когда ему было 15 лет и 11 месяцев.

«Сыграть в юниорском Кубке Сан-Паулу всегда было моей мечтой, так как это великий турнир, за которым следят топ-клубы», — прокомментировал свой рекорд Хуан.



Отметим, матч между «Освальдо» и «Понте Прета» завершился поражением команды Хуана с разгромным счётом 1:5.

«Валенсия» обыграла «Эйбар» в матче Примеры. Черышев провёл на поле 5 минут



«Валенсия» обыграла «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0.



Единственный мяч в матче был забит на 27-й минуте. Его автором стал форвард «летучих мышей» Максимилиано Гомес, ударом головой поразивший ворота Марко Дмитровича после навеса с правого фланга в исполнении Даниэля Васса. Встречу гости заканчивали в меньшинстве. За повторное предупреждение на 90+1-й минуте удалён был защитник «Эйбара» Паулу Оливейра. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 89-й минуте встречи, заменив Франсиса Коклена, и с учётом добавленного ко второму тайму времени отыграл 5 минут.

«Монако» одержал победу в первом матче под руководством Морено



В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» принимал «Реймс». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий «Монако» Бальде Кейта на 61-й минуте. Спустя восемь минут форвард «Реймса» Булайе Диа сравнял счёт. Победу монегаскам принёс Кейта, отправив ещё один мяч в ворота соперника в компенсированное время.



Это первый матч «Монако» под руководством Роберта Морено. Испанский специалист возглавил монегасков в конце декабря 2019 года, сменив на посту главного тренера Леонарду Жардима.



Соперник «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции станет известен 6 января во время жеребьёвки. Матчи следующего раунда турнира будут сыграны 18 и 19 января.

Морено уже изменил «Монако». Дебют испанца завершился скандалом! Александр Головин очень солидно сыграл в победном кубковом матче с «Реймсом».

Йорди Круифф стал главным тренером сборной Эквадора



Йорди Круифф, сын легенды голландского футбола Йохана Круиффа, стал главным тренером сборной Эквадора, сообщает Marca. Контракт 45-летнего нидерландского специалиста рассчитан на три года.



Последним местом работы Й. Круиффа был китайский клуб «Чунцин Лифань», который он покинул в середине декабря прошлого года. Круифф работал ассистентом наставника в «Валлетте», занимал пост спортивного директора в кипрском АЕКе, а также возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива.



Дебютным матчем Круиффа на посту главного тренера сборной Эквадора станет встреча с национальной командой Аргентины 26 марта 2020 года. Летом сборная Эквадора примет участие в Кубке Америки. На Кубке Америки — 2019 Эквадор занял последнее место в группе, уступив две встречи и лишь раз сыграв вничью.