«Барселона» отдала очки худшей команде Примеры! Команду подставил де Йонг

Матч «Эспаньол» – «Барселона» – ещё одно доказательство того, что в дерби не имеет никакого значения положение команд в таблице. Аутсайдер чемпионата Испании, не одержавший ни одной победы в последних восьми турах и ни разу не выигравший в нынешнем сезоне Примеры на своём поле, отнял очки у лидера и чемпиона. Для «Эспаньола» эта ничья сродни победе.

Неделю назад «Эспаньол» возглавил Абелардо, сменивший отправленного в отставку Пабло Мачина. По иронии судьбы, экс-защитник «Барселоны», отыгравший за неё восемь лет с 1994-го по 2002-й, дебютировал встречей со своей бывшей командой. О лучшей премьере Абелардо и мечтать не мог! Его команда показала приличную организацию в рамках схемы 4-4-2 и сумасшедший настрой. Хозяева пробежали в общей сумме на семь с лишним километров больше, чем гости, отчаянно боролись за каждый мяч.

По ходу первого тайма «Барселона» владела мячом до 80% времени, но это преимущество почти не давало реальной остроты. «Эспаньол» по-своему контролировал игру и открыл счёт на 23-й минуте: Давид Лопес забил головой после подачи со штрафного. Офсайда не было, так как помогавший защитникам Луис Суарес сломал линию обороны. Вообще до перерыва ни Суарес, ни Антуан Гризманн, ни даже Лео Месси не напоминали себя. У аргентинца раза три-четыре отбирали мяч при попытках обводки, и только во втором тайме Месси смог продемонстрировать свой феноменальный дриблинг, когда ушёл сразу от четверых и выдал гениальную передачу Суаресу. Казалось, что звёзды «Барселоны» просто перепраздновали Новый год.

Но после перерыва чемпион включился на сто процентов и сумел перевернуть игру, прежде всего, благодаря Суаресу. В начале второго тайма центрфорвард отыскал свободную зону в штрафной «Эспаньола» и классным ударом в касание замкнул кросс Жорди Альбы с левого фланга. На исходе часа игры Суарес уже выступил ассистентом при голе. Уругваец блестяще вырезал передачу черпачком на Артуро Видаля. Чилиец, хоть и судится с «Барсой», не потерял желания забивать за неё: нанёс точный удар головой.

Скорее всего, болельщики увидели бы ещё одну победу команды Эрнесто Вальверде на классе, если бы «Барселону» не подставил Френки де Йонг. Голландец завозился с мячом на своей половине поля, потерял его, сфолил и получил заслуженную жёлтую карточку. Она стала второй для Френки – его удалили.

«Эспаньол» опять поверил в чудо, вдобавок на замену у хозяев здорово вышел У Лэй, обеспечивающий каталонскому клубу рекордные просмотры. Китайский вингер замучил защитников «Барселоны», едва не забил головой из-под Жерара Пике, а в концовке всё-таки сравнял счёт. У Лэй отклеился от Клемана Лангле и пробил мимо голкипера Нето, который проводил свой первый матч в нынешнем сезоны Примеры из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Бразильца нельзя обвинить в пропущенных мячах, но он и не выручал.

Потрясающая развязка каталонского дерби! «Барселона» потеряла единоличное лидерство, поскольку «Реал» в субботу прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. «Сливочные» разгромили на выезде «Хетафе» – 3:0.