Главные футбольные посты года в «Инстаграме»

Джанлуиджи Буффон поддержал хештег #prayforsala. Напомним, Эмилиано Сала должен был перейти из «Нанта» в «Кардифф» в зимнее ТО. Все вопросы по трансферу были улажены, футболист решил долететь до столицы Уэльса на легкомоторном самолёте, но до Кардиффа он так и не долетел. 21 января самолёт пропал с радаров и исчез над Ла-Маншем.

В мае у Икера Касильяса случился инфаркт на тренировке. Легендарный вратарь успокоил своих фанатов фотографией с больничной койки. Здоровью испанца ничто не угрожает.

Лукас Моура сразу после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом», где «Тоттенхэм» вырвал победу, героически отыгравшись с 0:2. Бразилец стал героем матча, забил три мяча, последний из которых — на 96-й минуте.

Артём Дзюба с сыном на праздновании чемпионства в РПЛ.

Этот кубок Лиги чемпионов в Ливерпуле ждали 14 лет. Вирджил ван Дейк показал красочное празднование победы вместе с болельщиками.

Обращение к фанатам «Спартака» бывшего капитана Дениса Глушакова.

Антуан Гризманн стал игроком «Барселоны». Счастливый француз в день презентации на «Камп Ноу».

Валерий Карпин в шутливой форме сообщил о беременности супруги.

Артём Милевский помог брестскому «Динамо» впервые стать чемпионом Беларуси.

Последняя командная фотография Леонида Слуцкого в Нидерландах.

Лионель Месси забирает шестой «Золотой мяч» на глазах у своей прекрасной семьи.

Сумасшедший забитый мяч Криштиану Роналду, португалец завис в воздухе на уровне 256 сантиметров.

Златан Ибрагимович эффектно объявил о подписании контракта с «Миланом».