Главные футбольные посты года в «Инстаграме»

Джанлуиджи Буффон поддержал хештег #prayforsala. Напомним, Эмилиано Сала должен был перейти из «Нанта» в «Кардифф» в зимнее ТО. Все вопросы по трансферу были улажены, футболист решил долететь до столицы Уэльса на легкомоторном самолёте, но до Кардиффа он так и не долетел. 21 января самолёт пропал с радаров и исчез над Ла-Маншем.
В мае у Икера Касильяса случился инфаркт на тренировке. Легендарный вратарь успокоил своих фанатов фотографией с больничной койки. Здоровью испанца ничто не угрожает.
Лукас Моура сразу после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом», где «Тоттенхэм» вырвал победу, героически отыгравшись с 0:2. Бразилец стал героем матча, забил три мяча, последний из которых — на 96-й минуте.
Артём Дзюба с сыном на праздновании чемпионства в РПЛ.
Этот кубок Лиги чемпионов в Ливерпуле ждали 14 лет. Вирджил ван Дейк показал красочное празднование победы вместе с болельщиками.
Обращение к фанатам «Спартака» бывшего капитана Дениса Глушакова.
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