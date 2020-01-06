«Эспаньол» хочет купить Смолова. Что об этом нужно знать

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Испании. В услугах 29-летнего игрока заинтересован аутсайдер Примеры «Эспаньол». По информации, имеющейся у «Чемпионата», этот трансфер при определённых обстоятельствах действительно реален.

Кто первым сообщил об интересе «Эспаньола» к Смолову?

Испанское спортивное издание Diario La Grada, специализирующееся на новостях об «Эспаньоле», первым написало о готовящемся трансфере Смолова. Согласно источнику, руководители каталонского клуба активизировались в переговорах по россиянину и надеются оформить сделку уже на этой неделе. При этом игрок «Локомотива» – лишь второй выбор в шорт-листе «Эспаньола», который пытается также заполучить нападающего «Бенфики» Рауля Де Томаса.

Интерес каталонского клуба к Смолову подтвердил экс-полузащитник «Эспаньола», а ныне тренер Дмитрий Кузнецов. «В декабре по приглашению «Эспаньола» я был на их домашнем матче с ЦСКА в Лиге Европы, – рассказал Кузнецов корреспонденту «Чемпионата». – На ужине представители клуба спрашивали меня про Эсекьеля Понсе. Они уже тогда искали нового нападающего. Теперь в агентских кругах мне сообщили, что у «Эспаньола» есть интерес к Смолову, но всё упирается в деньги. Вопрос должен решиться в ближайшие день-два. К слову, после матча с «армейцами» ко мне подошёл Жоан Капдевилья (представитель спортивного департамента клуба) и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники ещё молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними».

Дмитрий Кузнецов (в центре) с представителями «Эспаньола» Элоем Пересом (слева) и Жоаном Капдевильей Фото: Из архива Дмитрия Кузнецова

Как «Эспаньол» выступает в нынешнем сезоне?

Для «Эспаньола» сезон-2019/20 складывается крайне неудачно. Первый круг чемпионата Испании каталонцы завершили на последнем месте, набрав лишь 11 очков в 19 матчах. На своём поле команда не одержала ни одной победы!

По ходу сезона «Эспаньол» сменил уже двух тренеров. Начинала чемпионат команда под руководством Давида Гальего, а в октябре на его место пришёл Пабло Мачин. Однако и у бывшего наставника «Севильи» не получилось вытащить «Эспаньол» из болота. В конце декабря каталонцев возглавил известный в прошлом защитник «Барселоны» Абелардо. В субботу он дебютировал как раз в дерби «Эспаньол» – «Барселона». Аутсайдер подал признаки жизни, сенсационно отняв очки у лидера: матч закончился вничью – 2:2.

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Зато в Лиге Европы «Эспаньол» достаточно успешен. Каталонцы заняли первое место в группе с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и ЦСКА. В 1/16 финала аутсайдер Примеры сыграет с «Вулверхэмптоном». Так что для Смолова евросезон может неожиданно продлиться.

Что у каталонского клуба с деньгами на трансферы?

Известно, что «Эспаньол» собирается сделать несколько приобретений, которые должны помочь команде не вылететь из Примеры и продолжить борьбу за победу в Лиге Европы. Китайские владельцы клуба пообещали Абелардо новичков, тем не менее каких-то сумасшедших трат ждать не стоит. Работа на трансферном рынке будет разумной. В декабре появилась информация о возможном переходе в «Эспаньол» экс-форварда «Зенита» Халка. Президент каталонского клуба Чэнь Яньшэн пытался воспользоваться хорошими отношениями с коллегами из «Шанхай СИПГ» и договориться об аренде бразильца до конца сезона. Похоже, эта идея провалилась. «Такой игрок, как Халк, недосягаем для нас, – заявил на днях спортивный директор «Эспаньола» Руфете.

Летом 2019-го аутсайдер Примеры хорошо заработал на трансферах. По данным Transfermarkt, каталонский клуб продал игроков на 59 млн евро, а на новичков потратил лишь 18,5 млн. Рекордная покупка в истории «Эспаньола» – защитник Марио Эрмосо, за которого летом 2017-го заплатили 12,5 млн. К слову, Смолов обошёлся «Локомотиву» в 9 млн.

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С кем будет конкурировать Смолов в случае трансфера?

Судя по матчу с «Барселоной», Абелардо будет использовать тактическую схему 4-4-2, либо 4-4-1-1. В дерби центрфорварда Хонатана Кальери поддерживал атакующий полузащитник Серхи Дардер. Подвижный и агрессивный аргентинец Кальери забил в нынешнем сезоне всего один мяч в 15 матчах. Лучшим бомбардиром «Эспаньола» является другой аргентинец – бывший форвард «Шахтёра» Факундо Феррейра, у которого восемь голов в 20 матчах. Правда, шесть из них в квалификации ЛЕ. На дерби Феррейра не попал в заявку. Есть ещё молодой испанец Виктор Кампусано – автор пяти забитых мячей в 21 матче. Вот только и он на международной арене результативнее, чем в чемпионате Испании.

Ни один центрфорвард «Эспаньола» не забил больше гола в Примере. Это большая проблема для команды. Впрочем, нельзя однозначно утверждать, что Смолов индивидуально сильнее Феррейры или Кальери.

Какие варианты у Смолова были до «Эспаньола»?

Смолов не скрывает, что по-прежнему мечтает уехать в топовый чемпионат. У Фёдора уже был опыт выступлений в Европе: во второй половине 2010 года он сыграл 14 матчей за «Фейеноорд», в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Нападающий жалеет, что не остался в Нидерландах.

Недавно Смолов стал героем очередного выпуска «КраСавы», в котором рассказал о имевшихся у него вариантах продолжения карьеры за границей:

«От некоторых отказался, с некоторыми не получилось договориться. Во многом рассчитывал на чемпионат мира, и что после турнира будет интерес от нормальных команд. Летом последние были предложения, но пока не получилось. От кого отказался? «Лион», «Марсель», «Бордо» – я даже не разговаривал. «Вольфсбург» был, Гладбах, «Вест Хэм». С последним вариантом тупанул. Месяц отпуска, я был в «Краснодаре», у меня болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Я побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира. Поэтому я думал о клубах немного другого уровня. На протяжении года-полутора шли переговоры с Дортмундом, но не получилось, потому что Тухель ушёл из клуба. Всё началось, когда играли с ними в Лиге Европы и победили 1:0».

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Ещё Смолов отказался от сумасшедшего предложение из Китая с зарплатой около 9 млн евро в год. Кроме того, агент нападающего Герман Ткаченко рассказал о переговорах с «Манчестер Юнайтед». Но манкунианцы в результате договорились с Алексисом Санчесом.

Как «Эспаньол» связан с Россией?

Игорь Корнеев, Дмитрий Галямин, Андрей Мох и Дмитрий Кузнецов Фото: Из архива Дмитрия Кузнецова

Смолов в случае перехода будет не первым российским легионером в истории каталонского клуба. В начале 1990-х за «Эспаньол» выступали защитники Дмитрий Галямин и Андрей Мох, а также полузащитники Игорь Корнеев и Кузнецов. Тогда наш квартет тоже помогал команде сохранить место в Примере.