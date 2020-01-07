Трансферы первой недели 2020 года в РПЛ

Что происходило на нашем трансферном рынке, пока вы отмечали наступление нового года?

В первую неделю 2020 года клубы РПЛ оформили несколько трансферов. Рассказываем о состоявшихся сделках, а также о наиболее интригующих слухах зимнего окна. Несомненно, всё самое интересное ещё впереди.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

«Зенит»

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев уже дал понять, что «Зенит» не собирается зимой никого покупать и продавать. Наверное, после его слов нет смысла развивать тему возможного перехода Сердара Азмуна в «Кристал Пэлас» или «Лацио», о чём в начале января сообщили зарубежные СМИ. Хотя всегда может поступить предложение, от которого невозможно отказаться. А вот как минимум один «новичок» в распоряжении Сергея Семака появится – это нападающий Александр Кокорин, не заявленный на первую часть сезона. Кроме того, высока вероятность возвращения из аренды полузащитника Эмилиано Ригони. Говорят, главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поставил ультиматум аргентинцу.

«Краснодар»

Как стало известно «Чемпионату», защитник краснодарского клуба Дмитрий Скопинцев перешёл в «Динамо».

Получают подтверждение слухи об уходе, возможно, самого яркого дриблёра РПЛ Вандерсона. На бразильца претендуют «Рома» и один из клубов АПЛ. 21-летний полузащитник Арутюн Григорян, выступавший за фарм-клуб, отдан в аренду «Млада Болеславу». Напомним, в чешской команде уже играют два воспитанника «быков» – защитник Алексей Татаев и нападающий Николай Комличенко. С приобретениями «Краснодар» пока не спешит, только вернул из аренды купленного летом у «Рубина» Егора Сорокина. Центральный защитник присоединится к новой команде на сборах.

«Ростов»

Ростовчане объявили об уходе основного центрального защитника Рагнара Сигурдссона. 33-летний легионер и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Игрок сборной Исландии имеет вариант с переходом в «Трабзонспор».

ЦСКА

Британская пресса продолжает «продавать» Фёдора Чалова в клубы АПЛ. В первые дни нового года появилась информации о готовности «Челси» потратить на нападающего «армейцев» более 23 млн евро, а также о попадании Чалова в шорт-лист «Брайтона». Сам московский клуб, по данным хорватских СМИ, ведёт переговоры о трансфере полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера. Однако чемпионов Хорватии не устраивает предложение об аренде с правом выкупа.

«Локомотив»

В Испании сообщили о переговорах «Эспаньола» с «Локомотивом» по поводу трансфера Фёдора Смолова. Экс-игрок каталонского клуба Дмитрий Кузнецов подтвердил «Чемпионату», что вопрос с переходом может решиться в течение одного-двух дней. Возможно, этой зимой наконец-то сбудется мечта Смолова поиграть в топ-лиге Европы.

«Эспаньол» хочет купить Смолова. Что об этом нужно знать Новость о возможном трансфере форварда «Локомотива» – не просто слух.

«Динамо»

Ещё один московский клуб, нацеленный, по утверждению хорватских журналистов, на игрока загребского «Динамо» Мислава Оршича. 27-летний вингер здорово проявил себя в нынешнем сезоне, забив 7 голов в 12 матчах квалификации и группового этапа Лиги чемпионов. Конкуренцию динамовцам в борьбе за Оршича готовы составить «Лион», «Валенсия», а также четыре английских клуба АПЛ и Чемпионшипа. Про трансфер Скопинцева сказано выше.

«Тамбов»

Несколько изменений произошло в составе дебютанта РПЛ. Тамбовский клуб покинули игроки группы атаки – Усман Мухаммед, Муйва Бенито и Хызыр Аппаев. Уже известно, что Муйва достиг договорённости о переходе в киевское «Динамо». Скоро «Тамбов» и «Ростов» должны объявить о трансфере центрального защитника Максима Осипенко, который заменит в составе ростовчан Сигурдссона. Есть у тамбовского клуба и новичок – воспитанник «Спартака» Артём Федчук, перешедший из «Авангарда». Возвращается в команду отданный в аренду хабаровскому СКА защитник Евгений Шляков.

«Рубин»

Казанский клуб стал самым активным игроком на рынке после назначения главным тренером Леонида Слуцкого. Помимо нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева команду пополнили ещё два новичка – фланговый защитник «Торпедо» Илья Самошников и полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров. Молодые, мобильные игроки, выделявшиеся качеством принятия решений на уровне ФНЛ. Макаров много забивал – 11 голов в 20 матчах. «Рубин» хорошо обыграл информацию о проваленном медосмотре Макарова, превратив всё в шутку про космонавта. Кроме того, пятилетний контракт с казанским клубом подписал полузащитник Солтмурад Бакаев. 20-летний игрок перейдёт в «Рубин» летом, когда завершится его договор со «Спартаком».

«Оренбург»

В составе «Оренбурга» появились два новичка – опорный полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Исламбек Куат, а также нападающий «Гента» Мамаду Силла. Приличное усиление для команды, ведущей борьбу за выживание в РПЛ. 25-летний, Силла – воспитанник «Барселоны», имеющий опыт выступлений в Примере за «Эспаньол».

«Сочи»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов, разорвавший соглашение с сочинским клубом, продолжит карьеру в Турции. Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором» на 1,5 года. Тем временем покинул «Сочи» Роман Березовский, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Александра Точилина.