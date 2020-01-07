Как футболисты и тренеры встретили рождество

Артём Дзюба встретил Рождество в компании друзей на вечеринке в стиле Гарри Поттера.
Фёдор Смолов сейчас на шикарном курорте и уже поздравил всех с наступившим праздником.
Антон Заболотный провёл праздник в кругу семьи.
Полузащитник “Локомотива” Дмитрий Баринов коротко, но ёмко поздравил всех с Рождеством с помощью стихотворения.
Фото: instagram.com/dima_barinov
Защитник “Спартака” Илья Кутепов также не остался в стороне от праздника и выложил пост в «Инстаграме».
Главный тренер “Ахмата” Игорь Шалимов не стал фотографироваться с семьёй, а просто выложил видео семейной ёлки.
Защитник “Динамо” Иван Ордец встретил Рождество в кругу семьи и друзей.
В стороне от праздника не остался и защитник “Краснодара” Урош Спайич. Он выложил в свой “инстаграм” поздравления на родном языке.
Фото: instagram.com/uros_spajic
Нападающий “Рубина” Евгений Марков праздновал в компании своей мамы и жены с ребёнком.
Фото: instagram.com/markov777
С Рождеством своих подписчиков поздравили бывший вратарь, а ныне советник спортивного директора “Зенита” Вячеслав Малафеев и бывший нападающий “Твенте”, “Байера-04”, “Локомотива” и “Динамо” Дмитрий Булыкин.
Фото: instagram.com/malafeev16ru
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