Тактика-2019: не бойтесь подключать центральных защитников в атаку

Укреплявшийся несколько лет тренд на использование трёх игроков в центре обороны стал отражением кадрового дефицита индивидуально классных защитников. Всё чаще при поиске центральных защитников спортивные департаменты европейских клубов стали обращать внимание на первый пас и подвижность/ловкость потенциального кандидата, а не на их прямые навыки — в итоге линии обороны даже у больших клубов стали относительно проходимыми. Модуль с тремя центральными защитниками не всегда говорит о том, что команда играет от соперника, но почти всегда позволяет рассчитывать на достаточное число игроков в остаточной обороне при потере мяча, что важно, учитывая возросшие скорости игры.

Со временем стало понятно, что при владении команды, играющие в три центральных защитника, будут искать способы подключения в атаку лишнего игрока из числа дефов. 2019-й стал прорывным в этом плане годом. В Италии «Аталанта», а в Англии «Шеффилд Юнайтед» показали два разных способа использования центральных защитников на чужой половине поля. Оба этих способа — концепты, вокруг которых возможно развитие идеи.

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«Аталанта» Джан Пьеро Гасперини обычно высоко котируется в качестве прессингующей команды — против неё сложно играть с мячом и «Ман Сити», и «Ювентусу». Однако помимо этого команда из Бергамо имеет неортодоксальную структуру при владении мячом, главная цель которой — всегда иметь три варианта для передачи вне зависимости от того, где ты принимаешь мяч. Доступной для подключений в атаку центральных защитников эту структуру делает ключевое требование Гасперини: никогда не возвращать мяч назад. «Многие тренеры хотят сохранять владение мячом [что предполагает разворот атак через защитников]. Когда владение сохраняется через разворот, давление от соперника может усилиться. Гасперини говорит: „Мы никогда не возвращаем мяч назад. Мы двигаем его вперёд, и если теряем, то сразу готовы выдвигаться“. Через эти идеи тренера весь менталитет клуба, его помышления изменились. Мы должны двигаться вперёд. Мы не должны играть на ничью, мы должны победить», — объяснял требование полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон.



Прикладное значение для подключений защитников таково: если командные договорённости предписывают продвигать мяч вперёд, то оба крайних центральных защитника знают, что можно переходить центральную линию, потому что их помощь в билдапе не потребуется — мяч уже выше их расположения на поле. Именно поэтому у крайних центральных защитников «Аталанты» (обычно Рафаэла Толоя и Берата Джимсити) часто весьма любопытная тепловая карта действий: на ней много касаний мяча на своей трети поля, в зоне прямых обязанностей, затем полтора десятков метров без действий и наконец солидное красное пятно в полуфланге на чужой половине поля.



Гасперини использует центральных защитников как дополнительных пасующих игроков именно в полуфлангах. Опорники де Рон и Фройлер перекрывают центр на случай потери, два нападающих тоже располагаются в полуфлангах при переходе бергамасков на чужую половину, а Алехандро Гомес готовится принимать мяч там, где ему удобнее. Мощные вертикальные связи в полуфлангах благодаря центральным защитникам делают игру «Аталанты» максимально неудобной для соперников. Лучшим примером может считаться игра против «Аталанты» осенью: Толой тогда оформил дубль из голевых передач — сначала за счёт стенки с Иличичем, а затем божественным проникающим пасом на того же Иличича.

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«Шеффилд» Криса Уайлдера использует центральных защитников в атаке принципиально иначе. Идею действий с мячом стоит искать в игре «клинков» без мяча. Меньше «Шеффилда» мячом в АПЛ владеют всего две команды, но и пропустили меньше мячей тоже лишь две — всё благодаря максимально компактной игре команды на своей половине поля после плавного возврата из прессинга. Особенно это касается тройки центральных полузащитников в 5-3-2: часто они ориентированы на соперников персонально и располагаются на расстоянии 12-15 метров. У оппонентов в таком случае не так много пространства для творчества: центр плотно перекрыт, и игроки соперника начинают инстинктивно сужаться к центру.



Это в свою очередь оставляет достаточно пространства во флангах, и в момент, когда «клинки» перехватывают мяч, использовать эти свободные зоны кажется логичным — здесь структура позиционной обороны соперника может нарушиться. Именно сюда и подключаются центрдефы Уайлдера Крис Бэшем и Джек О'Коннелл — это происходит или в случае резкого перехода в контратаку с большой зоной на фланге, или в позиционной атаке, когда соперник закрывается на своей половине, и его штрафную нужно взламывать.



Принципы здесь таковы. Если это быстро построенная атака, крайний центральный защитник выбегает из-за спин у центральных и крайних полузащитников соперника — в стрессовой ситуации те напряженно следят за мячом, а не за возможными вариантами для передачи, и забывают о подключающемся дефе. В такой ситуации Бэшем/О'Коннелл или подключается напрямую в штрафную соперника (реже), или во фланг, позволяя крайнему защитнику «клинков» стать дополнительным игроком в штрафной (чаще). Это требует быстрой коммуникации от соперника, что часто бывает проблематичным в контратаках.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Если же это позиционная атака, то центрдеф помогает полноценно перегружать тот фланг, на котором находится мяч. Соперник вынужден менять структуру игры и отправлять на фланг дополнительного футболиста — часто в матчах «Шеффилда» создаются ситуации, когда во фланговой зоне идёт изолированная игра 3 vs 3. Это крайне удобно для тренера в том плане, что именно такие ситуации регулярно отрабатываются в позиционных играх на тренировках. Удобство заключается в том, что матчи очень нечасто напоминают тренировки, и если у тебя есть регулярный отрабатываемый на базе момент в самой игре, это моментально позволяет контролировать команду проще.

Да, «Аталанта» и «Шеффилд» пока представляют концепт — идея явно будет развиваться в ближайшие годы, если тенденция к поиску пасующих, а не отбирающих защитников продолжится. В 2020-м почти наверняка у Гасперини и Уайлдера появятся последователи — по крайней мере, в позиционных атаках модуль с тремя центрдефами подталкивает всё активнее использовать игроков обороны.