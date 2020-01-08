Трансферы первой недели 2020 года в Европе

В первые дни нового года на зимнем трансферном рынке Европы относительное спокойствие. Слухов, как всегда, хватает, а вот по-настоящему громких трансферов пока нет. Мы собрали самые интересные новости за неделю.

Трансферы первой недели 2020 года в РПЛ Что происходило на нашем трансферном рынке, пока вы отмечали наступление нового года?

Англия

В АПЛ затишье перед бурей. Можно отметить разве что возвращение полузащитника «Челси» Дэниела Дринкуотера из аренды. 29-летний игрок принял участие всего в двух матчах «Бёрнли». Лондонский клуб снова отдал Дринкуотера в аренду – теперь «Астон Вилле» до конца сезона.

Хавбек «Челси» Дринкуотер перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды

Любопытные слухи связаны прежде всего с «Манчестер Юнайтед». По информации The Independent, приоритетными целями манкунианцев на январь стали два полузащитника – Джеймс Мэддисон из «Лестера» и Джек Грилиш из «Астон Виллы». Возможно, в сделку по Мэддисону будет включён Джесси Лингард. Кроме того, «МЮ» начал переговоры по поводу покупки двух игроков «Вулверхэмптона» – полузащитника Рубена Невеша и нападающего Рауля Хименеса.



«Челси» хочет продать зимой защитников Маркоса Алонсо и Эмерсона. На итальянского бразильца претендуют «Ювентус» и «Интер». Ещё лондонский клуб продолжает бороться за Уилфрида Заха. Как утверждает The Times, в обмен на Заха «Кристал Пэлас» может получить деньги и центрфорварда Оливье Жиру, на которого, впрочем, претендует тот же «Интер».



«Арсенал» пытается усилить центр обороны. Ведутся переговоры с «Баварией» по Жерому Боатенгу (аренда либо трансфер за 15 млн) и с «РБ Лейпциг» по Деотшанкюлю Юпамекано. Француза будет сложно заполучить менее чем за 70 млн.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Испания

В Испании на рынке тоже без сенсаций. Только «Реал» заинтриговал подписанием 17-летнего атакующего полузащитника Рейниера из «Фламенго». В Бразилии этого парня называют «новым Кака». Трансфер обойдётся мадридскому клубу в 30 млн евро, а контракт заключат на 6,5 лет. До лета Рейниер будет играть за фарм-клуб «сливочных» – «Кастилью». Помимо того, стало известно, что «Реал» намерен избавиться в январе от форвардов Браима Диаса и Мариано Диаса. Первого ждут в «Хетафе», а второго хочет вернуть «Лион».

«Реал» подпишет контракт на 6,5 лет с 17-летним бразильцем Рейниером

«Барселона» по-прежнему нацелена на своего воспитанника Дани Ольмо. Каталонский клуб предложил 30 млн евро загребскому «Динамо» за атакующего полузащитника. Хорваты требуют 40 млн.



В «Атлетико» окончательно разочаровались в Тома Лемаре. Клуб ищет варианты для атакующего полузащитника. Последняя информация – предложение «Тоттенхэма» об аренде с правом выкупа за 60 млн.

Италия

«Ювентус» оформил две сделки в Италии. Голкипер Маттиа Перин отправился на правах аренды в «Дженоа», а полузащитник Деян Кулусевски выкуплен туринским клубом у «Аталанты» за 35 млн евро плюс бонусы (до 9 млн). До конца сезона 19-летний швед будет выступать на правах аренды за «Парму».

«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»

«Милан» официально представил Златана Ибрагимовича. Шведский форвард уже дебютировал в составе россонери в матче с «Сампдорией» (0:0). Вышел на замену за 35 минут до конца и ограничился всего одним ударом по воротам. Приход Ибрагимовича, вероятно, ускорит отъезд Кшиштофа Пёнтека. «Новый Шевченко» из поляка не получился. Наибольший интерес к Пёнтеку проявляет «Вест Хэм», и миланский клуб попросил за форварда 32 млн евро. Ещё одним новичком россонери должен стать защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо: клубы уже почти согласовали трансфер.

Тем временем в Милан прилетел агент полузащитника «Барселоны» Артуро Видаль. Однако в случае с чилийцем речь идёт о переходе в «Интер». Антонио Конте настаивает на покупке Видаля уже в зимнее окно, поэтому миланский клуб может существенно увеличить своё предложение в размере 13 млн евро, которое не заинтересовало каталонцев.



Наконец, «Наполи» обратился в лиссабонский «Спортинг» по поводу трансфера Маркоса Акуньи. Неаполитанцы готовы приобрести аргентинца за 15 млн евро. Несложно догадаться, каким будет ответ португальцев, учитывая, что ранее они отказали «Зениту» в продаже Акуньи за 16+4 млн.

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Германия

«Бавария» берёт нового конкурента для Мануэля Нойера. Чемпион Германии объявил о подписании контракта на пять лет с Александром Нюбелем. Правда, голкипер «Шальке», которому положили зарплату в размере 5,5 млн евро в год, переедет в Мюнхен только летом, когда станет свободным агентом.

«Бавария» объявила о заключении контракта с Нюбелем

Другие фавориты чемпионата Германии освобождают места под новичков. Дортмундская «Боруссия» продала в «Бенфику» за 20 млн евро полузащитника Юлиана Вайгля. «РБ Лейпциг» отпустил в «Галатасарай» на правах аренды защитника Марсело Сараччи.



Есть в Бундеслиге и первые зимние приобретения. «Хоффенхайм» выкупил у «Севильи» нападающего Мунаса Даббура, которым в разное время интересовались ЦСКА и «Локомотив». «Герта» оформила трансфер полузащитника «Штутгарта» Сантьяго Аскасибара. Взяв аргентинского «опорника» по прозвищу Русский, клуб из Берлина отдал в аренду «Аугсбургу» имеющего российские корни хавбека Эдуарда Лёвена.