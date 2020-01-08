Килиан Мбаппе — самый дорогой футболист в мире по версии CIES Football Observatory. Об этом и другом – в обзоре главных новостей.

Месси и Роналду не попали даже в пятёрку самых дорогих футболистов. Как так?

Месси опустился на 8-е место в списке самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — на 49-е



Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

Первое место в списке сохранил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость увеличилась до € 265,2 млн. На вторую строчку поднялся форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).



Нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») продолжают терять позиции в рейтинге. Аргентинец (€ 125,5 млн) опустился на восьмое место, португалец (€ 80,3 млн) – на 49-е.



Самые дорогие футболисты:



1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция) – € 265,2 млн

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) – € 223,7 млн

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – € 175,1 млн

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн

5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) – € 155,6 млн

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», Англия) – € 150,5 млн

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) – € 134,3 млн

8. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) – € 125,5 млн

9. Антуан Гризманн («Барселона», Франция) – € 123,6 млн

10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) – € 115,7 млн.

Доиграемся? Олимпиада без России, титул Месси и другие противоречивые прогнозы на 2020-й Россию выгонят из мирового спорта, но побеждать мы всё равно не перестанем!

Скопинцев подтвердил переход из «Краснодара» в «Динамо»



Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поздравил болельщиков с Рождеством, а также подтвердил свой переход в московское «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщил, что Скопинцев подписал контракт с «Динамо».

«Живущий под кровом всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит господу: „Ты защита моя и прибежище моё, Бог мой, на тебя я уповаю! И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он ангелам своим — охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение — истина его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!



Спасибо за время, “Краснодар», следующий этап — «Динамо». Всех православных христиан с праздником!" — написал Скопинцев на странице в «Инстаграме».

Грустная история Скопинцева. Как портится карьера кандидата в сборную России Памятка о том, какие факторы нужно обязательно учитывать при выборе нового клуба и момента для перехода.

«Ахмат» объявил о переходе Ильина из «Урала»



Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Владимира Ильина из «Урала». Контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на три с половиной года – до окончания сезона-2022/2023.



«Поздравляем Владимира с подписанием контракта с нашим клубом и говорим «Добро пожаловать!» — говорится в сообщении грозненцев.



Ильин защищал цвета «Урала» с 2017 года, а ранее выступал за «Кубань», «Химик», «Тосно», «Динамо» из Санкт-Петербурга и ряд других команд. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.

«Варди назвал себя «человеком из ниоткуда». Я — такой же» Интервью с нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, который в 18 лет мог закончить с футболом, а сегодня готов снова забить «Спартаку».

Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»



У львовских «Карпат» в скором времени может смениться владелец, сообщается на сайте болельщиков клуба.



По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана. В настоящее время основатель «Альфа-Банка» рассматривает возможность приобретения «Карпат».



Фридман является уроженцем Львова и был спонсором и инициатором основания проходившего там музыкального фестиваля «Альфа Джаз Фест». Отмечается, что с помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом. При этом он может выкупить доли как президента «Карпат» Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского.



В настоящее время «Карпаты», набрав 11 очков в 18 турах, занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Мракобесие по-украински. Вратаря «Карпат» выгнали за то, что он болел за Россию Надеюсь, мне не закроют въезд в страну за упоминание об этом случае.

Слуцкий ответил на обвинения со стороны игрока «Витесса»



Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на критику со стороны своего бывшего подопечного – нападающего «Витесса» Роя Беренса. Игрок ранее заявил, что российский специалист отобрал у него год футбола.

«Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Всё очень просто. Тот серьёзный разговор, про который он рассказывает и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провёл в феврале. Это первое. Второе — выпал он из игрового состава потому, что долгий промежуток времени у него было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объёма и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физподготовке.



Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол», — цитирует Слуцкого Sport24.

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин» Мы скучали.

«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с Nike



«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с американской фирмой Nike.



Длительность контракта не разглашается, однако уточняется, что он многолетний. Сотрудничество сторон вступит в силу начиная с сезона-2020/2021. В его рамках Nike будет производить экипировку для мужских и женских команд «Ливерпуля», а также молодёжных составов и тренерских штабов. Помимо игровой формы, будет производиться тренировочная и повседневная.



Напомним, в настоящее время техническим спонсором «Ливерпуля» является другая американская компания – New Balance. Осенью прошлого года производитель экипировки захотел продлить истекающий контракт с клубом, активировав пункт, по условиям которого он может остаться техническим спонсором, если повторит самое выгодное предложение конкурента. New Balance был готов платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ним сотрудничество. Суд по итогам разбирательства встал на сторону «Ливерпуля».