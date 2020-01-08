Главные задачи на зиму-2020. «Динамо»

Выступлениями в конце года динамовцы подарили болельщикам надежду. Но кадровых и игровых проблем у команды Кирилла Новикова всё ещё много.

Начало сезона превратилось для «Динамо» в одно сплошное разочарование. Несмотря на предоставленный владельцами солидный трансферный бюджет, массовые закупки (летом взято 12 новичков на сумму 36 млн евро, согласно transfermarkt) и кардинальную перестройку состава, бело-голубые при Дмитрии Хохлове не приобрели в качестве футбола, а только потеряли. То же самое касалось и результатов. По итогам 12 туров, то есть к началу октября, команда опустилась на 15-е место – и тренеру пришлось подавать в отставку.

Сменившему Хохлова Кириллу Новикову в краткие сроки удалось провести блистательный кризис-менеджмент. Несмотря на сложный график, включавший в себя матчи против почти всех топ-соперников, он вытащил «Динамо» из пропасти, выдал шестиматчевую беспроигрышную серию и лишь в последнем перед паузой туре потерпел первое чувствительное поражение – 0:3 от «Зенита». Тем не менее его отрезок единогласно удостоился высоких оценок. В том числе поддержало начинающего тренера и руководство, утвердившее Новикова в должности.

Только ликовать или даже строить воздушные замки сейчас слишком рано. Если «Динамо» желает не просто не вылететь (решать такие задачи давно должно быть скучно и стыдно), а выдать сезон, соответствующий великой истории клуба, амбициям владельцев и, собственно, бюджету, тогда работу зимой нужно проделать огромную. На всех фронтах.

Трансферы «на вход»

Одно значимое приобретение «Динамо» зимой уже сделало – вернулся воспитанник клубной структуры Дмитрий Скопинцев, и это решение должно стать успешным для всех. Футболист, мучившийся в «Краснодаре» в течение года, сейчас получит возможность вновь обрести стабильную игровую практику. А у бело-голубых теперь есть игрок, способный закрыть позицию левого защитника в модуле 4-Х-Х (во всяком случае Скопинцев к ней адаптирован всяко лучше, чем до «Краснодара»), левого латераля при 3-Х-Х (вообще идеальная история) или левого полузащитника-нападающего при 4-2-3-1/4-3-3.

Дмитрий Скопинцев Фото: twitter.com/fcdm_official

Но и оставшихся задач на трансферном рынке немало. Главная из них должна была решаться ещё летом: покупка сильного центрального нападающего. Клуб отпустил Луценко и Маркова, а взамен взял Шейдаева (пока – провальная покупка) и Игбуна (крепкий футболист, но не бомбардир-звезда). Для выхода на новый уровень нужен форвард иного уровня – и «Динамо» наверняка продолжит поиски.

Другие возможные позиции для усиления касаются центра полузащиты (Каборе не оправдывает ожиданий, Нойштедтер выглядит лучше, но тоже не идеальный и не самый мобильный «бокс-ту-бокс»).

Трансферы «на выход»

В этом направлении также необходима серьёзная работа, связанная с разгрузкой состава. В «Динамо» после летней закупки набралось многовато игроков.



Португалец Кардозу – футболист, доставшийся в наследство Новикову от прошлого спортивного департамента. При новом тренере лишь раз выходил в стартовом составе, а всего в сезоне набрал шесть матчей из 19.



Швед Хильемарк не справляется с адаптацией и конкуренцией, имеет в активе лишь четыре игры. Может, сгодится для обоймы и после сборов придёт в себя, однако необходимо помнить о приближающемся лимите. Лишних иностранцев или иностранцев «на всякий случай» желательно не коллекционировать.



Левый защитник Калинин, перешедший в «Динамо» летом, не имеет ни одной встречи в чемпионате, проиграл конкуренцию Раушу и Плиеву. С появлением Скопинцева ему тем более нет смысла задерживаться в клубе.



Нападающий Шейдаев не сумел доказать, что соответствует уровню команды, поэтому сейчас может спокойно съездить в аренду для обретения практики.



Панченко был важным игроком в прошлых сезонах, но при Новикове место в основе потерял. Если ставка и дальше будет делаться на Филиппа, Кириллу тоже стоит задуматься о своём статусе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футбольные вопросы

«Динамо» забило в нынешнем сезоне лишь 16 голов (меньше только у «Рубина» и «Ахмата», столько же – у «Уфы» и «Сочи»). Ситуация при Новикове стала лучше, чем при Хохлове (восемь мячей в семи играх), но не намного, поэтому зимой особенное внимание надо уделить построению атак, дальнейшей адаптации Филиппа (наиболее перспективный ресурс) и завершению. Само собой, будет лучше, если хотя бы к середине сборов появится новый классный нападающий.

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Второй важный момент – поиск баланса между атакой и обороной в центре поля. С Нойштедтером стало лучше, чем с Каборе, но качественного разрушения средней линии бело-голубых часто по-прежнему не хватает.

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