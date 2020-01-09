Шомуродова ждут в Германии. «Шальке» готов выложить за форварда € 15 млн

«Шальке-04» предложил € 15 млн за Шомуродова
Гельзенкирхенский «Шальке-04» хочет купить узбекистанского нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, утверждает GoSport.uz.
По данным источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 10 млн. Ещё € 5 млн предложено в качестве бонусов. Пока российский клуб не ответил на предложение по трансферу игрока.
Шомуродов перешёл в «Ростов» летом 2017 года из «Бунёдкора». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
«Ростов» выступил с заявлением по поводу информации о проблемах Сигурдссона с алкоголем
Пресс-служба «Ростова» прокомментировала информацию о том, что клуб разорвал контракт с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем.
«8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.
Сведения о якобы «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжёлой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.
Благодаря успешной игре исландский футболист также вошёл в состав символической сборной отбора Евро-2020.
Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации», — говорится в заявлении пресс-службы.
«Спартак» не планирует менять график подготовки, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке
«Спартак» следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, но пока изменений в графике подготовки к весенней части сезона не планируется. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову заявили в пресс-службе клуба.
Московский клуб планирует принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля. Также в турнире должны сыграть «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан».
Напомним, что несколько дней назад вооруженные силы США нанесли удар по территории Ирана. В результате атаки погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это иранцы нанесли ракетный удар по двум американским базам в Ираке. Кроме того ночью в Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолёт. Причины падения самолёта выясняются.
«Урал» заинтересовался Жамалетдиновым. Игрок проведёт с командой первый зимний сбор
Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в «Урале», сообщает Glos Wielkopolski.
Согласно информации источника, екатеринбургский клуб заинтересован в аренде 22-летнего нападающего. Решение о возможном переходе футболиста в «Урале» примут после первого зимнего сбора команды, с которой в это время будет работать форвард. «Лех», за который нападающий выступает на правах аренды, уже дал разрешение, чтобы тот отбыл в распоряжение команды Дмитрия Парфёнова. Если он не подойдёт «Уралу», польский клуб будет готов вернуть игрока ЦСКА досрочно.
В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл всего 2 матча за первую команду «Леха», результативными действиями не отметился. В общей сложности на поле он провёл 20 минут. В последний раз за «Лех» он играл 17 августа.
Новым скаутом «Спартака» стал Артур Вольф
39-летний Артур Вольф назначен новым скаутом московского «Спартака», сообщает Allgemeine Zeitung.
Вольф будет специализироваться на поиске талантливых футболистов. Специалист подписал с российским клубом контракт сроком на два года.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Смертин признался, что пил вино перед каждым матчем
Бывший полузащитник «Челси», «Бордо» и сборной России Алексей Смертин признался, что пил вино перед каждым матчем.
«Вино — это полезный продукт. Более того, я его пью даже накануне марафона. Бокал-два я пропускаю обязательно. У меня был случай, когда, будучи игроком «Бордо», я в день игры выпивал. И предлагал мне знаешь кто? Главный тренер команды.
Вообще, когда я приехал в «Бордо», мы сидели за общим столом с ребятами, отдельный стол был для руководства. Я помню, у них всегда одна-две бутылки стояли на столе. Я вглядывался – интересно же: выпивают, ну, им-то, наверное, можно, они тренеры, им не играть. И, поймав мой взгляд, тренер спросил: «Алексей, а ты хочешь вина?». Знаешь, какой у была первая мысль? Наверное, это провокация. Главный тренер предлагает мне вино. Потом посмотрел, опытный футболист подошёл, бокал налил. Другой — со стейком, опять-таки —этот бокал выпил, потому что усиливает же вкус. Я подумал: а почему бы и нет?
Я так пристрастился, что перед каждой игрой выпивал бокал-два вина, что и делаю сейчас перед марафоном. Но это нормально. Это та доза, которая позволительна, более того, она благоприятно сказывается на пищеварении. И вообще просто очень вкусно», — приводит слова Смертина Forbes.
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