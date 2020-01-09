Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Краснодар»

Кто может прийти

«Краснодар» активно ищет игроков сразу на несколько позиций. Есть несколько кандидатов на позицию центрального защитника, которую хотят усилить «быки». По нашей информации, клуб просматривает немецкие лиги на предмет трансфера на эту позицию. Также продолжается поиск вариантов усиления зоны атаки. Краснодарцы обратили внимание на полузащитника «Осасуны» Чими Авилу. Аргентинец — один из главных кандидатов на усиление для «Краснодара», но переговоры далеки от завершения.

На позицию форварда тоже есть несколько вариантов. Одним из них является нападающий «Янг-Бойз» Жан-Пьер Нсаме. Камерунец есть в шорт-листе на позицию форварда, развитие этой темы можно ожидать в зимнее окно.

Главные задачи на зиму-2020. «Краснодар» Что должны сделать за время сборов «быки», если хотят попробовать зацепиться за Лигу чемпионов.

Кто может уйти

Здесь «Краснодар» работает активнее всех. Команду уже покинули Иван Игнатьев и Дмитрий Скопинцев. «Быки» хотят продолжить чистку состава. Клубу надо зарабатывать деньги после летней трансферной кампании, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.



По нашей информации, «Краснодар» готов расстаться сразу с несколькими легионерами. Юнес Намли будет продан или отдан в аренду. Переговоры по его аренде до конца сезона ведёт «Рубин». Есть большая вероятность, что они завершатся успешно и датчанин отправится к Леониду Слуцкому. Также клуб готов расстаться с защитником Йоном Фьолусоном, бразильским опорником Кайо и защитником Кристианом Рамиресом. К последнему есть интерес от нескольких турецких клубов.

Может покинуть команду и полузащитник Вандерсон. Если верить итальянским СМИ, бразильцем интересуется «Рома». Также об этом рассказал Агент Филиппо Гасбарри: «На днях у нас была встреча в Тригории с директором «Ромы» Петраки. „Рома“ ищет центрального защитника и игрока на правый фланг. Именно в контексте второй роли мы говорили о Вандерсоне — атакующем бразильце, выступающем за «Краснодар». У него есть паспорт Евросоюза, Бельгии. Это вполне возможный трансфер для «Ромы». Аренда с обязательством выкупа. Вандерсон может перебраться в Италию. Но сейчас есть ещё претендент из АПЛ», — приводит слова Гасбарри Voce Gialorossa со ссылкой на TeleRadioStereo.