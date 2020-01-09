«Ливерпуль» заключил контракт с Nike. При чём тут трансфер Мбаппе?

Совсем недавно «Ливерпуль» заключил соглашение с Nike. По условиям контракта, красные будут получать рекордные для АПЛ $ 94 млн в год. Больше «Ливерпуля» во всём мире зарабатывают только «Барселона» (Nike, 117 млн евро) и «Реал» (аdidas, 115 млн евро). Однако деньги не главная причина, по которой «Ливерпуль» сменил технического спонсора.

Начиная с 2015 года клуб сотрудничал с New Balance и получал 53 млн евро в год. Фирма имела право продлить контракт, истекающий летом 2020 года, но для этого было необходимо повторить самое выгодное предложение конкурента. New Balance предлагал мерсисайдцам столько же, сколько и Nike, однако получил отказ. Суд по итогам разбирательства встал на сторону «Ливерпуля».

Почему «Ливерпуль» выбрал Nike?

Первая информация о возможном сотрудничестве появилась ещё летом. Британские СМИ уже тогда сообщали, что соглашение «Ливерпуля» и Nike может стать самым дорогим в Англии. Как оказалось, они были правы.



Мерсисайдцы после победы в Лиге чемпионов повысили свою инвестиционную привлекательность. Nike, в свою очередь, занимает 16-е место в списке мировых брендов, и первое среди всех производителей спортивной экипировки. Adidas, для сравнения, на 45-м месте, а New Balance нет даже в первой сотне. Соглашение с Nike даёт «Ливерпулю» не только финансовую выгоду, но и обширное влияние. Лучший клуб сотрудничает с лучшим спортивным брендом – всё логично.



На данный момент по всему миру насчитывается более тысячи официальных магазинов Nike, в то время как New Balance имеет лишь 153, причём большая часть из них расположена в Северной Америке. Продажа игровой формы, одежды и других товаров – всё это приносит клубу не меньше прибыли, чем сам спонсорский контракт.



Очевидно, что «Ливерпуль» делает правильный ход, заключая долгосрочный контракт с Nike. Сотрудничество с крупным брендом, помимо всего прочего, способствует соблюдению финансового фэйр-плей. Правила эти обязательны для всех клубов, однако не все им следуют.

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Казалось бы, при чём тут Мбаппе?

В ноябре 2019 года Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе «Ливерпуля» к Мбаппе: «Не думаю, что в мире есть клуб, способный купить Килиана у «ПСЖ», и «Ливерпуль» не исключение. Мы не можем этого сделать. Дело, конечно же, в деньгах. Без шансов». Начиная со следующего сезона Nike станет техническим спонсором «Ливерпуля», и дополнительные денежные средства у клуба появятся. Их можно будет потратить, например, на приобретение Мбаппе.



Килиан является послом бренда Nike. Или, как сейчас модно говорить, «амбассадором». Английские СМИ допускают, что сотрудничество Nike и «Ливерпуля» может способствовать переходу Мбаппе в мерсисайдский клуб. Клопп пытался переманить Килиана в «Ливерпуль», когда тот ещё играл в «Монако», но мерсисайдцы не смогли перебить предложение «ПСЖ». Фанаты «Ливерпуля» активно обсуждают возможный трансфер – в сети появился хештег #Mbappe2020.



В современном футболе каждый спонсорский контракт имеет большое значение. Так, например, техническим спонсором «Арсенала» в 2019 году стал аdidas (ранее «канониры» сотрудничали с Puma). В процессе переговоров немецкая фирма уведомила «Арсенал» в том, что необходимо сохранить в команде Месута Озила, который является амбассадором аdidas.

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Мбаппе, несмотря на свой возраст, уже стал звездой, и команда вокруг него должна быть звёздной. «ПСЖ» является гегемоном во Франции, но будущее Килиана в парижском клубе напрямую зависит от их выступлений в Лиге чемпионов. В случае очередной неудачи в Европе им будет крайне тяжело удержать Мбаппе. Килиан, кстати, недавно отклонил предложение о продлении контракта с «ПСЖ» – парижане предлагали ему зарплату на уровне той, что получает Неймар (около $ 36 млн в год).



Главным конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за Мбаппе является мадридский «Реал». Не так давно появилась информация, что «Королевский клуб» намерен подписать 13-летнего Итана Мбаппе – младшего брата Килиана. Таким образом «Реал» надеется установить контакт с семьёй Мбаппе, что способствовало бы переходу самого Килиана в мадридский клуб.