«Он разумный эгоист». ЦСКА подписал белорусского форварда Шкурина

ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина



Московский ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о трансфере белорусского нападающего Ильи Шкурина. Стороны подписали контракт на 4,5 года.



Ранее Шкурин выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». 20-летний форвард является игроком молодёжной сборной Беларуси (6 матчей, 1 гол).

В минувшем сезоне чемпионата Беларуси Илья забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 матчах.

Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Краснодар» «Быки» хотят продолжить активно чистить состав и ищут форварда.

Ташуев — о новичке ЦСКА: у Шкурина есть стержень, он разумный эгоист



Бывший тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев поделился мнением о переходе в ЦСКА белорусского нападающего Ильи Шкурина.



«ЦСКА выбрал вектор направления на молодых футболистов. Ребята прогрессируют, попадают в сборные, ими интересуются другие клубы. Шкурин в «Энергетике-БГУ» раскрыл свои бомбардирские качества. Илья правильно оценивает ситуацию, выбирает правильные решения в атаке. Чувствует позицию, достаточно агрессивный, достаточно самолюбивый. У него есть стержень, он разумный эгоист. Может взять игру на себя, может обыграться с партнёрами. Шкурин может сыграть и на позиции форварда, и чуть в оттяжке. Это пластилин, из которого очень интересно лепить многофункционального футболиста. Есть возможность творчества, Шкурин себя правильно оценивает. У него есть своё мнение, но это хорошо. Лучше такой футболист, чем тот, который боится что-то сделать. Понятно, что «Энергетик-БГУ» — это не ЦСКА. Илье надо будет правильно выдержать конкуренцию, набраться терпения. Надо будет принять, что, возможно, придётся иногда играть за дубль. Шкурину надо сейчас выходить и доказывать», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На место Егорова в департаменте судейства РФС назначен венгр Кашшаи



Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.



Ранее данную должность занимал Александр Егоров, который был назначен на неё в мае 2018 года. В ноябре прошлого года Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца декабря на исправление ситуации с судейством в чемпионате России.



Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце прошлого года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.

Главой наших судей стал венгр Кашшаи. Его ляпы выбивали Украину с Евро, а «Барсу» — из ЛЧ Но было и хорошее.

Фанату, оскорбившему Балотелли по расовому признаку, на 5 лет запрещено посещение матчей



38-летнему болельщику на пять лет запрещено посещение матчей за оскорбление по расовому признаку нападающего «Брешии» Марио Балотелли, сообщает Sky Sports.



Инцидент произошёл во время матча 11-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Брешия» (2:1). Из-за оскорблений Балотелли со злости запустил мяч на трибуны, а затем хотел уйти с поля, но его сумели убедить продолжить матч.



Фанату запрещено посещать любые спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года, ему также нельзя будет заходить в некоторые районы Вероны с участием болельщиков во время матчей.



Данный болельщик не входит ни в одну из фанатских групп веронского клуба.



В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провёл 13 матчей в Серии А и забил пять мячей.

Кейн будет прооперирован. Игрок возобновит тренировки в апреле



Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте рассказал о восстановлении нападающего команды Гарри Кейна после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра.



Медицинский штаб «шпор» после детального изучения травмы Кейна принял решение об операции. Хирургическое вмешательство не должно повлиять на сроки восстановления игрока. Ожидается, что 26-летний англичанин возобновит тренировки в апреле.



Напомним, Гарри получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». Форвард был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.



В нынешнем сезоне Кейн забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 встречах во всех турнирах на клубном уровне.

«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит Но у его назначения есть серьёзные риски.

Отец Кирилла Новикова вошёл в тренерский штаб московского «Динамо»



Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о заключении контракта с тренером Александром Новиковым, отцом наставника главной команды бело-голубых Кирилла Новикова.



Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был «Сочи», в котором он трудился в тренерском штабе Александра Точилина. К новым обязанностям Новиков-старший приступит уже завтра, 10 января.

«С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица. Ощущение, что вернулся домой. В «Динамо» всё родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в «Динамо», являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль. А в 20 лет дебютировал за основу. Смело могу сказать, что «Динамо» — моя жизнь.



Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл — самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом», — приводит слова Александра Новикова пресс-служба бело-голубых.



Новиков-старший является рекордсменом «Динамо» по количеству проведённых матчей в чемпионатах страны — 327. Всего на его счету значится 395 встреч за столичный клуб. Вместе с бело-голубыми защитник один раз стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок страны.

Главные задачи на зиму-2020. «Динамо» Выступлениями в конце года динамовцы подарили болельщикам надежду. Но кадровых и игровых проблем у команды Кирилла Новикова всё ещё много.

Фурса возглавил департамент инспектирования РФС



Российский футбольный союз назначил Сергея Фурсу руководителем департамента инспектирования.



«Спасибо руководству Российского футбольного союза за проявленное доверие. Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии» — приводит слова Фурсы официальный сайт РФС.



Сергей Фурса начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был судьёй на боковой линии. Арбитр обладает большим опытом инспектирования матчей Российской Премьер-Лиги и игр Кубка России.