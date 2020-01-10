Суперкубок Испании – космос! Обратная замена, стычка с Месси и камбэк «Атлетико»

У нового формата Суперкубка Испании много противников. Собственно, почти все. Начиная с президента УЕФА Александра Чеферина. Он осенью обратился ко всем европейским футбольным федерациям с предложением не играть в странах, где женщин не пускают на стадионы. Саудовская Аравия – в числе этих стран, хотя в последние годы в этом отмечается некий гомеопатический прогресс: иногда, в сопровождении мужчин, на плохие места, на футбол стали пускать и женщин. Так что неудивительно, что против Суперкубка в Саудовской Аравии были все существующие правозащитные организации. А ещё болельщики: даже фанаты «Реала» и «Барселоны» проигнорировали первые матчи. Из Валенсии вообще приехало меньше 50 человек.

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Против были и клубы. Откровеннее всех высказался Эрнесто Вальверде: «Мы здесь, потому что футбол стал бизнесом. Раньше был один матч за Суперкубок, он открывал сезон. Мне это казалось логичным, но надо понимать, что футбол сейчас – это индустрия, все ищут новые источники дохода».

В общем, против были все, кроме главы Федерации футбола Испании Хавьера Рубиалеса. У него были веские причины для такого решения: за три розыгрыша Суперкубка Саудовская Аравия заплатила 120 млн евро. Возразить нечего, и клубы отправились играть турнир, который вроде как никому не нужен в страну, в которую они вроде как не хотели ехать.

И правильно сделали. Потому что этот Суперкубок – просто супер.

Порадовал и первый матч, в котором «Реал» удивил не только голом с углового, но и неожиданной расстановкой без вингеров. Но игра «Барселоны» с «Атлетико» — это просто клад. Интриг за эти 90 минут хватило бы на два сезона какого-нибудь российского сериала.

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Всё началось со стычки Месси и Фелиша

В первом тайме «Барселона» имела пугающее территориальное преимущество. На атакующей трети поля её игроки сделали больше пасов, чем у «Атлетико» набралось всего: 147 на 124. По ударам тоже преимущество, причём это были не просто формальные удары для статистики. Удары Гризманна и Месси в совокупности скорее тянули на гол, чем нет, хотя можно сказать, что из своего превосходства команда Эрнесто Вальверде должна была извлечь больше. Но в целом шёл обычный матч двух сильных команд, такой через полгода вспомнят только болельщики. Всё изменилось после стычки двух игроков. Во-первых, завёлся Месси.

Жоау Фелиш в конце первого тайма получил по лицу от Жорди Альбы. Конфликт был заморожен, но не окончен, и после свистка на перерыв молодому игроку «Атлетико» начал что-то выговаривать Лео Месси. Фелиш ответил, и они начались толкаться. В конфликте тут же включились Савич и Суарес, судья предпочёл показать жёлтые карточки именно им и не заметить всех остальных. Но дело было сделано, Месси на второй тайм вышел не просто бродить по полю, а пару раз уничтожить соперников.

После перерыва Месси показал ту игру, из-за которой он играет на заднем дворе не простыми мячами, а золотыми. Он поучаствовал в трёх голевых эпизодах, хотя засчитан был только один.

В эпизоде с первым голом было абсолютно непонятно, как мяч остался у Месси после того, как он пробросил его сквозь трёх соперников. И потерял, ну прямо точно – потерял. А нет, показалось, мяч остался у Месси. Это гол, конечно, что же ещё?

Часть текста, которая не засчитывается

Гол на 59-й минуте (отменённый) – это типичный Месси. Не случилось никакого чуда, никакой магии, просто два предельно эффективных касания, которыми обыграны два игрока, и третье касание, которым обыгран вратарь. Там была рука, гол отменён справедливо, но эффективности каждого касания это не отменяет: Лео забил не потому, что сыграл именно этой частью плеча, а не сантиметром выше. Но важнее всего третий эпизод, с отменённым голом Пике.

Фото: Francois Nel/Getty Images

Предголевой пас Месси гениален. Да, он показал Видалю, куда бежать, и он махнул рукой, что пора. Но посмотрите на Триппьера. Он же не бросил Видаля. Он был включён в эпизод, следил за Артуро и тоже видел, куда показывал Месси. Но всё равно не прочитал траекторию подачи. Вот в этом уникальность: когда соперник точно знает, что ты сделаешь, но всё равно не может помешать. А теперь вернёмся к игре.

Обратная замена капитана – типичный Симеоне

Типичный – не в том смысле, что Диего часто делает обратные замены. А в том, что он часто принимает эмоциональные решения. Например, выпустить Коке, который пропустил месяц из-за мышечного повреждения. Первый матч после травмы капитан начал великолепно: забил через 40 секунд вторым касанием после выхода на замену. А ещё через 25 минут получил рецидив и был заменён.

Если замена Коке получилась противоречивой и драматичной, то выход на поле Витоло – просто отличное решение Симеоне. В отведённые ему 20 минут времени Витоло 20 раз вступил в игру – больше любого игрока «Атлетико», что в принципе аномально для форварда. В обороне он отрабатывал на бровке до собственной штрафной, а в атаке смещался в центр и открывался под разрезающие передачи. Да Пике провалился во втором тайме, но это не отменяет эффективности Витоло. У него четыре попытки обводки (больше всех на поле), две успешных (больше нет ни у кого) и заработанный пенальти. Две замены Симеоне стали результативными.

Победа «Атлетико» — это вообще справедливо?

После того, как был отменён гол Пике (75 минута) и счёт второй раз не стал 3:1, «Атлетико» в оставшиеся минуты уничтожал «Барселону» контратаками. Это было следствие тренерской работы: суператакующий вариант 4-4-2 с Витоло и Фелишем на флангах атаки делал игру открытой в обе стороны. Но «Барса» при этом благоприятном сценарии на последних минутах ничего не создала, а «Атлетико» не только дважды забил, но и имел два голевых момента (после ударов Фелиша и Льоренте).

Поэтому результат нельзя назвать однозначно несправедливым. «Барселона» была явно лучше в первом тайме, пусть и без большого количества явных моментов. Во втором тайме незасчитанные голы были не за считаны по делу, но они отражали доминирование «Барсы» и были логичны игре.

С другой стороны – то, как «Атлетико» вцепился в свой шанс вернуться в игру в концовке. Это было мощно. С отменёнными голами повезло, но таким везением ещё надо распорядиться. Распорядиться лучше было невозможно. А вот Вальверде после такого поражения не хочется хейтить, ему хочется посочувствовать. Даже когда его команда играет хорошо, происходят какие-то аномалии.

Как правильно не любить Вальверде: отделяем хейт от конструктивной критики Он не физрук и не виновник ситуации. Он заложник. Его надо освободить.

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В материале использованы данные Opta.

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