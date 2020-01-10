Слуцкому зачем-то понадобился Бони. Три года назад от него избавился Гвардиола

Во время зимнего перерыва «Рубин» оказался едва ли не самым активным клубом РПЛ на трансферном рынке. После назначения нового главного тренера Леонида Слуцкого казанцы уже купили флангового защитника «Торпедо» Илью Самошникова, полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова, хавбека «Спартака» Солтмурада Бакаева, а также форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева.

Удивительно, но похоже на этом клуб из Казани останавливаться не собирается. Сейчас «Рубин» интересуется ещё одним нападающим – бывшей звездой АПЛ Вильфридом Бони. Об этом сообщил сам ивуариец в интервью The Athletic.



Если казанцы всё-таки подпишут нападающего, то скорее всего получат кота в мешке. В последний раз в официальном матче Вильфрид участвовал аж 13 апреля.

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Как складывалась карьера Бони

Вильфрид родился и вырос в городке Бинжервиль в юго-восточной части Кот-д’Ивуара. Там же мальчик начал заниматься футболом, гоняя мяч на улицах с друзьями и играя на школьных соревнованиях. Вскоре любовь к самому популярному виду спорта в мире привела молодого Бони в ивуарийский клуб «Иссиа Вази», откуда в 2007 году Вильфрид перебрался в Европу.



Свой первый сезон за пределами родины форвард провёл на правах аренды в «Спарте Б». Своей команде Бони помог занять первое место в третьем дивизионе Чехии, чем заслужил полноценный контракт с клубом. В Праге форвард начал стремительно прогрессировать, поэтому уже в 2011 году за 4 млн евро его контракт выкупил голландский «Витесс».



Далее карьера Вильфрида развивалась ещё круче. В сезоне-2012/13 он настрелял в Эредивизии 31 гол в 30 встречах и заслуженно был признан лучшим футболистом Нидерландов. Уже тогда Бони прочили будущее в одном из лучших клубов мира, однако ивуариец в итоге перешёл в «Суонси».

В валлийском клубе он молниеносно прижился и продолжил жечь. За 2014 год форвард забил больше всех в АПЛ – 20 голов. Неудивительно, что уже в зимнее трансферное окно сезона-2014/15 «Манчестер Сити» не пожалел на игрока 32 млн евро.



После подписания форварда главный тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини рассыпался комплиментами в его адрес.



«Бони трудно опекать, потому что он очень силен. Вилфрид — умный игрок, обладающий техникой и мощью. У него отличная статистика в Англии. Он очень быстро адаптировался. Думаю, то же будет и в «Манчестер Сити». Бони — хорошее дополнение к нашей линии атаки. Теперь у нас четыре классных форварда», — говорил Пеллегрини.



Тем не менее, вопреки прогнозам чилийского тренера, в «Сити» Бони зачах и стал крайне редко забивать. Пеп Гвардиола, сменивший Пеллегрини на его посту, поначалу давал шанс ивуарийцу. Однако летом 2016-го года испанец окончательно потерял веру в форварда и сослал его в аренду в «Сток Сити». Год спустя возвращения Вильфрида в Манчестер конечно же никто уже не ждал, поэтому вскоре нападающего снова подписал «Суонси».



К сожалению для поклонников «лебедей», на этот раз сделка обернулась полным провалом. За 26 матчей за «Суонси» ивуариец отличился лишь 4 раза. Кроме того, из-за проблем с бедром и разрыва крестообразных связок нападающий практически год провёл в лазарете.

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Чем занимался форвард в прошлом году

В начале 2019 года «Суонси» отдал проблемного Бони в аренду в «Аль-Араби». Несмотря на то что в Катаре нападающий неплохо себя проявлял (5 голов в 7 матчах), валлийский клуб не захотел продлевать с ним контракт после его возвращения, и в результате прошедшим летом Вильфрид стал свободным агентом.

В августе футболист тренировался в расположении валлийского «Ньюпорта», выступающего в четвертом английском дивизионе. Однако затем Бони начал заниматься в одиночку. За полгода в услугах некогда одного из лучших бомбардиров АПЛ никто так и не заинтересовался.



Зачем 31-летний нападающий, не игравший более восьми месяцев понадобился «Рубину» — загадка. Конечно, ивуариец имеет талант и богатый опыт выступлений на самом высоком уровне, но едва ли он сможет хотя бы немного приблизиться к былому уровню. Очевидно, что казанцы рискуют наступить на те же грабли, подписывая именитого легионера, который наверняка рассчитывает на «жирный контракт» в России.

Интересовался ли кто-то игроком ранее в России

Пока форвард блистал в Европе, кому только в России не приписывали интерес к Вильфриду. Сообщалось, что услугами ивуарийца интересовались ЦСКА, «Спартак», «Рубин», «Анжи» и даже «Кубань», которой Бони забивал в матче группового этапа Лиги Европы. Однако эти известия так и остались лишь слухами.