Воспитанник «Барселоны» — в 14-м клубе РПЛ. Очень неожиданный трансфер

Пока большая часть населения страны наслаждалась (или тяготилась) долгоиграющим новогодне-рождественским бездельем, менеджмент ФК «Оренбург» не сидел сложа руки. Уже в первый день нового 2020 года официальный сайт клуба отрапортовал о подписании контракта с хавбеком сборной Казахстана Исламбеком Куатом. Спустя четыре дня подоспела ещё более неожиданная новость – о приобретении аутсайдером РПЛ (одно очко от зоны вылета, пускай и при игре в запасе) сенегальского нападающего Мамаду Силла.

Трансферы первой недели 2020 года в РПЛ Что происходило на нашем трансферном рынке, пока вы отмечали наступление нового года?

Не каждый день и даже год в наши края залетают воспитанники великих клубов (в данном случае – «Барселоны»). Вот только поздравлять «Оренбург» с грандиозной, с претензией на историчность по местным меркам трансферной победой я бы всё-таки не спешил. Есть несколько настораживающих моментов. И главный из них – это готовность обладателя столь престижного спортивного образования да ещё и в расцвете лет (25 – самый сок) сорваться в неведомую футбольную глубинку. Или вы всерьёз полагаете, что ещё месяц-другой назад он чётко представлял себе географию РПЛ, предвкушая близкое знакомство с объектами ЧМ-2018? Бросьте. Тем более в Оренбурге этих объектов и не было никогда.



Тем не менее мотивы футболиста в этой истории понятны. Их можно сформулировать двумя словами: деньги и практика. Не берусь утверждать, как у Мамаду в последнее время обстояло дело с финансами, но вот с игровыми минутами случилась просто катастрофа. По возвращении из второй внутрибельгийской аренды, в «Сент-Трюйден», Силла за полгода наиграл в сумме за «Гент» два часа – один полный матч в чемпионате, 30 минут в Кубке и парочку – в квалификации Лиги Европы. С 25 сентября его на поле не видели – три с половиной месяца уже. В сложившейся ситуации игрок готов был бежать куда угодно – лишь бы вырваться из глухого запаса и, по возможности, напомнить о себе миру.



Трансферы Жиго в «Спартак», а ранее Ломбертса в «Зенит» создали «Генту» репутацию надёжного поставщика на российском рынке. Но тут, как вы понимаете, немного другой случай. В то время как самые популярные и платёжеспособные клубы России выдёргивали из Фландрии реально востребованных защитников за серьёзные деньги (8 млн за Жиго входят в тройку крупнейших исходящих трансферов «Гента»), «Оренбург» берёт в аренду «лавочника». Пусть и со столь примечательной строкой в резюме.

Возможно, клуб испытывал хронические проблемы в атаке в первой части сезона? Девятое место в лиге по забитым мячам (21) и пятое по реализации голевых моментов (24%) вроде бы свидетельствуют об обратном. Для третьей с конца команды в таблице – замечательные показатели.

«Хочу стоять рядом с Месси и КриРо». Его гол решил судьбу Кононова в «Спартаке» Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, забивший победный гол в матче со «Спартаком», дал откровенное интервью «Чемпионату».

Острой необходимости в таранном форварде «Оренбург», кажется, тоже не испытывает. Джордже Деспотович качественно выполняет свою работу, деля восьмое-девятое места в гонке бомбардиров сезона. Сербский великан отлично адаптирован к России и российскому футболу, гармонично встроен в рисунок игры команды. Он опытнее, мощнее и банально результативнее нового африканского конкурента.



Допускаю, что на усиление наступательной линии селекцию подвигли три заключительных матча прошлого года. Они команде и правда не удались – 0:0 с «Уфой», 1:2 от «Ахмата» и 0:3 от «Тамбова». Но вот выбор кандидата в «усилители» пока вызывает вполне понятные сомнения – по части его кондиций, мотивации.



Развеет их Силла за три месяца весны – все останутся в выигрыше, и «Оренбург», и болельщики, и сам легионер. А нет – к селекции неминуемо возникнут вопросы. Чем звонче имя, тем выше затраты и соответственно ожидания.