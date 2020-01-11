Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Тарасов и молодежная сборная, жена Погребняка и таксист – лучшие комментарии

Топ-комментарии читателей «Чемпионата».
Анатолий Романов
«Водителя «Яндекс.Такси» заставили смотреть лучшие моменты с игрой Погребняка»
Очередная серия нашей старой рубрики – с топ-комментариями читателей «Чемпионата».
Футбол / РПЛ 0

Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду

Purgenresurrection:

— Потому что виски враг, а врага надо уничтожать!

Жена Икарди: женская интуиция сказала мне: «Мауро должен покинуть Италию»

vitalitys:

— Женская интуиция сказала: хочу из Милана в Париж!

Моуринью — об инциденте с тренером «Саутгемптона»: я был груб, но я был груб с идиотом

nokolay:

— Старый добрый Жозе.

Автобус «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии

Dzubolom:

— Зато автобус «Атлетико» готов вовремя выйти на поле)

Тарасов отправится на сборы с «Рубином»

Tihonovetsk:

— «Очень рад, что буду в таком крутом клубе, не терпится встретиться с легендами Караденизом и Шароновым. А Бердыев просто топище!» — написал Тарасов в инстаграме.

gaulo1ses:

Дмитрий Тарасов: «Хочу поздравить «Рубин» Бердыева с победой над Барселоной»!

Rottenacorn:

— Просто я весь в делах, не смог поздравить вчера — добавил Тарасов.

Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатов в течение 18 лет подряд

gaulo1ses:

— Заболотный забил меньше голов, чем Роналду забивал лет)

Ларссон: «Спартак» покупает молодых игроков с целью выгодной перепродажи. Мне это нравится

wickedsj:

— Парень, тебя обманули, они в жизни таким не занимались.

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Tskkorotkovoleg:

— Что за проблемы с алкоголем? С командой бухать не поехал?

Жену Погребняка выгнали из такси. Видео

yar88:

— Парень-таксист столкнулся с неизвестной ему доселе формой жизни.

В «Яндекс.Такси» наказали водителя, который выгнал из машины жену Погребняка

karttman25:

— Наказали как? Заставили смотреть повторы лучших моментов с игрой её мужа?

Смертин признался, что пил вино перед каждым матчем

pioner1sochi:

— Пивка для рывка!!! Водки для обводки!!! )))

cobalt85:

— Алкоголь полезен — миллионы мужчин не могут ошибаться!)

Клинсман: вывел бы сборную США в 1/4 финала ЧМ-2018. Может быть, даже в полуфинал

modzhahed:

— А ещё бы ты повернул вспять Енисей, решил теорему Ферма, а напоследок совершил каминг-аут.

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

alexa2700:

— Есть предложение. Надо, чтобы «МЮ» тренировал, ну, например Гиггз, а потом к минуте 75-й выпускать на замену на тренерский мостик Сульшера! Глядишь, и сработает. В бытность игроков ведь работала такая замена!

Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложения по Шкурину

championsleague7:

— «Тамбов» ещё делал предложение по Шкурину… «Луч-Энергия», по-моему и «Камаз». Но ЦСКА перебил, заплатив за контракт на 400 долларов больше)

Смолов заинтересовал «Эспаньол»

Mmmedvedev:

— Смолов заинтересовал внучку Ельцина. Это больше похоже на правду.

Жоау Мариу признался, что был удивлён дружелюбностью людей в России

Asslikedollar:

— Спокойно, чувак, это только к иностранцам, на соотечественников не распространяется.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020