«Водителя «Яндекс.Такси» заставили смотреть лучшие моменты с игрой Погребняка»

Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду



Purgenresurrection:



— Потому что виски враг, а врага надо уничтожать!

Жена Икарди: женская интуиция сказала мне: «Мауро должен покинуть Италию»



vitalitys:



— Женская интуиция сказала: хочу из Милана в Париж!



Моуринью — об инциденте с тренером «Саутгемптона»: я был груб, но я был груб с идиотом

nokolay:



— Старый добрый Жозе.



Автобус «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии



Dzubolom:



— Зато автобус «Атлетико» готов вовремя выйти на поле)



Тарасов отправится на сборы с «Рубином»



Tihonovetsk:



— «Очень рад, что буду в таком крутом клубе, не терпится встретиться с легендами Караденизом и Шароновым. А Бердыев просто топище!» — написал Тарасов в инстаграме.



gaulo1ses:



— Дмитрий Тарасов: «Хочу поздравить «Рубин» Бердыева с победой над Барселоной»!



Rottenacorn:



— Просто я весь в делах, не смог поздравить вчера — добавил Тарасов.

Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатов в течение 18 лет подряд



gaulo1ses:



— Заболотный забил меньше голов, чем Роналду забивал лет)



Ларссон: «Спартак» покупает молодых игроков с целью выгодной перепродажи. Мне это нравится



wickedsj:



— Парень, тебя обманули, они в жизни таким не занимались.



«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем



Tskkorotkovoleg:



— Что за проблемы с алкоголем? С командой бухать не поехал?



Жену Погребняка выгнали из такси. Видео



yar88:



— Парень-таксист столкнулся с неизвестной ему доселе формой жизни.



В «Яндекс.Такси» наказали водителя, который выгнал из машины жену Погребняка



karttman25:



— Наказали как? Заставили смотреть повторы лучших моментов с игрой её мужа?



Смертин признался, что пил вино перед каждым матчем

pioner1sochi:



— Пивка для рывка!!! Водки для обводки!!! )))



cobalt85:



— Алкоголь полезен — миллионы мужчин не могут ошибаться!)



Клинсман: вывел бы сборную США в 1/4 финала ЧМ-2018. Может быть, даже в полуфинал



modzhahed:



— А ещё бы ты повернул вспять Енисей, решил теорему Ферма, а напоследок совершил каминг-аут.



«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги



alexa2700:



— Есть предложение. Надо, чтобы «МЮ» тренировал, ну, например Гиггз, а потом к минуте 75-й выпускать на замену на тренерский мостик Сульшера! Глядишь, и сработает. В бытность игроков ведь работала такая замена!



Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложения по Шкурину



championsleague7:



— «Тамбов» ещё делал предложение по Шкурину… «Луч-Энергия», по-моему и «Камаз». Но ЦСКА перебил, заплатив за контракт на 400 долларов больше)



Смолов заинтересовал «Эспаньол»



Mmmedvedev:



— Смолов заинтересовал внучку Ельцина. Это больше похоже на правду.



Жоау Мариу признался, что был удивлён дружелюбностью людей в России



Asslikedollar:



— Спокойно, чувак, это только к иностранцам, на соотечественников не распространяется.