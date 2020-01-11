«Водителя «Яндекс.Такси» заставили смотреть лучшие моменты с игрой Погребняка»

Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
Purgenresurrection:
— Потому что виски враг, а врага надо уничтожать!
Жена Икарди: женская интуиция сказала мне: «Мауро должен покинуть Италию»
vitalitys:
— Женская интуиция сказала: хочу из Милана в Париж!
Моуринью — об инциденте с тренером «Саутгемптона»: я был груб, но я был груб с идиотом
nokolay:
— Старый добрый Жозе.
Автобус «Барселоны» заблудился в Саудовской Аравии
Dzubolom:
— Зато автобус «Атлетико» готов вовремя выйти на поле)
Тарасов отправится на сборы с «Рубином»
Tihonovetsk:
— «Очень рад, что буду в таком крутом клубе, не терпится встретиться с легендами Караденизом и Шароновым. А Бердыев просто топище!» — написал Тарасов в инстаграме.
gaulo1ses:
— Дмитрий Тарасов: «Хочу поздравить «Рубин» Бердыева с победой над Барселоной»!
Rottenacorn:
— Просто я весь в делах, не смог поздравить вчера — добавил Тарасов.
Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатов в течение 18 лет подряд
gaulo1ses:
— Заболотный забил меньше голов, чем Роналду забивал лет)
Ларссон: «Спартак» покупает молодых игроков с целью выгодной перепродажи. Мне это нравится
wickedsj:
— Парень, тебя обманули, они в жизни таким не занимались.
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Tskkorotkovoleg:
— Что за проблемы с алкоголем? С командой бухать не поехал?
Жену Погребняка выгнали из такси. Видео
yar88:
— Парень-таксист столкнулся с неизвестной ему доселе формой жизни.
В «Яндекс.Такси» наказали водителя, который выгнал из машины жену Погребняка
karttman25:
— Наказали как? Заставили смотреть повторы лучших моментов с игрой её мужа?
Смертин признался, что пил вино перед каждым матчем
pioner1sochi:
— Пивка для рывка!!! Водки для обводки!!! )))
cobalt85:
— Алкоголь полезен — миллионы мужчин не могут ошибаться!)
Клинсман: вывел бы сборную США в 1/4 финала ЧМ-2018. Может быть, даже в полуфинал
modzhahed:
— А ещё бы ты повернул вспять Енисей, решил теорему Ферма, а напоследок совершил каминг-аут.
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
alexa2700:
— Есть предложение. Надо, чтобы «МЮ» тренировал, ну, например Гиггз, а потом к минуте 75-й выпускать на замену на тренерский мостик Сульшера! Глядишь, и сработает. В бытность игроков ведь работала такая замена!
Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложения по Шкурину
championsleague7:
— «Тамбов» ещё делал предложение по Шкурину… «Луч-Энергия», по-моему и «Камаз». Но ЦСКА перебил, заплатив за контракт на 400 долларов больше)
Смолов заинтересовал «Эспаньол»
Mmmedvedev:
— Смолов заинтересовал внучку Ельцина. Это больше похоже на правду.
Жоау Мариу признался, что был удивлён дружелюбностью людей в России
Asslikedollar:
— Спокойно, чувак, это только к иностранцам, на соотечественников не распространяется.
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