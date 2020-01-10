Питер решает. Зачем футболу России иностранный глава судей

Егоров – о том, что решение Дюкова выглядит логичным, как бы его ни критиковали.

Футбольными рефери в России теперь будут управлять венгр Виктор Кашшаи и россиянин Сергей Фурса. Это хоть и спорное, но вполне логичное решение главы РФС Александра Дюкова. И пусть другие наши судьи не обижаются, но они сами перегрызли друг друга, потеряв силу и доверие.

Мы вообще живём в такое футбольное время, когда нет смысла останавливаться на персоналиях. Лично мне может быть симпатичен Александр Егоров, кому-то другому — Николай Левников, третьему — Валентин Иванов. Может, найдётся и тот, кому нравится господин Будогосский. Но проблема не в том, хорошие ли они исполнители, честные ли товарищи и талантливые ли мастера – просто все они в итоге головы одного российского судейского чудища. Чудища, головы которого никогда не перестанут подставлять и уродовать друг друга. И так – на всех этапах крепкой и неизменной системы.

Об этой системе легче всего судить по собственным примерам. Мои – с низшей стадии эволюции, из 4-й российской лиги.

Александр Егоров больше не руководит судьями. Станет лучше? В российском судейском корпусе произошли перемены, которые зрели давно. Ухода Александра Егорова требовали все. Пойдёт ли он на пользу?

Первый — 10-летней давности, когда я должен был вбегать в штрафную и падать, зная, что пенальти точно будет назначен. Именно ради этого у игроков нашей команды списывали по 500 рублей премиальных на главного, боковых и резервного. Было бы, кстати, интересно поднять архивы и узнать, кто из тех начинающих арбитров дорос до РПЛ, только вот статистика не то что не сохранилась – она просто толком не велась.

Спустя годы, реформы, увольнения и назначения новых руководителей мало что поменялось. И второй мой пример — из новейшей истории. Одна команда договорилась с судьёй и соперником о нужном счёте, но приехала на матч всемером. Играть в футбол в таком составе нельзя, поэтому один из болельщиков проник в заявку с чужой фамилией, получил форму и провёл весь матч в туфлях «Карло Пазолини». И это было возможно, потому что матчи такого уровня в Англии нередко транслируются по кабельному ТВ, а у нас нет даже любительских обзоров в YouTube. И это отдельная беда, потому что наш футбол всё ещё напоминает территорию без камер наблюдения, где можно делать всё что угодно без страха, что тебя заметят.

Опять же, не вдаваясь в персоналии, доверять такой системе бессмысленно, ставить даже на лучших её представителей — тоже. Так что самое адекватное решение руководителя как раз и подразумевает назначение как независимого, статусного профи, так и своего человека, в котором ты не сомневаешься.

Главой наших судей стал венгр Кашшаи. Его ляпы выбивали Украину с Евро, а «Барсу» — из ЛЧ Но было и хорошее.

С венгром Кашшаи всё понятно — он работал на топовых матчах разных турниров и ментально близок к России, но очень далёк от любых кланов.

Ограничивать его от влияния будет «свой» Сергей Фурса, который заслужил расположение Дюкова годами работы в «Зените». Да, питерские вновь решают и создают кооперативы, окружая себя близкими, но, в отличие от остальных бывший судей, новому руководителю в РФС хотя бы можно полностью доверять.

У меня с Фурсой, кстати, тоже было одна история. Как-то, стоя в микст-зоне «Петровского», я направил камеру в сторону подтрибунного помещение стадиона, где о чём-то спорили футболисты, но в этот момент за руку меня схватил и потянул назад именно Фурса. Что ж, есть надежда, что с таким же рвением он будет закрывать рот особенно ненасытным и опасным головам чудища.

Так что решения Дюкова по судьям абсолютно ясны. Но остаётся вопрос к его мотивации. Кем он хочет быть: лоббистом, влиятельным болельщиком одной из команд или человеком, который реально хочет изменить наш футбол? Если последнее, то «Зенит» с этой поры будут судить даже строже, чем остальные клубы.

Нам же, принимая Фурсу и Кашшаи, остаётся лишь требовать прозрачности в системе оценок и назначения рефери, а также надеяться, что мы поверим в судей хотя бы в футболе. С чего-то же Россия должна начинать.