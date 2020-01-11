После ЧМ-2018 в России жена Погба удалилась из «Инстаграма». Но вскоре вернулась. Другой

Карьера одного из лучших игроков современности Поля Погба покатилась по наклонной. Красивые голы, умные передачи и креатив на поле сменились травмами, скандалами и конфликтом с болельщиками. После незабитого пенальти в матче с «Вулверхэмптоном» француз подвергся оскорблениям расистского характера со стороны собственных болельщиков. Погба очень давно не играет за свой клуб. Официальная причина — травмы. Но болельщики уверены: на самом деле Погба готовится к возвращению в «Ювентус». Казалось бы, все вокруг настроились против полузащитника, и в этой ситуации поддержка любимого человека особенно важна и ценна. Поль ею располагает.

Супруга Погба Мария Салес – модель из Боливии. Но модель, судя по скромному профилю в «Инстаграме», нетипичная. Показному самолюбованию девушка предпочитает семейный досуг. Почти на всех фотографиях в соцсети присутствуют члены семьи Погба – либо сам Поль, либо их маленький сын.

После чемпионата мира в России Мария приобрела массу новых подписчиков. Пристальное внимание общественности даже вынудило её удалить свой профиль. Правда, спустя время она создала новый, наполненный исключительно благопристойными снимками.