Каким будет новый «Рубин»? Казань снова шумит на трансферном рынке

«Рубин» пока главный ньюсмейкер российского футбола нынешней зимой. Ни один другой клуб РПЛ не даёт столько пищи для размышлений болельщикам и специалистам, как казанцы. За неполный календарный месяц «Рубин» успел произвести смену главного тренера, а также провернуть несколько интересных трансферов.

В середине декабря казанский клуб покинул Роман Шаронов. Бывший капитан «Рубина» возглавил команду летом, но продержался лишь до зимней паузы. Вовремя подвернулся вариант с Леонидом Слуцким, европейский вояж которого подошёл к концу. «Рубин» привлёк российского специалиста амбициозным проектом развития клуба. Главной фигурой нового «Рубина», по обещаниям руководства казанцев, должен стать сам Слуцкий.

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин» Мы скучали.

Какие трансферы «Рубина» уже состоялись

Усиления состава долго ждать не пришлось. За пару дней до Нового года был оформлен первый трансфер – состав «Рубина» пополнил Иван Игнатьев. 22-летний форвард был приобретён у «Краснодара», а сумма перехода составила 7 млн евро. Молодому нападающему была необходима смена обстановки. Вот что сказал сам Игнатьев по этому поводу: «Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович. Он сказал, что лично заинтересован в том, чтобы я был в команде. Я был рад, потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики. Было не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт».



В текущем сезоне Игнатьев провёл 20 матчей, из них лишь 7 – в стартовом составе. На счету Ивана 5 забитых мячей и одна результативная передача. Слуцкий способен помочь Игнатьеву выйти на новый уровень.



Вторым новичком «Рубина» стал Денис Макаров, который уже был на полпути из «Нефтехимика» в ЦСКА. Как позже объяснил агент игрока, на выбор повлиял тренерский фактор: «В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб «Рубина» вошёл Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге». У них сложились очень хорошие, тёплые отношения. Это очень важный фактор, и он, безусловно, сыграл свою роль. Маятник качнулся в пользу «Рубина», когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого».



Макаров отлично проявил себя в осенней части ФНЛ. В 20 матчах за «Нефтехимик» Денис забил 11 мячей и дважды ассистировал партнёрам. При этом Макаров играет в полузащите, преимущественно на правом фланге. Больше него в ФНЛ забили только центральные нападающие – по 13 голов на счету Ивана Сергеева («Торпедо») и Александра Руденко («Спартак-2»).



Также игроком «Рубина» стал Илья Самошников. 22-летний игрок перебрался в Казань из московского «Торпедо» на правах свободного агента. В этом сезоне Илья провёл 24 матча в составе «автозаводцев» (1 гол и 5 результативных передач). Самошников – универсальный игрок, способный закрыть сразу несколько позиций на флангах. Чаще всего Илья играет слева в защите или полузащите.

Кто ещё может пополнить состав «Рубина»

Вильфрид Бони – 31 год, нападающий (свободный агент)

Последние четыре года стали для Бони настоящим испытанием. С приходом Хосепа Гвардиолы Вильфрид потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити». После этого играл за «Сток Сити» и даже вернулся в «Суонси», но в феврале 2018 года Вильфрид порвал «кресты». Форвард так и не смог полностью оправиться от травмы. С января 2019 года Бони выступал за катарский клуб «Аль-Араби», но в итоге стал свободным агентом.



Вильфрид находится без клуба уже полгода. Недавно Бони заявил, что ему поступило предложение от «Рубина». Помимо казанцев, по словам самого форварда, интерес к нему проявляют турецкие клубы. Бони сейчас больше кот в мешке, чем гарантированное усиление атаки.

Слуцкому зачем-то понадобился Бони. Три года назад от него избавился Гвардиола «Рубин» рискует получить кота в мешке. Форвард уже полгода не может найти себе клуб.

Дмитрий Тарасов – 32 года, полузащитник (свободный агент)

Как и Бони, Тарасов с лета 2019 года является свободным агентом. «Локомотив» не стал продлевать контракт с Дмитрием сразу по ряду причин. Хавбек восстанавливался от очередной травмы колена, а осенью тренировался вместе с московским «Динамо». Ближе к зиме Тарасов приступил к поискам новой команды – интерес к нему проявляли «Торпедо» и «Сочи».

Дмитрий отправится с «Рубином» на зимние сборы, по итогам которых будет принято окончательное решение. Слуцкий хорошо знаком с Тарасовым по совместной работе в ФК «Москва», однако неизвестно, в какой форме находится футболист.



Солтмурад Бакаев – 20 лет, полузащитник («Спартак»)

Бакаев-младший оказался менее терпелив, чем его старший брат Зелимхан. Солтмурад неплохо выступает в составе «Спартака-2» (18 матчей, 4 гола и 2 ассиста в текущем сезоне). При этом в первой команде красно-белых игрок, по большому счёту, так и не получил шанса. Солтмурад принял участие лишь в трёх встречах, проведя на поле 59 минут.



Солтмурад отказывается продлевать контракт со «Спартаком». Если казанцы договорятся с красно-белыми, то Бакаев-младший станет игроком «Рубина» уже зимой. В противном случае он пополнит состав казанского клуба летом, но уже свободным агентом.



Николай Комличенко – 24 года, нападающий («Млада-Болеслав»)

Один из немногих российский игроков, кто не побоялся уехать в Европу. Первый заход Комличенко в Чехию состоялся ещё в 2016 году. Сначала Николай выступал за «Слован», а затем стал игроком «Млада-Болеслава». За четыре года в Чехии россиянин провёл 95 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 14 голевых передач. Недавно Николай дебютировал в составе сборной России.



Результативность Комличенко заинтересовала многие клубы РПЛ. «Рубин» не стал исключением, однако в случае приобретения перед Слуцким встанет вопрос – как же уместить на поле всех игроков?

Каким будет состав «Рубина» в 2020 году

Главный плюс состава «Рубина» – его молодость. Средний возраст казанской команды составляет 24,7 года. По этому показателю «Рубин» уступает только ЦСКА (23,6). Учитывая изменения в лимите на легионеров, приобретение молодых российских игроков представляется дальновидным ходом со стороны «Рубина» и Слуцкого. Состав команды уже пополнили Игнатьев (22 года), Макаров (21), Самошников (22). Близки к переходу в «Рубин» Комличенко (24) и Солтмурад Бакаев (20).



На данный момент в составе «Рубина» числятся 9 легионеров, а с учётом возможного приобретения Вильфрида Бони их станет уже 10. Тогда как со следующего сезона иностранцев в заявке должно быть не больше 8. Следовательно как минимум с одним иностранцем «Рубину» придётся проститься. Можно предположить, что молодой россиянин Самошников приобретался с прицелом на замену Виталия Денисова. Последнему уже 32, к тому же он легионер. Но выводы в любом случае делать рано.



В первой части «Рубин» чемпионата играл крайне нерезультативно. Казанцы забили меньше всех мячей – 11 в 19 матчах. Отсюда и массовое приобретение игроков в переднюю линию. В связи с этим возможен даже некоторый перебор центральных нападающих. В составе «Рубина» уже числятся четыре форварда – Игнатьев, Кьяртанссон, Марков и Микелтадзе. С возможным приходом Комличенко их количество может достигнуть пяти, а с Бони – вообще шести. В таком случае в зоне риска окажутся легионеры Кьяртанссон и Микелтадзе, которые забили всего два мяча на двоих.



Большую часть тренерской карьеры Леонид Слуцкий использовал две тактические схемы: 4-2-3-1 и 4-3-3. В исключительных случаях прибегал к расстановке с тремя центральными защитниками. Как же будет выглядеть состав «Рубина» весной?



С учётом состоявшихся трансферов он может приобрести следующие очертания.

А вот вариант с учётом возможных приобретений.

Слуцкий в «Рубине» – это как минимум интересно. Леонид Викторович умеет работать с молодыми исполнителями, а состав казанского клуба полон ими. Вместе с тем времени на раскачку у тренера нет. «Рубин» находится в зоне стыковых матчей – желательно со старта весны начать набор очков.