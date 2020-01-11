Каким будет новый «Рубин»? Казань снова шумит на трансферном рынке

«Рубин» пока главный ньюсмейкер российского футбола нынешней зимой. Ни один другой клуб РПЛ не даёт столько пищи для размышлений болельщикам и специалистам, как казанцы. За неполный календарный месяц «Рубин» успел произвести смену главного тренера, а также провернуть несколько интересных трансферов.
В середине декабря казанский клуб покинул Роман Шаронов. Бывший капитан «Рубина» возглавил команду летом, но продержался лишь до зимней паузы. Вовремя подвернулся вариант с Леонидом Слуцким, европейский вояж которого подошёл к концу. «Рубин» привлёк российского специалиста амбициозным проектом развития клуба. Главной фигурой нового «Рубина», по обещаниям руководства казанцев, должен стать сам Слуцкий.
Какие трансферы «Рубина» уже состоялись
Усиления состава долго ждать не пришлось. За пару дней до Нового года был оформлен первый трансфер – состав «Рубина» пополнил Иван Игнатьев. 22-летний форвард был приобретён у «Краснодара», а сумма перехода составила 7 млн евро. Молодому нападающему была необходима смена обстановки. Вот что сказал сам Игнатьев по этому поводу: «Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович. Он сказал, что лично заинтересован в том, чтобы я был в команде. Я был рад, потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики. Было не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт».
В текущем сезоне Игнатьев провёл 20 матчей, из них лишь 7 – в стартовом составе. На счету Ивана 5 забитых мячей и одна результативная передача. Слуцкий способен помочь Игнатьеву выйти на новый уровень.
Вторым новичком «Рубина» стал Денис Макаров, который уже был на полпути из «Нефтехимика» в ЦСКА. Как позже объяснил агент игрока, на выбор повлиял тренерский фактор: «В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб «Рубина» вошёл Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге». У них сложились очень хорошие, тёплые отношения. Это очень важный фактор, и он, безусловно, сыграл свою роль. Маятник качнулся в пользу «Рубина», когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого».
Макаров отлично проявил себя в осенней части ФНЛ. В 20 матчах за «Нефтехимик» Денис забил 11 мячей и дважды ассистировал партнёрам. При этом Макаров играет в полузащите, преимущественно на правом фланге. Больше него в ФНЛ забили только центральные нападающие – по 13 голов на счету Ивана Сергеева («Торпедо») и Александра Руденко («Спартак-2»).
Также игроком «Рубина» стал Илья Самошников. 22-летний игрок перебрался в Казань из московского «Торпедо» на правах свободного агента. В этом сезоне Илья провёл 24 матча в составе «автозаводцев» (1 гол и 5 результативных передач). Самошников – универсальный игрок, способный закрыть сразу несколько позиций на флангах. Чаще всего Илья играет слева в защите или полузащите.
Кто ещё может пополнить состав «Рубина»
Вильфрид Бони – 31 год, нападающий (свободный агент)
Последние четыре года стали для Бони настоящим испытанием. С приходом Хосепа Гвардиолы Вильфрид потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити». После этого играл за «Сток Сити» и даже вернулся в «Суонси», но в феврале 2018 года Вильфрид порвал «кресты». Форвард так и не смог полностью оправиться от травмы. С января 2019 года Бони выступал за катарский клуб «Аль-Араби», но в итоге стал свободным агентом.
Вильфрид находится без клуба уже полгода. Недавно Бони заявил, что ему поступило предложение от «Рубина». Помимо казанцев, по словам самого форварда, интерес к нему проявляют турецкие клубы. Бони сейчас больше кот в мешке, чем гарантированное усиление атаки.
Дмитрий Тарасов – 32 года, полузащитник (свободный агент)
Как и Бони, Тарасов с лета 2019 года является свободным агентом. «Локомотив» не стал продлевать контракт с Дмитрием сразу по ряду причин. Хавбек восстанавливался от очередной травмы колена, а осенью тренировался вместе с московским «Динамо». Ближе к зиме Тарасов приступил к поискам новой команды – интерес к нему проявляли «Торпедо» и «Сочи».
Дмитрий отправится с «Рубином» на зимние сборы, по итогам которых будет принято окончательное решение. Слуцкий хорошо знаком с Тарасовым по совместной работе в ФК «Москва», однако неизвестно, в какой форме находится футболист.
Солтмурад Бакаев – 20 лет, полузащитник («Спартак»)
Бакаев-младший оказался менее терпелив, чем его старший брат Зелимхан. Солтмурад неплохо выступает в составе «Спартака-2» (18 матчей, 4 гола и 2 ассиста в текущем сезоне). При этом в первой команде красно-белых игрок, по большому счёту, так и не получил шанса. Солтмурад принял участие лишь в трёх встречах, проведя на поле 59 минут.
Солтмурад отказывается продлевать контракт со «Спартаком». Если казанцы договорятся с красно-белыми, то Бакаев-младший станет игроком «Рубина» уже зимой. В противном случае он пополнит состав казанского клуба летом, но уже свободным агентом.
Николай Комличенко – 24 года, нападающий («Млада-Болеслав»)
Один из немногих российский игроков, кто не побоялся уехать в Европу. Первый заход Комличенко в Чехию состоялся ещё в 2016 году. Сначала Николай выступал за «Слован», а затем стал игроком «Млада-Болеслава». За четыре года в Чехии россиянин провёл 95 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 14 голевых передач. Недавно Николай дебютировал в составе сборной России.
Результативность Комличенко заинтересовала многие клубы РПЛ. «Рубин» не стал исключением, однако в случае приобретения перед Слуцким встанет вопрос – как же уместить на поле всех игроков?
Каким будет состав «Рубина» в 2020 году
Главный плюс состава «Рубина» – его молодость. Средний возраст казанской команды составляет 24,7 года. По этому показателю «Рубин» уступает только ЦСКА (23,6). Учитывая изменения в лимите на легионеров, приобретение молодых российских игроков представляется дальновидным ходом со стороны «Рубина» и Слуцкого. Состав команды уже пополнили Игнатьев (22 года), Макаров (21), Самошников (22). Близки к переходу в «Рубин» Комличенко (24) и Солтмурад Бакаев (20).
На данный момент в составе «Рубина» числятся 9 легионеров, а с учётом возможного приобретения Вильфрида Бони их станет уже 10. Тогда как со следующего сезона иностранцев в заявке должно быть не больше 8. Следовательно как минимум с одним иностранцем «Рубину» придётся проститься. Можно предположить, что молодой россиянин Самошников приобретался с прицелом на замену Виталия Денисова. Последнему уже 32, к тому же он легионер. Но выводы в любом случае делать рано.
В первой части «Рубин» чемпионата играл крайне нерезультативно. Казанцы забили меньше всех мячей – 11 в 19 матчах. Отсюда и массовое приобретение игроков в переднюю линию. В связи с этим возможен даже некоторый перебор центральных нападающих. В составе «Рубина» уже числятся четыре форварда – Игнатьев, Кьяртанссон, Марков и Микелтадзе. С возможным приходом Комличенко их количество может достигнуть пяти, а с Бони – вообще шести. В таком случае в зоне риска окажутся легионеры Кьяртанссон и Микелтадзе, которые забили всего два мяча на двоих.
Большую часть тренерской карьеры Леонид Слуцкий использовал две тактические схемы: 4-2-3-1 и 4-3-3. В исключительных случаях прибегал к расстановке с тремя центральными защитниками. Как же будет выглядеть состав «Рубина» весной?
С учётом состоявшихся трансферов он может приобрести следующие очертания.
А вот вариант с учётом возможных приобретений.
Слуцкий в «Рубине» – это как минимум интересно. Леонид Викторович умеет работать с молодыми исполнителями, а состав казанского клуба полон ими. Вместе с тем времени на раскачку у тренера нет. «Рубин» находится в зоне стыковых матчей – желательно со старта весны начать набор очков.
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