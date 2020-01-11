Адвокат ждёт Кокорина в Нидерландах

Но понимает, что подписать нападающего будет непросто. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»



Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.



«Вальверде завершит свои отношения с „Барселоной“ в июне. Такое решение было принято им и клубом», — приводит слова Миро El Golazo De Gol в своём «твиттере».



Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года. Ранее он также тренировал «Атлетик», «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал» и «Валенсию».



«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после первого круга 40 очков.

Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину



Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.



«Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, с выходом которых на замену качество игры команды не страдало бы. Руководство действительно работает над этим. Я вижу, что они пытаются сделать всё, чтобы это случилось.



Если всё будет в порядке и мы подпишем двух игроков, тогда у нас будет просто отличный состав для чемпионата Нидерландов. Мы должны завоевать место в еврокубках, и мы на это способны. Важно сохранить этот состав", — приводит слова Адвоката De Telegraaf со ссылкой на клубный телеканал «Фейеноорда».



Также 72-летний специалист подтвердил, что его клуб заинтересован в подписании Кокорина, однако признал, что сделать это будет сложно.

Главные задачи на зиму-2020. «Зенит» Несомненный лидер нашего чемпионата и так силён и сбалансирован, но за месяцы сборов он может стать ещё мощнее.

Фанату «Ман Сити» на 5 лет запретили посещать игры за расистские выкрики в адрес Стерлинга



Суд Манчестера запретил болельщику «Манчестер Сити» Иэну Болдри посещать футбольные матчи в течение пяти лет. 58-летний поклонник «горожан» был приговорён также к 200 часам общественных работ, сообщает Sky Sports.



Фаната признали виновным в оскорблениях на расовой почве, которые он выкрикивал в адрес нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время празднования его гола в домашней встрече 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1) в декабре 2018 года.



На суде болельщик сказал, что подвергся эмоциям и сожалеет о случившемся. Сообщается, что сам Стерлинг не слышал оскорблений в свой адрес. О расистских выкриках мужчины рассказали другие фанаты.



ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»



ЦСКА в своём официальном «твиттере» сообщил о возвращении полузащитника Лукаса Сантоса в «Васко да Гама».



20-летний бразильский футболист покинул стан «армейцев» по истечении арендного договора. Московский клуб не стал выкупать его.

Сантос является воспитанником «Васко да Гама», за основную команду которого дебютировал в 2018 году. В сентябре прошлого года хавбек на правах аренды перебрался в ЦСКА. В дальнейшем сообщалось, что «армейцы» хотят продлить пребывание Лукаса в клубе, однако в «Васко да Гама» заявили, что рассматривают только продажу игрока.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сантос принял участие в 2 матчах, суммарно проведя на поле 55 минут. В Лиге Европы бразилец также провёл 2 встречи (34 минуты).

Главные задачи на зиму-2020. ЦСКА «Армейцы» застыли на пороге перемен. Кажется, уже зимой команда может начать серьёзно меняться.

ЦСКА отдал Нисимуру в аренду португальскому клубу «Портимоненсе»



Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура договорился с португальским «Портимоненсе» о переходе футболиста на правах аренды. Об этом говорится на официальном сайте клуба.



Сообщается, что соглашение будет действовать до окончания текущего сезона и предусматривает опцию выкупа футболиста. 23-летний игрок присоединился к московскому клубу в августе 2018 года. Контракт японца с командой рассчитан на четыре года. В этом сезоне Нисимура принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.



«Портимоненсе» располагается на 17-м месте в чемпионате Португалии с 13 очками в активе в 15 турах. Московский ЦСКА находится на четвёртом месте в РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка в 19 турах.

Лодыгин и «Газишехир» расторгли контракт по обоюдному согласию



Турецкий «Газишехир» расторг контракт с вратарём Юрием Лодыгиным. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

«Наш контракт с вратарём нашей футбольной команды Юрием Лодыгиным расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Лодыгина за вклад в наш клуб, желаем ему бесконечных успехов на последующих этапах его карьеры», — говорится в заявлении пресс-службы турецкого клуба.



Юрий Лодыгин принял участие в двух матчах за «Газишехир» в чемпионате Турции в этом сезоне. Ранее игрок выступал за питерский «Зенит» и греческий «Олимпиакос», за который тоже провёл две игры. «Газишехир» располагается на девятом месте в турецкой Суперлиге. Команда Мариуса Шумудица набрала 24 очка в 17 турах чемпионата.

«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым



Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено подписать нападающего в это трансферное окно. В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. Московский клуб твёрдо настроен подписать одного из них зимой. При этом Комличенко присутствует и в списках на усиление казанского «Рубина».



Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии, забив 10 голов. Соболев сыграл в 18 встречах Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.



Казанский клуб уже приобрёл уже трёх игроков в зимнее трансферное окно. В декабре минувшего года команду возглавил Леонид Слуцкий. «Рубин» находится на 13-м месте в чемпионате России. Команда набрала 19 очков в 19 турах. «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Кирилла Новикова в активе 24 очка в 19 матчах.

Главные задачи на зиму-2020. «Динамо» Выступлениями в конце года динамовцы подарили болельщикам надежду. Но кадровых и игровых проблем у команды Кирилла Новикова всё ещё много.

ЦСКА сообщил об изменениях в кадровом составе



Московский ЦСКА назначил Александра Стельмаха на пост начальника команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



«Сергей Якунчиков, занимавший пост начальника команды, покинул «армейский» клуб по собственному желанию. Мы благодарим Сергея Павловича за годы, проведённые в ЦСКА, и желаем ему успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении клуба.



Начальником команды назначен Александр Стельмах, который ранее занимал эту должность до 2009 года. В последнее время Александр Григорьевич работал заместителем директора «ВЭБ Арены» и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона.