Блинд, игравший за «МЮ», рискует закончить с футболом в 29. Всё из-за сердца

Защитнику амстердамского «Аякса» Дейли Блинду в конце декабря был поставлен диагноз – воспаление сердечной мышцы или миокардит. А сегодня американский телеканал Fox Sports сообщил, что 29-летний футболист может завершить карьеру. Позже сам Дейли опроверг эту информацию, но новости возникли не на ровном месте. Несмотря на слова футболиста, риск завершения карьеры для Блинда действительно существует.

Диагноз

10 декабря во время последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против испанской «Валенсии» (0:1) Блинд почувствовал головокружение. Он доиграл встречу до конца, а после матча прошёл тщательный медицинский осмотр, который выявил у футболиста воспаление сердечной мышцы. Спустя десять дней ему вставили кардиовертер-дефибриллятор для устранения возможной аритмии и предотвращения остановки сердца. С тех пор Блинд на поле не выходил.

Его отец Данни Блинд, в прошлом также игрок «Аякса», заявил, что возвращение сына на поле не является на 100 процентов безопасным. Семья футболиста пока молчит и не собирается что-либо говорить, пока Дейли проходит курс лечения.

10 команд-открытий 2019 года в Европе Огромный текст о командах, которые превзошли ожидания.

Мнение эксперта

Для того, чтобы разобраться в степени серьезности подобного диагноза, мы обратились к бывшему врачу московского «Спартака» и сборных СССР и России Юрию Василькову.



«Миокаодит – серьёзное заболевание, над которым должны работать кардиологи. Трудно сказать, стоит ли ему играть после такого заболевания. Это тяжёлое внутреннее терапевтическое заболевание, которое у футболистов претерпевает запредельные нагрузки. Они очень сильно влияют на сердечно-сосудистую и лёгочную системы. Если в этих системах происходят сбои, то о футболе уже не может быть и речи.



На мой взгляд, Блинду предстоит длительный лечебный процесс. О продолжении его карьеры я не берусь сейчас говорить, потому что это очень серьёзное дело. Если ему всё же удастся выйти на поле, то есть риск, что миокардит проявиться снова. Травмы вылечить можно, а вот сердечные заболевания нужно взять во внимание с тремя восклицательными знаками», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.

Фото: ANP Sport via Getty Images

Блинд намерен играть

Сам защитник «Аякса», как мы писали ранее, уже опроверг слухи, связанные с завершением карьеры, дав комментарий голландскому СМИ Sportnieuws.nl.



«В любом случае собираюсь снова играть в футбол. Могу потерять неделю или два месяца. Так или иначе, мне необходимо терпение, чтобы ничего не делать в этот период. Я должен восстановиться, и для этого нужно время.



Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Это лишь дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться на поле», — сказал Блинд.



Сроки восстановления футболиста неизвестны, но Блинд точно пропустит весь январь, включая матчи «Аякса» в чемпионате и кубке Нидерландов.

Смерть после сердечного заболевания

В 2018 году из-за болезни сердца ушёл из жизни итальянский защитник «Фиорентины» Давиде Астори. Он страдал брадиаритмией, из-за которой его сердце билось ниже 60 ударов в минуту. Футболист вплоть до смерти продолжал выступать за команду из Флоренции и даже не знал о своём заболевании.

«Внезапная болезнь». О смерти Давиде Астори Капитан «Фиорентины» умер во сне в 31 год.

Так что, возможно, Дейли стоит задуматься над решением о своём будущем. Ведь жизнь намного важнее, чем профессиональная карьера и достижения.