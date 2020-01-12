Жена украинского хавбека выложила в сеть откровенное фото. Подписчики оценили

Виталий Буяльский в киевском «Динамо» с 16 лет. За это время прошёл все юношеские и молодёжную сборные Украины, стал основным игроком родного клуба, вызывается Андреем Шевченко в главную команду страны. Как утверждает сам Виталий, поддержка семьи является важной составляющей в его жизни. У футболиста красавица жена и маленькая дочка.

Алине Буяльской 25 лет, у неё два образования: она отучилась на политолога и визажиста. На сегодняшний день Алина активно ведёт страницу в «Инстаграме», где даёт советы по материнству, правильному питанию и идеальной фигуре.



Познакомились Алина и Виталий во «ВКонтакте» ещё в школьном возрасте, когда она училась в 9-м классе, а он — в 11-м. Общение длилось недолго. В следующий раз они увиделись на последнем звонке Алины спустя два года, снова начали общаться и больше не расставались. Девушка поступила в университет поближе к молодому человеку, как рассказывала потом Алина, когда Виталий уехал в аренду, в первое время она много плакала, впоследствии пропускала учёбу, так как часто ездила к любимому. Как только Виталий вернулся в Киев, влюблённые начали жить вместе. На шестой год совместной жизни ребята расписались. Свадьбу сыграли в родной Калиновке (Винницкая область) в 2017 году. Подарок от жены не заставил себя ждать: уже через год на свет появилась дочка Злата.



Жена футболиста признаётся, что её бесит, когда люди говорят, будто она с Виталием только из-за денег. На подобные комментарии Алина отвечает следующим образом: «Я прошла в Виталием все ступеньки его карьеры, пережили все взлёты и падения вместе, для меня любовь и счастье деньгами не купить». На вопрос подписчиков «Что делает вас счастливой?» Алина отвечает: «Семья».



Молодая мама не стесняется своего тела и охотно делится фото в «Инстаграме». Откровенным снимком в конце прошлого года Алина обратила на себя внимание не только пользователей соцсетей, но и многих украинских СМИ.