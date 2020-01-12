Все трансферы РПЛ за неделю. Кто, куда, почём

Клубы РПЛ немного сбавили трансферную активность. За прошедшую неделю зафиксировано всего 7 переходов; ещё два игрока покинули свои клубы, расторгнув контракты. Однако времени для усиления состава ещё много – зимнее трансферное окно в России продлится до 21 февраля.



* Таблица переходов РПЛ

Владимир Ильин, «Урал» – «Ахмат»

Сумма трансфера (здесь и далее по transfermarkt) – 435 тыс. евро.

«Ахмату» был необходим форвард, и желательно российский. В осенней части чемпионата грозненцы забили 13 мячей – хуже показатель только у «Рубина» (11 голов в 19 матчах). При этом в составе «Ахмата» сейчас 10 легионеров, а со следующего сезона их должно быть не больше восьми. Как отметил президент «Урала» Григорий Иванов, переход Ильина в грозненский клуб был взаимовыгодным: «Нам не удалось договориться. Видимо, «Ахмат» предложил ему лучшие условия. В какой-то степени и нам это на руку, потому что у него через пять месяцев заканчивается контракт. Ильин ушёл бы от нас бесплатно, а так — получили деньги».

Владимир Ильин Фото: РИА Новости

Максим Осипенко, «Тамбов» – «Ростов»

Сумма трансфера – 500 тыс. евро.

В начале января «Ростов» покинул центральный защитник Рагнар Сигурдссон. Спустя несколько дней на позицию исландца был приобретён Максим Осипенко из «Тамбова». 25-летний россиянин входит в топ-10 центральных защитников РПЛ сразу по нескольким показателям: отборы (в среднем 1,7 за матч), выносы мяча из штрафной (5,7 за игру), заблокированные удары (1,1) и передачи (1,1). Максим был одним из лучших игроков «Тамбова» в осенней части чемпионата, и его переход в «Ростов» – вполне логичный шаг.

Юрий Ковалёв, «Шахтёр» (Солигорск) – «Арсенал» (Тула)

Свободный агент.

26-летний правый полузащитник – игрок сборной Беларуси. В прошлом сезоне Юрий провёл 36 матчей за «Шахтёр», на его счету 7 мячей и столько же голевых передач. Состав «Арсенала» чуть ранее пополнил одноклубник Ковалёва – атакующий хавбек Валерий Громыко. С недавних пор белорусские футболисты у нас перестали считаться легионерами, чем не преминули воспользоваться клубы РПЛ.

Илья Шкурин, «Динамо» (Брест) – ЦСКА

Сумма трансфера – 500 тыс. евро.

20-летний форвард стал главным открытием чемпионата Беларуси. Шкурин забил 19 мячей в 26 встречах за «Энергетик-БГУ» и 7 раз ассистировал партнёрам. В течение одного дня Илья дважды сменил клубную прописку – сначала стал игроком брестского «Динамо», а уже затем перешёл в московский ЦСКА. Агент игрока объяснил столь странную схему: «ЦСКА вышел на нас только в январе. Решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. С «Динамо» у нас была договорённость, причём давно, что если поступает хорошее предложение из солидного клуба, то никто препятствовать не будет».

Илья Шкурин Фото: pfc-cska.com

В ЦСКА перешёл нападающий Шкурин. Кто это такой Лучший бомбардир чемпионата Беларуси официально стал «армейцем».

Рамиль Шейдаев, ушёл из «Динамо» (Москва)

Расторжение контракта по соглашению сторон.

Шейдаев начинал сезон игроком стартового состава, однако уже 7-му туру чемпионата потерял место в основе. Тогда бело-голубыми руководил Дмитрий Хохлов, но Рамиль оказался не нужен и новому главному тренеру. Кирилл Новиков выпустил Шейдаева лишь однажды – на 17 минут в концовке матча с «Рубином». На счету 23-летнего форварда ни одного забитого мяча в восьми встречах РПЛ. Сам игрок заявил, что ему не хватило поддержки со стороны тренерского штаба: «В «Динамо» всё пошло не так, как я хотел. Это в том числе касается и отсутствия забитых мячей. Сначала дали шанс, а потом совсем перестали выпускать». Рамиль покинул «Динамо» спустя полгода после пришествия в клуб.

Такума Нисимура, ЦСКА – «Портимоненси»

Аренда до конца сезона.

Японец получал крайне мало игрового времени в ЦСКА. За полтора года в армейском клубе Нисимура провёл 23 матча, из них только 7 – в основном составе. С приходом Шкурина в ЦСКА Такума, скорее всего, ещё сильнее прирос бы к скамейке запасных. В поисках игровой практики японец отправился в «Портимоненсе», который занимает предпоследнее место в португальской Примейре.

Такума Нисимура Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вячеслав Грулёв, «Динамо» (Москва) – «Нижний Новгород»

Аренда до конца сезона.

Воспитанник бело-голубых неплохо проявил себя в прошлом сезоне – два гола в 11 встречах. В 2019 году Вячеслав проиграл конкуренцию более взрослым товарищам. В некоторых матчах Грулёв выходил на позиции центрального нападающего, хотя привычнее для него игра на флангах атаки. Кирилл Новиков на прощание обнадёжил 20-летнего вингера, сообщив, что после аренды его ждут в «Динамо»: «Мы на него очень рассчитываем. Сейчас в клубе большая конкуренция, поэтому мы приняли решение отдать его в аренду. В «Нижнем Новгороде» его видят в составе команды, тренер в нём лично заинтересован. Для нас это был принципиальный момент. Они хотели даже взять его в аренду на полтора года, но мы на это не пошли. Надеемся, что игра в ФНЛ позволит ему прогрессировать».

Видар Эрн Кьяртанссон, «Рубин» – «Ростов»

Досрочное возвращение из аренды.

Исландский форвард вернулся в «Ростов» перед началом сезона, но лишь для того, чтоб снова уйти в аренду. За полгода в «Рубине» Кьяртанссон принял участие в 16 матчах и забил всего один мяч. С приходом в казанский клуб Леонида Слуцкого состав команды претерпит серьёзные изменения. В центр нападения уже приобретён Иван Игнатьев, также ходят слухи об интересе к Вильфриду Бони и Николаю Комличенко. Исландца за ненадобностью досрочно вернули в «Ростов».

Виталий Денисов, ушёл из «Рубина»

Расторжение контракта по соглашению сторон.

32-летний защитник стал второй жертвой обновления «Рубина». Недавно состав казанцев пополнил Илья Самошников (22 года), который выступает как раз на позиции Денисова. Кроме того, есть Данил Степанов (19 лет), неплохо проявивший себя в осенней части чемпионата. В «Рубине» теперь два молодых левых защитника, к тому же российских. Денисов же является легионером – в этом случае и возраст, и паспорт сработали против него.

Виталий Денисов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»