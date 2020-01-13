30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть вторая

Продолжаем вспоминать самых ярких иностранных футболистов, оставивших след в прошедшем десятилетии в РПЛ. Переходим ко второй десятке списка (всего их будет три).

С критериями отбора при составлении рейтинга можно ознакомиться здесь.



30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть первая Многие из них стали для нас своими.

Иранский нападающий лихо ворвался в РПЛ и затем начал немало забивать за каждый российский клуб, в котором выступал. Статус одного из лучших форвардов чемпионата Азмун заработал не только благодаря стабильности и результативности, но и своим уникальным умениям играть в паре с другим нападающим, грамотно убегать за спины защитников и там, где нужно, вовремя делать шаг назад при открывании. Действуя в связке с Полозом, иранец стал одним из главных «проводников» «Ростова» в Лигу чемпионов, а сейчас дуэт Азмуна с Дзюбой, пожалуй, с большим запасом – лучшая атакующая пара в РПЛ.

Сердар Азмун Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В течение пяти лет шведский защитник был настоящим вожаком «Краснодара». Гранквисту удавалось сочетать в себе отличные личностные и профессиональные качества. Партнёрам по команде он не просто «пихал», когда было нужно, но и показывал своим примером, как нужно действовать в защите. Швед всегда отличался потрясающим чтением игры, неуступчивостью в верховых единоборствах и сумасшедшей самоотдачей. Перед уходом из РПЛ Гранквист был настолько крут, что умудрился прервать 9-летнюю гегемонию Ибрагимовича и стать лучшим игроком года в Швеции. Равноценную замену Андреасу «быки» до сих пор не нашли.

Андреас Гранквист Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

18. Ари («Спартак» — 2010-2013, «Краснодар» — 2013-2017, «Локомотив» — 2017-2018, «Краснодар» — 2018-н.в.)

Ари – старожил РПЛ. Феноменальной результативностью он никогда не блистал, но переоценить его вклад в успехи каждой из команд, за которую играл, довольно сложно. Практически в каждом матче форвард выкладывается на сто процентов. Его рывки за спину, толчки, отличная игра корпусом и настырность доставили головную боль не одному десятку защитников. Ари всегда отличался неуёмной энергией, которая позволяла ему порой в одиночку тащить команду, когда игра у партнёров не клеилась. При этом единоличником нападающий никогда не был – во всех сезонах, в которых Ари проводил минимум 10 матчей, он отдавал не менее 3 ассистов.

Ари Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Да, Ари подвёл «Краснодар». Но это побочный эффект его лучших качеств на поле Своими эмоциями он приносит команде гораздо больше пользы.

После ухода Нобоа из РПЛ в России о полузащитнике наверняка ещё долго не забудут. Мало кому из креативных футболистов удаётся показывать стабильно высокий уровень игры в течение стольких лет. Благодаря умению действовать под прессингом и молниеносной скорости принятия решений эквадорец частенько мог взломать даже самую глухую оборону, а в умении отдавать диагонали и дальние передачи с ним вообще мало кто сравнится. Едва ли не в каждом сезоне хавбеку удавалось становиться одним из лучших по точности дальних пасов. Стоит ли говорить о том, что без Нобоа не было бы того невероятного «Рубина», крутого «Ростова» и боевитого «Динамо».

Кристиан Нобоа Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Будь русским, поддержал бы всё, что тут происходит». Нобоа рассуждает о России А ещё рассказывает о тачке Полоза, вариантах в США и «тупых девушках».

Зоран – один из самых ценных игроков для «армейцев» в минувшем десятилетии. В лучшие годы серб неустанно терзал защитников на правой бровке, мастерски смещался в центр за счёт дриблинга, раздавал великолепные передачи и забивал важнейшие мячи. Тошич помог ЦСКА трижды выиграть чемпионат России, а также дважды стать обладателем Кубка и Суперкубка страны. Болельщики «армейцев» любили серба за умение создать момент из ничего и стремление сыграть красиво. За Зораном всегда было невероятно интересно наблюдать.

Зоран Тошич Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Кришито, ушедший из «Зенита» в «Дженоа», стал невосполнимой потерей для питерцев. Долгие годы в составе сине-бело-голубых итальянец был одним из ключевых футболистов. Доменико мог играть одинаково ярко как на фланге, так и в центре обороны. При этом Кришито приносил пользу не только в защите, но и в нападении. В течение нескольких сезонов итальянцу не было равных среди оборонцев РПЛ по продвижению мяча, а за год до возвращения Доменико в Италию чаще него соперников не отрезал вообще никто в России. (Packing/90 min – 87,8, Impect/90 min – 13,1). Кроме того, для защитника Кришито невероятно много забивал. Всего он записал на свой счёт 20 голов, выступая за «Зенит». Это рекорд клуба среди игроков обороны.

Доменико Кришито Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Переехав в Россию, Кевин быстро стал любимцем болельщиков «Динамо» и в первом же сезоне был признан лучшим игроком команды, а через два года произведён в капитаны. За пятилетку в РПЛ Кураньи провёл 123 матча и забил 50 голов. Солидный показатель, если учесть частые травмы немца. В «Динамо» Кураньи был безальтернативным лидером нападения. Он с лёгкостью располагал к себе фанатов блестящей игрой, профессиональным отношением к делу, а также привязанностью к России и дружелюбием.

Кевин Кураньи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Маринато так долго выступает за «Локомотив», что уже сложно представить московский клуб без него. В России у Гильерме были разные периоды, однако едва ли кто-то поспорит, что после ухода Овчинникова вратаря сильнее Маринато в «Локо» не было. С Гильерме в составе московский клуб стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок страны и однажды – Суперкубок России. За «Локо» вратарь провёл 310 матчей и пропустил 302 мяча, 114 раз оставив свои ворота сухими. Если бы обрусевший бразилец играл стабильнее и не совершал иногда нелепых ошибок, наверняка забрался бы в рейтинге выше.

Маринато Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сборной грядёт вратарская проблема. Гильерме косячит, а заменить некем Если у вас есть кандидаты, предлагайте в комментариях.

За четыре года в «Спартаке» Зе Луиш стал настоящим лидером клуба. В московском клубе нападающий пережил многочисленные травмы, критику и проблемы с реализацией. Однако, даже несмотря на все трудности, он всегда находил в себе силы биться на поле. В чемпионский сезон красно-белых Зе уже был одним из тех, кто тащил команду. В РПЛ немногие форварды могли сравниться с нападающим из Кабо-Верде по умению играть в чужой штрафной и забивать головой. Неудивительно, что сейчас в «Спартаке» особенно остро ощущается нехватка нападающего такого класса.

Зе Луиш Фото: РИА Новости

В «Зените» Витсель никогда не отличался огромным количеством перехватов или отборов. Не выделялся он и по атакующим показателям. Тем не менее вряд ли кто-то станет спорить с тем, что бельгиец был одним из лучших легионеров в истории питерского клуба. Пускай не всегда заметно, но полузащитник отлично справлялся со своими обязанностями. Он был хорош и с мячом, и без мяча, отлично читал игру и умел оказываться в нужное время в нужном месте. Бельгиец создавал в «Зените» необходимый баланс между атакой и защитой, а когда он пропускал матчи, у питерцев нередко проваливался центр поля. Сначала многим болельщикам казалось, что 40 млн евро за такого игрока – это перебор. Однако после отъезда Витселя из России стало ясно – грандиозные вложения питерцев точно не были напрасны.

Аксель Витсель Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Продолжение следует.