Агуэро за вечер установил два рекорда АПЛ. Обошёл Ширера и Анри

«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании



В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Атлетико» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.



Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти «Королевский клуб» победил со счётом 4:1. Неудачно исполнили свои удары игроки «матрасников» Сауль Ньигес и Томас Парти.



«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По числу побед в турнире мадридский клуб уступает только «Барселоне», которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.

Куман отказался возглавить «Барселону»



Наставник национальной команды Нидерландов Рональд Куман отказался от предложения немедленно сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны», сообщает Catalunya Radio.



Куман был удивлён, когда с ним связались представители каталонского клуба. 56-летний специалист объяснил отказ тем, что у него есть обязанности перед сборной Нидерландов, которая под его руководством выступит на предстоящем чемпионате Европы.



Осенью 2020 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».



Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в каталонском клубе в качестве ассистента.

У «Барселоны» будет новый тренер. Уже есть три кандидата Вальверде покинет свой пост по окончании сезона. Если не раньше.

Суарес перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев



Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенёс операцию на травмированном колене, сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, футболист пропустит около четырёх месяцев. Форварду уже делали операцию на колене в конце прошлого сезона, но оперативное вмешательство не принесло результатов.



Таким образом, Суарес вернётся в строй не раньше мая.



В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.



«Барселона», набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «Наполи».

Агуэро стал рекордсменом АПЛ по числу хет-триков



Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству хет-триков.



Агуэро забил три гола в матча 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (6:1), и на его счету стало 12 хет-триков в Премьер-лиге. По этому показателю он опередил Алана Ширера (11). Далее идут: Робби Фаулер (9), Тьерри Анри, Гарри Кейн и Майкл Оуэн (по 8).



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Англии и забил 13 голов.

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров



Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.



В матче 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (6:1) аргентинец стал автором хет-трика, и на его счету стало 177 голов в 255 матчах АПЛ. По количеству голов среди легионеров Агуэро обошёл бывшего нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (175).



В общем списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги Агуэро занимает четвёртое место, уступая Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Алану Ширеру (260).

Агуэро разбил машину стоимостью 80 тыс. фунтов. Прямо по пути на тренировку Такое с ним не впервые.

«Зенит» отказал «Сампдории» в досрочном возвращении Ригони из аренды



Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони и вторую часть текущего сезона проведёт в аренде в «Сампдории», сообщает ITASportPress со ссылкой на Il Secolo XIX.



Согласно информации источника, главный тренер генуэзского клуба Клаудио Раньери остался недоволен выступлениями 26-летнего футболиста. «Сампдория» была готова вернуть аргентинца спустя шесть месяцев после заключения арендного соглашения с сине-бело-голубыми, однако «Зенит» не намерен возвращать игрока досрочно.



В текущем сезоне Ригони принял участие в 9 матчах за «Сампдорию», на его счету 1 результативная передача. Аренда вингера рассчитана до лета текущего года и предусматривает обязательство выкупа контракта игрока итальянским клубом. В «Зенит» аргентинец перешёл из «Индепендьенте» летом 2017 года. Его трансфер стоил петербургскому клубу € 9 млн.

«Челси» подписал 16-летнего нападающего. Это первый трансфер клуба при Лэмпарде



«Челси» в «твиттере» своей юношеской команды объявил о подписании контракта с 16-летним форвардом «Тромсё» Брайаном Фьябемой.

Норвежский нападающий заключил с лондонским клубом контракт сроком на три с половиной года. Он будет выступать за команду U18.



Это первый трансфер «Челси» при главном тренере Фрэнке Лэмпарде, который возглавил синих в июле прошлого года. Летом клуб не мог делать приобретений из-за наложенного трансферного бана. Запрет предполагал, что «Челси» не сможет подписывать новых игроков в течение двух трансферных периодов. Синие подали на это решение апелляцию, и она была удовлетворена в декабре 2019 года. В итоге клубу сократили трансферный бан с двух трансферных окон до одного.

АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры



В матче 18-го тура греческой Суперлиги ПАОК принимал афинский АЕК. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник ПАОКа Аделину Виейринья, реализовавший пенальти на 57-й минуте.



Для АЕКа это поражение стало первым при Массимо Каррере, который возглавил команду в начале декабря 2019 года. В первых четырёх матчах под руководством итальянца жёлто-чёрные одержали три победы и один раз сыграли вничью.



ПАОК, набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, АЕК (31) — третье.



Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера работал главным тренером московского «Спартака». Вместе с красно-белыми 55-летний специалист стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграл Суперкубок России.