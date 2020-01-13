Классная игра Головина в Париже! «Монако» не сдался «ПСЖ»

Дебют Морено в Лиге 1

Роберт Морено недолго предавался безделью после отставки против собственной воли из сборной Испании. Уже в конце прошлого года он принял командование «Монако», а в первых числах 2020-го – дебютировал в новой стране. До этого на чужбине каталонец практиковал только в Италии и лишь в ассистентском качестве – в подчинении у Луиса Энрике в «Роме».

Самостоятельный дебют за рубежом 42-летний каталонец ознаменовал победой – в Кубке Франции над «Реймсом» (2:1). В Лиге 1 соперник для начала Роберту достался – врагу не пожелаешь. Против парижского гегемона шансов у монегасков заведомо было немного. Главное, что сами гости паникёрские настроения прогнали прочь, выдали отличный матч на «Парк-де-Пренс» и были вознаграждены за смелость.

Великолепная четвёрка – в сборе

После переезда в Париж Икарди публика гадала, как же Тухель распределит роли в атаке – и была, должно быть, не на шутку удивлена, обнаружив в основе сразу четверых рыцарей атаки. От воссоединения Икарди, Ди Марии, Неймара и Мбаппе наступление «ПСЖ» приняло поистине устрашающие формы. Побочным эффектом смелого тренерского решения явилось снижение надёжности игры. Парижане и сами стали больше нападать, и сопернику больше позволять. Это и обусловило развесёлый футбол во французской столице на исходе недели. Это – и похвальная наглость «Монако».

Шоу-тайм Неймара

Продуктивнее всех из великолепного квартета парижан до перерыва сработал Неймар. В то время как Ди Мария корпел где-то в глубине поля, Икарди искал себя, а Мбаппе порол моменты, их бразильский товарищ приложил ногу ко всем трём голам в ворота «Монако». Первый он забил самостоятельно после заброса Верратти, второй – рикошетом от опорной ноги Балло-Туре, а третий – с пенальти. Довольно, кстати, спорного: если Мартинш и задел ногу реактивного Киллиана, то еле-еле, по касательной, даже гетру не повредив. После похожего эпизода в другой штрафной Антони Готье без раздумий влепил карточку Бальде за симуляцию, а тут – столь же решительно указал на «точку». Небольшая, едва уловимая симпатия судьи к одной из сторон – обычное дело. Вот только к фаворитам она проявляется в разы чаще, чем к середнякам с аутсайдерами.

А что Головин?

У нашего болельщика до сих пор не сложилось единого мнения, правильный выбор Александр сделал летом 2018-го или ошибся адресом. После таких игр ряды скептиков резко редеют. Ради таких игр, противостояний звёздам калибра Неймара и Мбаппе, наверное, стоит терпеть трудности адаптации и издержки непривычной тебе, изнурительной возни в середине таблицы. А игры с «ПСЖ» Головину удаются. В прошлой, в апреле 2019-го, сибиряк забил гол. При 0:3, но всё же. На этот раз поразить ворота россиянину не удалось, но игрой он должен быть доволен больше. Причём как командной, так и своей собственной.



Дважды до перерыва «Монако» вынуждал соперника разводить мяч с центра поля, и в обеих комбинациях принимал участие Головин. Во второй – так и вовсе ключевое. Подобрав мяч на своей половине поля, он здорово разогнал атаку по левому краю, после чего Бальде вложил мяч в ноги Бен-Йеддеру. Ну и Виссам разобрался классно – дал в противоход Навасу.



Дважды Головин лично атаковал цель: в одном случае забить помешал грациозный бросок Кейлора, во втором – собственная неточность. После перерыва столь явных моментов у Александра не было, но в организации игры он выглядел солидно, а его подачи с угловых несколько раз заставляли внутренне вздрагивать чужого вратаря.

«Монако» оборвал чёрную серию против «ПСЖ»

Ничью монегаскам принёс Слимани. Тоже непростой эпизод для рефери. В момент удара Мартинша Слимани стоял в офсайде, но на добивание пошёл после рикошета от защитника «ПСЖ». VAR «подсказал» месье Готье: надо засчитывать. Он и указал на центр. После 9 поражений от Парижа во всех турнирах эта ничья для «Монако» сродни победе. Приятно, что наш человек во Франции внёс в неё немаленький вклад.