«Астон Вилла» получила от «Сити» 6 голов. Виноватых двое

Счёт 1:6 в матче 18-й команды лиги против лучшей команды Англии последних двух лет трудно назвать сенсацией. Две недели назад «Астон Вилле» три гола забил «Уотфорд» — это серьёзный показатель. В общем, победа «Ман Сити» любой крупности воспринимается без особого удивления. Тем более когда лидеры команды Хосепа Гвардиолы показывают лучший футбол. А это был именно такой случай.

Очередной гениальный матч провёл Кевин Де Брёйне (мы к этому уже привыкли), а помимо него в полузащите блистал и Давид Сильва. Поэтому тройка форвардов постоянно получала мячи в опасных зонах и имела множество моментов. Хет-трик Серхио Агуэро, дубль Рияда Мареза и гол Габриэла Жезуса – даже не худший расклад для хозяев (Жезус мог забивать и больше).



Тем не менее в матче были довольно странные детали. Без них счёт мог быть совсем другим. Как бы ни были хороши игроки «Сити», матч мог бы сложиться для них чуть сложнее, если бы хозяева не делали всё, чтобы упростить им жизнь.

Кто виноват: английская версия

Джордан Кларк, журналист британской редакции Yahoo Sport, стартовые 28 минут игры Дэнни Дринкуотера с «Сити» назвал худшим выступлением, которое он когда-либо видел. Болельщики отряхнули пыль со старых шуток, вроде такой: «Может ли Дринкуотер выпить воду, не пролив на себя?». А букмекеры из Paddy Power заявили, что возвращают деньги всем, кто поставил на гол Дринкуотера в ворота «Сити» или хотя бы на точный удар. Щедро, хотя в комментариях пишут, что сумасшедшие, которые делают такие ставки, заслуживают потери деньги.

В общем, в Англии быстро определились с антигероем. Впрочем, Дринкуотер действительно был очень плох. Когда Марез забивал первый гол, Дэнни крайне наивно дал себя обыграть – даже удивительно, учитывая, что ему 29 лет и он играл в сборной и выигрывал чемпионат. Через пять минут он привёз ещё один гол. Зачем-то стал подрабатывать мяч в собственной штрафной (зачем, Дэнни?), и его тут же обокрал Давид Сильва. И в двух следующих голах он тоже сыграл неудачно: легко дал Де Брёйне себя пройти. В общем, допустил явные ошибки, которые были легко заметны, поэтому и стал, так сказать, официальным антигероем матча. В принципе, по делу. Но только в составе «Виллы» в этой игре были сразу две звезды.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Кто виноват: альтернативная версия

Всё начинается на отметке 17 минут 5 секунд. «Астон Вилла» застряла в высоком несогласованном прессинге: когда Родри находит пасом Агуэро, сразу четыре игрока хозяев застряли на чужой половине поля. Один из них – левый фулбек Нил Тэйлор. Он пытался накрыть Канселу, из-за чего Марез оказался совершенно свободен на бровке. Логично ожидать, что после потери и быстрой атаки Тэйлор помчится назад. Тем более что мяч сразу приходит к Марезу. Тот в полном одиночестве начинает движение. Его догоняет Дринкуотер, Тэйлор позади. Он не торопится – держит дистанцию и не приближается к сопернику. Возможно, потому что Мареза перехватил Дринкуотер? Но после финта Мареза Тэйлор оказывается в полуметре от мяча и всё равно не пытается поучаствовать в эпизоде. Он тщательно бежит рядом, хотя соперник на ударной позиции, и даже притормаживает, когда оказывается совсем близко. Посыл ясен: раз Рияда перехватил Дринкотуер, игрок – не проблема Тэйлора.

Видео доступно на «Чемпионате».



Второй гол. Отметка 23.00, у Агуэро в правом углу собственной штрафной попытались отобрать мяч сразу три игрока «Виллы». Соответственно все остальные игроки тоже сдвинулись вправо, чтобы не допустить разрывов. Левый центральный Хаус, левый полузащитник Хурихейн сдвигаются правее, Дринкуотер тоже в своей зоне. Его и обкрадывает Сильва и пасует в центр. Вдруг оказывается, что там пустота. Потому что правее сместились не все игроки «Виллы» — Тэйлор остался. Он даже посмотрел на Мареза, но всё равно не перекрыл коридор, и Рияд именно в этот коридор рванул, как только Сильва коснулся мяча. Этот удар можно было предотвратить, как минимум – заблокировать. Не случилось ни того, ни другого: Нил игнорировал своего игрока, действуя только по мячу.

Видео доступно на «Чемпионате».



Третий гол тоже пришёл с правого фланга «Сити» и левого «Виллы». Де Брёйне отдал на Агуэро, и тот пробил издали. Забавно, что за де Брёйне не успел Дринкуотер. Вопросов к Тэйлору тут нет: он бежал рядом, сторожил свою зону от Марера, которого, правда, там не было. А Кевин не смещался на самый фланг, так что игнорирование со стороны фулбека объяснимо. А вот при следующем голе его объяснить уже труднее.



Четвёртый гол снова сделал Де Брёйне, и снова с правого фланга. Только на этот раз он ушёл ещё правее перед подачей. Тэйлор бежал рядом. На повторе видно, что даже траектории движения Нила и Кевина пересекались, то есть защитнику не нужно было ничего делать, чтобы Кевину пришлось начать маневрировать. Но Нил не попытался подстраховать партнёра (вы же догадались, что это был Дринкуотер). На самом деле, он не ускорился, а даже чуть затормозил, чтобы пропустить бегущую пару. И так и не принял участия в эпизоде.

Видео доступно на «Чемпионате».



В принципе, неплохая позиция: незаметных игроков реже критикуют. Но всё-таки следить за своими тремя метрами пространства в зонной защите, когда в шаге от тебя накручивают партнёра по команде, а прямого соперника у тебя нет, не лучший способ защищаться. Явные ошибки Дринкуотера и менее заметная, но не менее вредная пассивность Тэйлора, наслаиваясь друг на друга, подарили «Сити» три гола из шести. Да, гости были в порядке, но матч мог бы сложиться для них чуть труднее.

Три – это по скромной оценке. Без учёта третьего гола «Сити» (когда только Дринкуотер дал себя обвести, а Тэйлор не должен был участвовать в эпизоде, это тянет на половину), и без шестого. Его Агуэро забил с паса Мареза, после детского обреза Хауса: Тэйлора тоже не было поблизости. Центральные защитники «Виллы» начинали атаку три в три, а фулбек вообще располагался на чужой половине поля. Но это слишком похоже на тренерскую установку, чтобы критиковать игрока: он не мог подняться на 20 метров без указаний. Поэтому шестой гол «Сити» тоже не стоит записывать на счёт этой связки. Но и трёх голов, подаренных в одном матче, более чем достаточно.



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