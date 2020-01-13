Тухель нашёл способ, как объединить всех форвардов. «ПСЖ» может быть опасным весной

Первый матч «ПСЖ» и «Реала» в Лиге чемпионов был сыгран в самом начале сезона, и было заметно, как команды пытаются справиться с одной задачей — расставить всех лучших футболистов таким образом, чтобы это не нарушало баланс. На тот момент «Реал» был в этом плане совсем плох — Париж в итоге легко пользовался оборонительными провалами Азара и Бэйла. Те 3:0 не должны были обманывать Томаса Тухеля — Неймар и Мбаппе не могли выйти на поле, что дало возможность выставить лишнего полузащитника оборонительной ментальности. Благодаря этому «ПСЖ» выглядел более цельно, но было ясно, что с возвращением в состав звёзд простым добавлением ещё одного опорника не обойтись.

Второй матч против «Реала» показал, что Париж или прогрессирует недостаточно быстро, или пытается найти баланс неверным игровым методом. Мадрид разрывал команду Тухеля, лишь благодаря очередной порции геройств от Кейлора Наваса «ПСЖ» оставался в игре, а итоговая ничья 2:2 не отражала происходившего на поле. Французская команда действительно выглядела плохо на фоне «Реала».

Классная игра Головина в Париже! «Монако» не сдался «ПСЖ» Дубля Неймара чемпиону оказалось мало.

Стал этот матч поводом для перемен или нет, мы не знаем, но именно после него Тухель перешёл на другую схему построения атак, стараясь уместить всех лучших игроков нападения — Неймара, Мбаппе, Икарди и ди Марию. Формально это 4-4-2, но цифрами обозначить построение «ПСЖ» с мячом теперь сложнее. Два основных варианта развития нападения теперь таковы: а) Неймар или ди Мария опускаются за мячом в опорную зону, и крайние защитники поднимаются экстремально высоко, что создаёт полуфланговые коридоры; б) Неймар и ди Мария занимают позиции инсайдов, а каждый из пары центральных нападающих открывается снаружи крайних защитников с последующим движением к центру.

Рассмотрим каждый из вариантов.

На скриншоте из матча Кубка лиги с «Сент-Этьеном» Неймар отдаёт передачу в опорной зоне. Париж располагается по схеме 3-2-5, где оба центральных нападающих угодят в глубину поля. Несколько моментов, которые характеризуют такое расположение на поле.

1. Остаточная оборона на оси поля всегда составляет три игрока. При игре 4-3-3 крайние защитники «ПСЖ» при потере находились в полупозициях, и последняя линия часто включала в себя всего двух центрдефов, что не очень хорошо для баланса. Теперь, когда последняя линия всегда состоит из трёх, крайние защитники могут дальше включаться вперёд, растягивая соперника по ширине (когда Неймар опускается за мячом во фланге, дальний крайний защитник остаётся в обороне и становится третьим в остаточной цепочке). Почти в каждой атаке Бернат или Менье (иногда оба!) сигнализируют партнёру с мячом, что готовы включиться по флангу. Не всегда эти сигналы учитываются партнёрами, но их просто вынуждены учитывать при обороне соперники.

2. Игра Неймара глубже заставляет полузащитников соперника выдвигаться, чтобы действовать с бразильцем плотнее. В то же время оба центральных нападающих тоже уходят в глубину поля. Выдвигать за ними двух центральных защитников опасно даже для команды, действующей в три ЦЗ, поэтому внутрь поля приходится заходить ближнему крайнему защитнику (как на скриншоте). Это, в свою очередь, оголяет полуфланговый коридор для проникающей передачи.

3. Каждый из выдвигающейся пары защитников соперника вынужден противодействовать двум футболистам «ПСЖ». Это происходит за счёт того, что Неймар или ди Мария всегда находятся лицом к чужим воротам и становятся лишними игроками в зоне мяча. Вот как выглядит ситуация с предыдущего скриншота спустя пару секунд.

Возможность для проникающих передач здесь возникает ещё и за счёт того, что фланговые защитники обычно хуже атакуют соперников внутрь поля — им привычно, что с одной стороны им помогает боковая линия. Здесь правый защитник «Сент-Этьена» не смог жёстко противостоять Мбаппе и моментально оказался отыгранным — передача от Неймара на Берната стала просто необходимой. В этой ситуации мы рассмотрели момент из игры с «Сент-Этьеном», но просто пересмотрите первый гол в ворота «Монако» пару дней спустя — он в очень близкой родственной связи с этим эпизодом.



Перейдём ко второму варианту — с широко располагающимися центральными нападающими, которых играют при обычных условиях Мбаппе и Икарди. Вот как это выглядит.

Оба нападающих располагаются в полуфлангах — при этом Мбаппе открывается не только снаружи центрального защитника, но и снаружи крайнего (Икарди в свою очередь — только снаружи центрального). Это важно, потому что создаёт сложный момент коммуникации для соперников — обычно связь в паре центрдефов хорошо отработана, поэтому и нет смысла открываться между ними; они сумеют качественно передать друг другу нападающего. Всё иначе в парах центральный защитник — крайний защитник (в такой открывается Икарди) и тем более крайний защитник — крайний полузащитник (в такой зоне действует Мбаппе). Выгоду из этого должны извлекать Неймар и ди Мария — когда Мбаппе и Икарди начинают движение к центру, бразилец и аргентинец хорошо видят открывающиеся свободные зоны. Ими и пользуются.

Пару секунд спустя катастрофа для «Монако» становится очевидной.

Мбаппе и Икарди рывками сплюснули оборону монегасков, правый полузащитник команды попросту проигнорировал нахождение в его зоне Неймара, и правый защитник остался один против Мбаппе и Неймара — идеальная ситуация для «ПСЖ». Мяч пошёл на Неймара, бразилец (пусть и при удачном рикошете) забил.

Ничья 3:3 в матче с «Монако» моментально развернула критику в адрес перехода Тухеля на 4-4-2. Однако эта критика не только преждевременна, но и совершенно не учитывает потенциальную мощь расположения игроков, найденного немецким тренером. В атаке «ПСЖ» получает всех лучших игроков при их лучших качествах, крайние защитники становятся доступными только в том случае, если остаточная оборона достаточно многочисленна — всё это шаги для поиска баланса. Безусловно, Тухелю предстоит ещё много работы до матчей с Дортмундом в Лиге чемпионов — особенно в плане перехода из атаки в оборону, но на данный момент кажется, что Париж вполне способен играть и по принципу «нам без разницы, сколько мы пропустим, если сможем забить ещё больше».

Есть и ещё один важный момент — он связан с командной психологией. Можно по-разному относиться к Неймару, но нельзя отрицать двух вещей: а) в форме это один из пяти лучших футболистов мира; б) его влияние на команду очень велико. Бразилец некоторое время откровенно скучал в «ПСЖ» и считал себя умнее идей тренера, но теперь он выглядит максимально заинтересованным. Даже после игры с «Монако» он защищал 4-4-2 и говорил, что ему в таком построении действовать удобно.

Всё дело в том, что Тухель нашёл способ построить игру так, чтобы одновременно и отдать Неймару управление игрой (фактически оба варианта зависят от того, где ему удобнее принимать мяч), и не слишком зависеть от его капризов/травм. Бразилец почувствовал, что он снова неприкасаемый, стал играть более страстно, и это не может не отражаться на всей команде. Командная психология всю эпоху звёздного «ПСЖ» была слабой стороной команды, но сейчас и в этом плане могут случиться изменения к лучшему.

Если так, то Париж может стать большой угрозой лигочемпионской весной.