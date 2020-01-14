Ригони никому не нужен. Как так получилось?

Эмилиано Ригони не играет в «Сампдории». В «Зените» его тоже не ждут.

Карьера Эмилиано Ригони складывается не лучшим образом. Ещё два года назад, будучи игроком «Зенита», аргентинский хавбек получил вызов в национальную сборную. Тогда Ригони отлично проявил себя в Лиге Европы – 6 матчей, 6 голов и 2 результативные передачи. Казалось, что в «Зените» Эмилиано не задержится и вскоре пойдёт на повышение.

Интерес к Ригони проявляли итальянские клубы, а также «Эвертон» и «Монако», однако с тех пор многое изменилось. Сейчас Эмилиано выгоняют из «Сампдории», а «Зенит» отказывается принимать блудного аргентинца. Почему Ригони стал изгоем?

Нестабильная игра и вспышки результативности

Голевые свершения Эмилиано в «Зените» ограничились еврокубками, причём групповым этапом. В плей-офф Лиги Европы петербуржцы вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Лейпцигу». Ригони не удалось отметиться результативными действиями в четырёх матчах на вылет. Статистика Эмилиано в чемпионате России тоже не впечатляла – 17 встреч, 2 голевых передачи и ни одного забитого мяча.

Летом 2018 года «Аталанта» взяла Ригони в аренду. Аргентинец здорово начал – 3 гола в 4 играх Серии А. После этого повторилась история годичной давности. Сначала Ригони потерял место в стартовом составе бергамасков, а в последних декабрьских матчах (с «Ювентусом» и «Сассуоло») вообще был вне заявки.

В футбольном мире принято считать, что латиноамериканские игроки подвержены перепадам настроения. В случае с Ригони это оказалось правдой – вместе с настроением пропадал кураж, снижалось качество игры и страдала результативность.

Ригони не прижился в России

Эмилиано приходил в «Зенит» ещё при Роберто Манчини. Аргентинцы тогда были в тренде – помимо Ригони состав команды пополнили Паредес, Маммана, Дриусси и Краневиттер. Российский футбол по-разному сказался на каждом из них: Паредес позже стал игроком «ПСЖ», Маммана дважды порвал «кресты», Краневиттер воспринимается как ошибка клубной селекции. Лучше всех адаптировался Дриусси.

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Что же до Ригони, то он остался не в восторге от России. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Эмилиано намерен вернуться в Аргентину. В итоге Ригони выбрал Италию. При переходе в «Аталанту» Эмилиано заявил следующее: «Серия А входит в число лучших чемпионатов Европы. Я вёл переговоры с «Аталантой» в течение года. Будущее? Посмотрим, что будет в конце сезона. В Россию возвращаться не хотелось бы».

Вернуться всё-таки пришлось, причём спустя несколько месяцев. Уже в январе 2019 года «Зенит» прервал аренду Ригони, выплатив «Аталанте» неустойку в размере 1 млн евро. Эмилиано помог сине-бело-голубым добыть чемпионский титул – на его счету 3 гола и 3 ассиста в 11 матчах.

Второй заход аргентинца в Италию также оказался неудачным. Перед началом сезона 2019/2020 Ригони был арендован «Сампдорией». Главный тренер генуэзцев Клаудио Раньери остался недоволен игрой Эмилиано (9 матчей, одна голевая передача). «Сампдория» готова вернуть Ригони в «Зенит» уже зимой, но петербуржцы ответили отказом.

Что же делать Ригони?

Наиболее вероятен исход, при котором Эмилиано останется в «Сампдории», но не будет играть в оставшихся матчах чемпионата Италии. Причиной тому арендное соглашение, по условиям которого генуэзцы обязаны выкупить права на игрока. Произойдёт это в том случае, если Ригони проведёт 20 матчей за «Сампдорию».

В «Зените» места для Эмилиано также нет. Единственным вариантом для Ригони является возможный уход Дриусси – «Интер Майами» проявляет интерес к Себастьяну, но трансфер вряд ли произойдёт в зимнее трансферное окно. Дриусси уже на сборах с «Зенитом» в Катаре.

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Третьего варианта не дано. ФИФА запрещает игрокам по ходу сезона играть более чем за два клуба. Эмилиано остаётся только ждать окончания сезона. Летом Ригони вновь вернётся в Россию, где и будет размышлять о своём будущем. Предшествовать этому будет отпуск, за время которого Эмилиано наверняка встретится с представителями аргентинских клубов. Возвращение на родину – лучший вариант для Ригони. Если, конечно, он вдруг не начнёт играть лучше.