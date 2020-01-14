Ригони никому не нужен. Как так получилось?

Карьера Эмилиано Ригони складывается не лучшим образом. Ещё два года назад, будучи игроком «Зенита», аргентинский хавбек получил вызов в национальную сборную. Тогда Ригони отлично проявил себя в Лиге Европы – 6 матчей, 6 голов и 2 результативные передачи. Казалось, что в «Зените» Эмилиано не задержится и вскоре пойдёт на повышение.
Интерес к Ригони проявляли итальянские клубы, а также «Эвертон» и «Монако», однако с тех пор многое изменилось. Сейчас Эмилиано выгоняют из «Сампдории», а «Зенит» отказывается принимать блудного аргентинца. Почему Ригони стал изгоем?
Нестабильная игра и вспышки результативности
Голевые свершения Эмилиано в «Зените» ограничились еврокубками, причём групповым этапом. В плей-офф Лиги Европы петербуржцы вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Лейпцигу». Ригони не удалось отметиться результативными действиями в четырёх матчах на вылет. Статистика Эмилиано в чемпионате России тоже не впечатляла – 17 встреч, 2 голевых передачи и ни одного забитого мяча.
Летом 2018 года «Аталанта» взяла Ригони в аренду. Аргентинец здорово начал – 3 гола в 4 играх Серии А. После этого повторилась история годичной давности. Сначала Ригони потерял место в стартовом составе бергамасков, а в последних декабрьских матчах (с «Ювентусом» и «Сассуоло») вообще был вне заявки.
В футбольном мире принято считать, что латиноамериканские игроки подвержены перепадам настроения. В случае с Ригони это оказалось правдой – вместе с настроением пропадал кураж, снижалось качество игры и страдала результативность.
Ригони не прижился в России
Эмилиано приходил в «Зенит» ещё при Роберто Манчини. Аргентинцы тогда были в тренде – помимо Ригони состав команды пополнили Паредес, Маммана, Дриусси и Краневиттер. Российский футбол по-разному сказался на каждом из них: Паредес позже стал игроком «ПСЖ», Маммана дважды порвал «кресты», Краневиттер воспринимается как ошибка клубной селекции. Лучше всех адаптировался Дриусси.
Что же до Ригони, то он остался не в восторге от России. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Эмилиано намерен вернуться в Аргентину. В итоге Ригони выбрал Италию. При переходе в «Аталанту» Эмилиано заявил следующее: «Серия А входит в число лучших чемпионатов Европы. Я вёл переговоры с «Аталантой» в течение года. Будущее? Посмотрим, что будет в конце сезона. В Россию возвращаться не хотелось бы».
Вернуться всё-таки пришлось, причём спустя несколько месяцев. Уже в январе 2019 года «Зенит» прервал аренду Ригони, выплатив «Аталанте» неустойку в размере 1 млн евро. Эмилиано помог сине-бело-голубым добыть чемпионский титул – на его счету 3 гола и 3 ассиста в 11 матчах.
Второй заход аргентинца в Италию также оказался неудачным. Перед началом сезона 2019/2020 Ригони был арендован «Сампдорией». Главный тренер генуэзцев Клаудио Раньери остался недоволен игрой Эмилиано (9 матчей, одна голевая передача). «Сампдория» готова вернуть Ригони в «Зенит» уже зимой, но петербуржцы ответили отказом.
Что же делать Ригони?
Наиболее вероятен исход, при котором Эмилиано останется в «Сампдории», но не будет играть в оставшихся матчах чемпионата Италии. Причиной тому арендное соглашение, по условиям которого генуэзцы обязаны выкупить права на игрока. Произойдёт это в том случае, если Ригони проведёт 20 матчей за «Сампдорию».
В «Зените» места для Эмилиано также нет. Единственным вариантом для Ригони является возможный уход Дриусси – «Интер Майами» проявляет интерес к Себастьяну, но трансфер вряд ли произойдёт в зимнее трансферное окно. Дриусси уже на сборах с «Зенитом» в Катаре.
Третьего варианта не дано. ФИФА запрещает игрокам по ходу сезона играть более чем за два клуба. Эмилиано остаётся только ждать окончания сезона. Летом Ригони вновь вернётся в Россию, где и будет размышлять о своём будущем. Предшествовать этому будет отпуск, за время которого Эмилиано наверняка встретится с представителями аргентинских клубов. Возвращение на родину – лучший вариант для Ригони. Если, конечно, он вдруг не начнёт играть лучше.
- 14 января 2020
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
10:49
-
10:38
-
10:28
-
10:19
-
10:02
-
09:53
-
09:39
-
09:29
-
09:28
-
09:27
-
08:29
-
04:30
-
03:21
-
02:37
-
02:18
-
01:34
-
01:25
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34