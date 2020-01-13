Легенда турецкого футбола Хакан Шукюр живёт в изгнании и работает таксистом в UBER

Нападающий Хакан Шукюр в конце 90-х – начале 2000-х был звездой «Галатасарая» и сборной Турции. В 2008 году он завершил карьеру, а спустя несколько лет подался в политику. Теперь турок живёт в США, работая таксистом, а на родину бывшему футболисту въезд закрыт.

Политическая карьера Шукюра

После завершения карьеры Хакан Шукюр начал работать экспертом на телевидении. В 2011 году он пришёл в политику. Его избрали депутатом парламента от Партии справедливости и развития, лидером которой по сей день является нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Легенда «Галатасарая» пробыл в этой должности до декабря 2013 года, а позже перешёл в оппозицию.



Через два года в сторону бывшего футболиста посыпались обвинения. Хакана уличили в оскорблении Эрдогана в соцсетях, а также в содействии организации попытки государственного переворота. Турецкие власти посчитали, что Шукюр находится в сговоре с исламским общественным деятелем Фетфуллахом Гюленом, противником Эрдогана на политической арене. Прокуратура страны выдала ордер на арест футболиста, но Хакану удалось уехать из страны. А вот его отец был посажен в тюрьму, где скончался от рака.



В одном из своих интервью Шукюр рассказывал, что побудило его уехать из страны.



«Бутик моей жены был заброшен камнями, мои дети подвергались преследованиям. После каждого заявления я получал угрозы. Мой отец был заключен в тюрьму, а всё моё имущество было конфисковано», — сказал турок, подчеркнув, что его отец находился в тюрьме ещё до отъезда Хакана в США.

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Жизнь в Америке

Эмигрировав в Сан-Франциско, бывший турецкий футболист cо своим другом открыл кофейню и кондитерскую, но, по его словам, проблемы не прекратились. «У меня была кофейня в США некоторое время. Странные люди приходили в моё кафе и играли музыку Домбры (жанр, признанный правящей партией Турции)», — жаловался Шукюр.



Со временем давление местных турков достигло такого передела, что заставило экс-футболиста переехать в Вашингтон, где он до сих пор и находится. Жена и дети футболиста вскоре тоже последовали за ним в столицу США.



«Я хотел, чтобы они были свободными независимыми людьми, – говорит Хакан. – В Турции к детям известного человека отношение особое. А я хотел, чтобы они путешествовали, знакомились с разными культурами, встречали людей. Это одна из причин, по которым мы переехали. Как только в Турции стало совсем сложно, мы поняли – время пришло».



Попытка политического переворота в Турции состоялась в 2016 году. В организации переворота обвинили Гюлена, который тоже проживает в США, находясь в добровольном изгнании. Шукюра же турецкие власти до сих пор считают одним из членов террористической организации Гюлена.

Мечты Шукюра

Сегодня Шукюр работает таксистом в компании Uber. Срок его визы в США истекает в 2020 году, но он уже подал документы для продления грин-карты для себя и своей семьи. Помимо возвращения на родину у Хакана есть мечта, которую он хотел осуществить ещё в Турции: открыть футбольную академию.



«Сейчас есть несколько инвесторов, – рассказывает Шукюр. – Но люди боятся, что их увидят со мной. Я готов сотрудничать с американцами. Чувствую, что могу быть полезен. У меня большие связи в Европе и в мире», — заверил турок.



В интервью немецкой газете Welt am Sonntag Хакан обвинил президента Эрдогана, обратившись к нему с посланием. «Эрдоган забрал у меня всё. Моё право на свободу, право выражать себя, право на работу. Верните демократию, справедливость и права человека. Будьте тем, кто интересуется проблемами людей. Станьте президентом, который нужен Турции».