Вальверде в «Барселоне» может сменить Сетьен. Кто это?

Источник: «Барселона» сообщила Вальверде, что расторгнет с ним контракт



«Барселона» уведомила главного тренера команды Эрнесто Вальверде, что свяжется с его представителем, чтобы обсудить условия расторжения контракта, сообщается в «твиттере» Catalunya Radio.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб ищет нового тренера и сделал предложения нескольким кандидатам. При этом «Барселоне» уже отказали Хави («Аль-Садд») и Рональд Куман (сборная Нидерландов).



Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино Ему уже сделали предложение.

«Барселона» достигла договорённости с Сетьеном



Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен, сообщает Sport.es.



По данным источника, каталонский клуб договорился о заключении контракта со специалистом сроком до конца нынешнего сезона. В «Барселоне» Сетьен на посту главного тренера сменит Эрнесто Вальверде.



Последним клубом Сетьена был «Бетис». Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом». Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.



«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020



Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.



«Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нём каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю», — приводит слова Моуринью The Guardian.



Ранее сообщалось, что форвард получил разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Для восстановления Кейну понадобится операция.



26-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.

Моуринью отлично подготовился. Просто против «Ливерпуля» этого недостаточно Не нужно критиковать «Тоттенхэм», нужно хвалить «Ливерпуль».

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса



Московский ЦСКА проявляет интерес к нигерийскому нападающему «Уотфорда» Исааку Саксессу, утверждает Footmercato.



По данным источника, российский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Представитель ЦСКА прибудет в Англию завтра, 14 января, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмиром». Также нигериец входит в сферу интересов «Эспаньола».



Саксесс перешёл в «Уотфорд» летом 2016 года из «Гранады». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги (0 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

«Спартак» в составе 26 игроков отправился на сбор в ОАЭ



Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» отправились на первый тренировочный зимний сбор, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Из аэропорта Домодедово в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) отправились 26 игроков. В их число не вошёл нападающий Джордан Ларссон, который в настоящее время пребывает в расположении сборной Швеции и присоединится к команде позднее.



Полный список:



вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;



защитники — Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малкольм Баду, Николай Рассказов;



полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;



нападающий — Эсекьель Понсе.

Главные задачи на зиму-2020. «Спартак» Красно-белые при Тедеско могут измениться за зиму сильнее, чем кто-либо ещё. Только не совсем понятно, в какую сторону.

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на зимние сборы, Краневиттер — нет



«Зенит» в своём официальном «твиттере» огласил список из 27 футболистов, отправившихся на первые зимние сборы команды.

В список вошли полузащитник Малком, пропустивший большую часть первой половины кампании из-за травмы, и нападающий Александр Кокорин, не сыгравший ни одного матча из-за пребывания в колонии. При этом на сборы не поехал хавбек Матиас Краневиттер, который, как сообщалось, может перебраться в США в зимнее трансферное окно.



Полный список выглядит так:



вратари – Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков;



защитники – Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос;



полузащитники – Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;



нападающие – Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьёв.