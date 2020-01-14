Вальверде – всё. Чем он запомнился в «Барселоне»

«Барселона» объявила об уходе Эрнесто Вальверде. Экс-игрок каталонского клуба проработал на посту главного тренера сине-гранатовых 2,5 года. Вспоминаем успехи и неудачи 55-летнего специалиста, а также реакцию болельщиков на его работу.

Главные достижения Вальверде в «Барселоне»

До появления в «Барселоне» Вальверде не работал с командами, претендующими на победу в топ-5 европейских лиг. Он трижды выигрывал чемпионат Греции с «Олимпиакосом», а в Испании возглавлял «Атлетик», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсию». Ни одна из этих команд не входит в круг традиционных фаворитов Примеры, тем не менее кое-каких успехов Эрнесто добился и до переезда в столицу Каталонии. Завоевал Суперкубок Испании с «Атлетиком» в 2015 году, разгромив в финале «Барсу» Луиса Энрике с общим счётом 5:1, а до этого дошёл с «Эспаньолом» до финала Кубка УЕФА сезона-2006/07 (проиграл в серии пенальти «Севилье»).

Период в «Барселоне» подарил Вальверде ещё четыре трофея. Самое ценное для сине-гранатовых, что этот тренер вернул команду на вершину Примеры. В последний сезон при Луисе Энрике каталонцы финишировали вторыми, уступив три очка «Реалу». В первый сезон под руководством Эрнесто «Барселона» опередила «Атлетико» на 14 очков, а «Реал» Зинедина Зидана – вообще на 17. По результатам сезонам-2018/19 команда Вальверде тоже выиграла титул с внушительным преимуществом: «Атлетико» отстал на 11 очков, «Реал» – на 19. Да и в нынешнем чемпионате «Барселона» делит первое место со «сливочными», набрав 40 очков.

* Таблица чемпионата Испании

В общем, в чемпионате Испании «Барселона» Вальверде достаточно стабильна. Правда, 40 очков после первого круга – худший результат каталонской команды за последние 11 лет. Помимо золота Примеры Эрнесто взял с сине-гранатовыми Кубок Испании в сезоне-2017/18 и Суперкубок страны в 2018-м.

Самые крупные неудачи Вальверде в «Барселоне»

Собственно, благодаря победам в чемпионате Испании Вальверде и продержался в «Барселоне» 2,5 года. В ином случае его отправили бы в отставку раньше, поскольку команда не решала другую задачу – выиграть Лигу чемпионов. Оба еврокубковых сезона под руководством этого тренера завершались для сине-гранатовых кошмаром.

В сезоне-2017/18 «Барселона» выбыла на стадии четвертьфинала, сенсационно уступив «Роме». Поражение в Риме стало единственным для каталонцев за весь розыгрыш Лиги чемпионов, но одной громкой неудачи хватило, чтобы многие поставили крест на Вальверде, как на тренере сине-гранатовых. После домашней победы в первом матче со счётом 4:1 «Барса» была разгромлена на выезде – 0:3.

История почти точь-в-точь повторилась в сезоне-2018/19. Команда Вальверде ни разу не проиграла в Лиге чемпионов до матча на «Энфилде». Казалось, что в первой игре полуфинала с «Ливерпулем» каталонцы сделали нужный результат на «Камп Ноу», выиграв с крупным счётом 3:0. Но в ответной встрече «Барселона» выглядела такой же беспомощной, как в Риме годом ранее, и была бита англичанами – 0:4.

Как правильно не любить Вальверде: отделяем хейт от конструктивной критики Он не физрук и не виновник ситуации. Он заложник. Его надо освободить.

Чтобы получить третий шанс в ЛЧ, Вальверде не имел права на ошибку по ходу нынешнего сезона. Вот только результаты в Примере стали несколько хуже, а поражение в практически выигранном полуфинале Суперкубка Испании от «Атлетико» (2:3) окончательно убедило руководство «Барселоны» в необходимости срочной замены тренера. Пусть у Эрнесто всего два поражения в Лиге чемпионов за 18 матчей во главе сине-гранатовых. Все опасались, что третье будет таким же позорным.

Как к Вальверде относились болельщики «Барселоны»?

Об отношении поклонников «Барселоны» можно судить по результатам опроса Mundo Deportivo. Пару недель назад издание выяснило у болельщиков сине-гранатовых, хотят ли они видеть Вальверде главным тренером команды в следующем сезоне. Оказалось, что 80% процентов респондентов ждут его отставки. При этом треть участников голосования мечтают видеть во главе «Барсы» Юргена Клоппа. А самому-то немцу это надо?

После поражения от «Атлетико» в Суперкубке Испании болельщики в «Твиттере» снова принялись активно распространять хэштег «#ValverdeOut», призывающий тренера подать в отставку. Многие убеждены, что «Барселона» при Вальверде окончательно потеряла свой фирменный стиль.

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола сказал накануне увольнения Вальверде, что Эрнесто на самом деле достоин того, что к нему относились с большим уважением: «Барселона – особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде. Он этого не заслуживает».

У «Барселоны» будет новый тренер. Уже есть три кандидата Вальверде покинет свой пост по окончании сезона. Если не раньше.

Кандидатов на замену Вальверде хватало. Руководители каталонского клуба неожиданно для себя получили отказ от Хави и Рональда Кумана, кроме того, вели переговоры с Кике Сетьеном, Маурисио Почеттино (он обещал никогда не возглавлять «Барсу»), Тьерри Анри, Габриэлем Милито и Марсело Гальярдо. У каждого из этих специалистов свой стиль и тренерский опыт, так что логика в действиях команды Хосепа Марии Бартомеу прослеживается с трудом. Видимо, важнее было просто избавиться от скучного Вальверде.