Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе

Блог «КраСава» приехал в гости к Валерию Карпину в Нарву. Евгений Савин и главный тренер «Ростова» прогулялись по городу, заглянули на первую футбольную поляну Карпина и сыграли в хоккей. Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».

– Главный раздолбай, с которым играли в одной команде?

– Хави Де Педро. Курил. В перерыве мог покурить. Ещё и в сборной играл. Пили, курили, играли. А сейчас не пьют, не курят и не играют.



– Что Карпин разрешает своим игрокам?

– На первые сборы поедут жёны. Пиво разрешаю. Каждый день – нет. Игроки сейчас сами себе назначают штрафы. Тысячу рублей за килограмм лишнего веса.

– Мама рассказывала, что вы любили погонять на машине. Максимальная скорость, которую набирали?

– 220 км/ч в Испании. Взятки не давал.



– В Таллине вы тренировались у Валерия Овчинникова. Коротко, что такое сборы в союзные времена?

– 7:30 – подъём. Зарядка. Причём это три тысячи метров над уровнем моря. Дышать невозможно. Пробежаться, продышаться 8-10 километров по снегу. На завтрак, не моясь. И сразу на тренировку: 10 по тысяче метров, семь по две тысяче, 12 по 800. На этом сборе не было мячей. Вечером типа с мячом, где снега больше чем по колено. Бегаешь, проваливаешься. Кидали мяч, водили его одним местом. После ужина тренировка в бассейне.



– Какая сейчас ситуация в «Ростове»?

– Погасили задолженности, которые были. Сейчас всё в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.



– Есть шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон?

– Я такого не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушёл бы и я. Сейчас шансы минимальные.

– Слышал, что вы ставили ультиматум губернатору: если за два дня не решится вопрос с финансированием «Ростова», я ухожу.

– Ультиматумов никто никому не ставил. Кто я такой, чтобы ставить ультиматум? Встреча была после начала закрытия долгов.

Против «Ростова» могут открыть уголовное дело из-за долгов. Комментарий юриста Для этого даже не нужны заявления от футболистов.

– Шомуродов и «Манчестер Юнайтед» – это бредни агентов?

– Первый раз слышу. По поводу Норманна был какой-то интерес.

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– До Кононова вас хотели назначить главным тренером «Спартака». Реально могли возглавить?

– Не я же принимаю решения. Что касается меня, возглавил бы я или не возглавил – 100% нет, потому что я хотел остаться в «Ростове».

– Какие были предложения? Знаю, что была «Астана».

– Из России предложений не было. Не было бы предложений, приехал бы в Нарву, занимался футболом, хоккеем и детьми.

– Где себя видите дальше: сборная, «Спартак», Европа?

– Вижу в «Ростове» себя надолго, если не выгонят.

– Душил ли Карпин Дзюбу?

– Любой игрок, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл.

– Вы хотели, чтобы в «Спартак» перешёл Салах. Были переговоры – он отказался.

– Не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе.



– Топ-3 игрока, которые не поехали к вам в «Спартак»?

– Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию.

– Асхабадзе и Череповский, Бегемот и Трабукки, сейчас Цорн. Федун не понимает, что его *** (имеют)? Или он в курсе?

– Он в курсе абсолютно всего. Каждый бюджет, каждая сделка по игроку. Если кто-то думает, что Федун чего-то не знает, то глубоко ошибается.

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– Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Вы объясняли: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа». Кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?

– По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать клубы, не говоря уже про содержание.

– После года в тюрьме реально ли вернуться в футбол?

– Миллион процентов. Не думаю, что Мамаев что-то растерял за год.



– Кем бы стал Валерий Карпин, если бы не заиграл в футболе?

– Хоккеистом, ха-ха. Лет 30 назад выходил на лёд с клюшкой. Играл на позиции нападающего. Что-то забивал. Но не катался уже лет 20.

– Первые деньги вы заработали, когда в техникуме на три недели поехали на картошку.

– По тем временам – типа 40 рублей, четверть месячной зарплаты мамы. В Воронеже я получал больше, чем в «Спартаке». Родителям отдавал большую часть. В «Спартаке» зарабатывал 160 рублей, в Воронеже – 300. В Воронеже копил на кожаную куртку. Купил в конце сезона. Был крутой вообще.



– Кто лучший тренер в России сейчас?

– Думаю, что Семак.

Кто лучший тренер года в РПЛ? Узнайте, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».

– Эмери – тренеришка? Или красава?

– Очень хороший тренер, который это доказывает каждый год. Европейцы, которые приезжают в наш чемпионат, ведут себя по-другому. Здесь нет никакого давления со стороны. Можно спокойно проиграть 0:3 и 0:4 и поехать на дискотеку. В Европе это невозможно. 10 метров спокойно не пройдёшь.



– Ван Гал звал вас в «Барселону». Правда?

– Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом, но потом позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом. Деньги никому не нужно было платить. Значит, никто на нём не заработает.

– Есть ли у Карпина 10 миллионов евро на счету?

– На этот момент нет. Миллион евро в год – зарплата в «Ростове»? Поменьше, конечно. Откуда такие деньги в «Ростове»?



– Через пять лет, когда кончится контракт с «Ростовом», будет 10 миллионов на счету?

– Если жена не истратит всё, может быть, да.