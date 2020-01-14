Новый наставник «Барселоны» работал тренером в сборной России. Кто такой Энрике Сетьен

«Барселона» уволила Эрнесто Вальверде. У руководства было много кандидатов на пост нового главного тренера, но большинство претендентов ответили отказом (к примеру, Рональд Куман, Хави и Маурисио Почеттино).

Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино Ему уже сделали предложение.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу решил остановиться на на кандидатуре Энрике Сетьена, который был без работы, плюс футбол, который он проповедует, очень привлекателен для сине-гранатовых. Два года назад Сетьен доказал, что без топ-игроков можно побеждать саму «Барселону».

Вальверде – всё. Чем он запомнился в «Барселоне» Не только 0:4 на «Энфилде».

«Бетис»

Известность к тренеру Сетьену пришла во время работы с «Бетисом». До этого в его тренерской карьере было ещё пять команд: «Расинг» (Сантандер), «Полидепортиво», «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас». В первом сезоне с «Бетисом» тренер занял шестое место в Примере. В начале следующего сезона команда из Севильи на групповой стадии Лиги Европы не проиграла ни одного матча (3 победы и 3 ничьи) и вышла в плей-офф с первого места (соперниками были «Олимпиакос», «Милан» и «Дюделанж»).

В 1/16 «Бетис» попал на французский «Ренн». Первая встреча закончилась вничью (3:3), во второй испанцы уступили (1:3) и покинули турнир. Но в чемпионате играли по-прежнему неплохо, дав бой даже «Барселоне». Тот матч болельщики запомнят надолго, ведь далеко не каждой команде удаётся обыграть «Барсу» на «Камп Ноу». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу «Бетиса». Тогда Лионель Месси отметился дублем, но вот в обороне команда сыграла отвратительно. Подопечные Сетьена перекрывали все зоны и очень быстро выходили в контратаки.

Это была знаковая победа для тренера, после неё все узнали, что он в своей работе ориентируется на Йохана Круиффа.

«Я чувствовал, что в футбол можно играть лучше, но не знал как, пока Йохан Круифф не показал нам, как это сделать», — сказал тогда тренер «Бетиса». Так что идеологически для «Барселоны» он подходит в самый раз.

Сборная России в 2005

Занимательно, что новый наставник «Барселоны» успел поработать даже в России! Но не в большом футболе, а в пляжном. Главный тренер созданной с нуля сборной России Николай Писарев взял Сетьена себе в помощники, и тот учил азам пляжного футбола будущих звёзд, чемпионов мира Илью Леонова, Антона Шкарина, Андрея Бухлицкого, Егора Шайкова и многих других.

При непосредственном участии Кике сборная России добилась и первого серьёзного успеха: на Кубке Европы – 2005 в «Лужниках» добралась до финала, сумев при полных трибунах обыграть звёздную Португалию. До сих пор игроки той сборной России вспоминают Кике добрым словом.

Факты о Сетьене

Кике Сетьен как игрок в общей сложности 12 сезонов провёл в «Расинге» из Сантандера. Болельщики звали его Маэстро. Вообще, новый наставник «Барселоны» был довольно приличным футболистом. После восьми сезонов в Сантандере он перешёл в «Атлетико» и сыграл за клуб более 70 матчей. В составе мадридского клуба Сетьен становился обладателем Суперкубка Испании (1985), был финалистом Кубка Испании (1985-1986) и Кубка обладателей Кубков в том же сезоне. После успешно играл за «Логроньес», а затем вернулся в родной «Расинг», за который провёл ещё четыре сезона.

За всю свою карьеру игрока Сетьен забил «Барселоне» два мяча.

Сетьен не раз признавался, что является поклонником Серхио Бускетса. Один раз после матча с «Барселоной» тренер попросил у игрока футболку. Бускетс не пожадничал и на футболке написал: «Для Кике с любовью и восторгом от ваших взглядов на футбол. Всего наилучшего».