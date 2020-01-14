«Барселона» мечется. Так можно добиться успеха только случайно

Вы – Эрнесто Вальверде. Попробуйте выбрать стартовый состав.

Я, конечно, извиняюсь. Это запрещённый приём (кто же захочет представлять себя на месте это антихаризматичного уставшего от всего на свете человека с вечно унылым лицом?). Но безудержное веселье, которое охватило всех в связи с отставкой тренера «Барселоны», просто не оставляет выбора. Складывается впечатление, что все решили, что проблема клуба всё это время была в Вальверде. Вынужден разочаровать: это не так. Говорю не как поклонник Вальверде. Я настолько не поклонник, что даже написал статью о том, как его правильно не любить.

Как правильно не любить Вальверде: отделяем хейт от конструктивной критики Он не физрук и не виновник ситуации. Он заложник. Его надо освободить.

Но вернёмся к выбору стартового состава. Не забывайте, что вы – не гений и не легенда как Гвардиола или Хави и не топ-тренер с мировым именем, как Почеттино. Вы чужой для клуба человек с милыми провинциальными достижениями, и ваш авторитет в клубе строго равен проценту выигранных матчей и размеру зарплаты. А теперь идём выбирать состав.

Стартовый состав выбран. Без тренера

Месси играет всегда. Суарес играет всегда. Альба и Пике играют всегда. Умтити постоянно травмирован, поэтому в пару к Пике остаётся только один защитник-левша, Лангле. А вы на собственном негативном опыте убедились, как важно, чтобы в команде, играющей во владение, в центре защиты были игроки с разными рабочими ногами. Это значит, что здоровый Лангле играет почти всегда, возможность ротации – минимальная и рискованная. Де Йонг – 75-миллионный символ того, что «Барселона» наконец-то научилась делать качественные дорогие трансферы – играет всегда. Гризманна скандально (дошло до суда) покупали два года точно не для того, чтобы он сидел в запасе. Итак, выбор полевых игроков предопределён на 70%. На самом деле, даже больше, потому что Бускетс тоже остаётся игроком основы (в этом сезоне почти 70% выходов в старте). Просто в попытках найти баланс вы в какой-то момент доходите до того, что посягаете даже на Бускетса.

Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Почему так трудно найти баланс? Это самое интересное: у «Барселоны» особенный состав, даже уникальный. Одновременно со стилем игры, который принят в клубе (и его ждут болельщики), нужно считаться и с особенностями ключевых игроков.



Месси и Суарес не участвуют в прессинге. Альба играет высоко и полезен в атаке, но из-за этого оставляет огромное пространство за спиной. Де Йонг великолепно продвигает мяч, но проваливается позиционно. Даже не так: его эффективность напрямую зависит от того, насколько свободно он может перемещаться по полю. Бускетс медлителен: он не может оставаться один на большом пространстве и не бегает за мячом.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Эти особенности футболисты проявляют не с начала сезона, а годами. Месси, Суарес и Бускетс не перестают быть великими, если перечислить их недостатки – просто надо с ними считаться. Вы и считаетесь. И пытаетесь как-то компенсировать. А теперь вопрос, ради которого написаны предыдущие три абзаца: как команда должна реагировать на потерю мяча?



Можно возвращаться за оборону (условно: метод Симеоне) и вступать в отбор сразу после потери (условно: метод Гвардиолы). Но из-за особенностей состава тренер «Барселоны» не может рассчитывать ни на один вариант. Если бегом возвращаться назад, то сразу два центральных полузащитника будут проваливаться: Бускетс из-за скорости, а де Йонг из-за того, что потеря мяча застаёт его в любой точке поля. Естественно, ни Месси, ни Суарес не спускаются в полузащиту, чтобы подстраховать подключившегося к атаке игрока (Месси спускается, но по принципиально другим причинам). Прессинг сразу после потерь будет избирательным и неполным, а такой прессинг легко проходится (после чего контратака становится ещё опаснее, ведь отрезано много игроков).

Почему «Барселона» стала безыдейной

Это противоречие нельзя убрать полностью, можно только частично компенсировать. Например, Гризманн отрабатывает за двоих в атаке (и смещается в полузащиту), а Ракитич страхует зону Месси, постоянно подстраиваясь под его перемещения. Ещё есть Видаль, который одинаково хорош в возвращении из атаки в оборону, и в прессинге. Правда, Видаль плохо пасует, а потрясающие навыки Гризманна в продвижении мяча оказываются просто ненужными. Это сказывается на атаке. И можно частично пожертвовать атакующим потенциалом правого фланга: Роберто дисциплинированно держит позицию, и этим ценен. Получается не идеальная команда, но сбалансированная, которая ради надёжности в защите жертвует возможностями в позиционной атаке, но компенсирует это гениальностью Месси и его выдающимся взаимодействием с Суаресом и Альбой.



Поздравляю, мы только что построили нынешнюю версию «Барселоны». Именно в такую команду пришёл Кике Сетьен.

Почему безыдейность неизбежна без топ-тренера

Противоречия, которые перечислены выше – не единственные. Глобальная проблема – в несовпадении возможностей состава и ожиданий болельщиков. Болельщики сравнивают эту унылую команду с волшебством Гвардиолы и с яростными атаками при Энрике. Правда, забывая, что Гвардиола выгорел до такой степени, что ему понадобился год отдыха, и что пиковая «Барселона» Энрике существовала всего месяцев пять – это была краткосрочная команда, построенная на временных компромиссах. Она ослепительно сверкнула, а потом начала провалиться в больших матчах. Да, ещё тогда: помните 0:4 с «ПСЖ» и 0:3 с «Ювентусом»? Это началось при Энрике, и этому есть объяснение.

Квадраты лучше треугольников. Что мы узнали из матча «Юве» — «Барса» Почему «Барселона» сыграла плохо. Как Макс Аллегри это предугадал и использовал. Ответы — в анализе матча.

Стиль «Барселоны» требует особенных усилий. Его условно можно назвать зрелищным и доминирующим, но что это значит? В чемпионате «Барса» владеет мячом больше 60% времени и за 19 туров забила 49 голов, опередив на 13 ближайшего преследователя. Но болельщики не считают её футбол зрелищным или доминирующим.



Тот самый фирменный стиль «Барселоны», который ещё называют ДНК, и который восходит к временам Кройфа, требует скорости движения. Больше быстрых розыгрышей, больше рывков и обводок, больше ударов – в общем, более интенсивный футбол. Вот только с текущим составом это не сочетается.

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Состав «Барселоны» — великолепный, мощный, глубокий, а ещё – застоявшийся, возрастной и сытый. Старт запрограммирован на 70% (как минимум), поэтому в раздевалке полно недовольных. Как минимум, недовольны Видаль и Ракитич, которые вместе с Артуром претендуют на одно место в полузащите. Такой проблемной раздевалка не была почти 10 лет – со времени, когда здесь играли Златан, Яя Туре и Максвелл. Был ещё конфликт между Энрике, Месси и Суаресом, но он длился пару месяцев, и был игровым, а сейчас в команде хватает футболистов, которые недовольны всегда, потому что им всегда не хватает игрового времени.

Проблему старения лидеров неожиданно точно описал Пике. 30 декабря в программе на каталонском телевидении он назвал одной из ключевых причин исторического успеха команды при Гвардиоле то, что костяк команды был молодым. «У нас не было детей, семей. Мы проводили всё время вместе, не только тренировки». Пике прав: нельзя требовать, чтобы футбол занимал в жизни 30-летних суперзвёзд, выигравших всё и не один раз, такое же место, как в жизни амбициозных 20-летних ребят. Но это нужно учитывать.



Вальверде учитывал, постепенно выдумывая новые и новые компромиссы. Вряд ли ему нравилось, в какой футбол играет команда: напомню, что он заслужил приглашение в «Барселону» работой в «Атлетике». Там был интенсивный футбол с высоким прессингом: все бегают за мячом, форварды отрабатывают после потерь. Если в новом месте тренер на системе отказывается от своих любимых и привычных методов работы, вряд ли дело в том, что ему так хочется. Скорее, он так адаптируется к возможностям игроков. Он шёл на компромиссы, и команда становилась всё более безыдейной.

Вальверде – всё. Чем он запомнился в «Барселоне» Не только 0:4 на «Энфилде».

Конечно, существует и другой путь. Это путь Гвардиолы: избавиться от возрастных лидеров и радикально обновить состав. Да, такая команда будет бежать и с мячом, и без мяча. Вероятность, что у Вальверде был на это карт-бланш – около одного процента. Он не контролировал трансферы. И главное: даже попытки ротировать Бускетса встретили непонимание болельщиков. Представьте, если бы он стал заниматься привычным делом: строить прессингующие 4-4-2. То есть убрал бы запас Суареса и поставил Гризманна в пару к Месси. Вы можете представить, чтобы тренер-чужак без портфолио позднего Гвардиолы и культового статуса молодого Гвардиолы пошёл на такое? Я нет.



Эрнесто глобально даже не провалился, он перестал справляться с растущими противоречиями. Выглядит похоже, но это разные вещи. Локальным провалом в какой-то момент стали выездные матчи – явно проблема явно психологическая, а не тактическая. Увольнение было необходимо, и жаль, что Бартомеу сделал это в своём фирменном стиле: даже правильное решение реализовал наихудшим образом. Вальверде оставили, когда смена тренера казалась естественной и неизбежной (летом). И убрали посреди сезона после малозначимого поражения при хорошей игре. Да, «Барса» с «Атлетико» больше часа играла великолепно. Пожалуй, это была лучшая игра с начала зимы, включая гостевые победы над «Атлетико» и «Интером» (да, у Вальверде этой зимой были гостевые победы в топ-матчах). А ведь именно это поражение стало формальным поводов для увольнения. Такая непоследовательность – признак хаоса. Но теперь это проблема Сетьена.

Назначение Сетьена – признак хаоса и отсутствия плана

Пришло время для мысли, которая вынесена в заголовок материала. Напомню, что Сетьен не был первым выбором руководства, он не был даже вторым. «Барселона» обратилась к Хави и Почеттино. Оба отказали. Во-первых, отказ легенды лучше всего иллюстрирует, в какой трудной ситуации находится клуб. Во-вторых, такой разброс сам по себе смущает. Символ каталонского футбола с одной стороны и полная противоположность с другой. Как вообще в шорт-листе клуба могут находиться такие разные тренеры? Но Бартомеу был готов на оба варианта.

Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино Ему уже сделали предложение.

Клуб долго оттягивал неизбежное, а потом, выбирая, куда из двух принципиально разных вариантов развития, был готов принять любой. Удивительное безволие. Возможно, руководство просто не знает, что делать с таким количеством статусных ветеранов в раздевалке. Мы уже видели такое относительно недавно: в «Милане», созданном Карло Анчелотти. Он выиграл две Лиги чемпионов и ещё один раз играл в финале. У него были великие игроки: Неста, Пирло, Мальдини, Гаттузо, Зеедорф, Индзаги. Шли годы, а они всё не старели, не старели, не старели, не… стоп. В том и дело, что они старели. Но что с этим делать, в «Милане» так и не придумали. И с каждым годом тренерам приходилось учитывать всё больше особенностей уникального состава… А теперь сравните с Гвардиолой, который собственную тренерскую карьеру начал с того, что избавился от Рональдиньо.

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Я ни в коем случае не утверждаю, что «Барселоне» необходимо избавляться от Суареса, Альбы, Пике и Бускетса или тем более Месси. Но если оставить всех и не пригласить тренера, способного мотивировать их на более интенсивный футбол, а звать в команду провинциалов, то лучше заранее готовиться к безыдейности.

Почему Сетьен – странный выбор

В пользу Сетьена говорит стиль. В своей колонке, опубликованной на портале The Players Tribune он написал, что впервые задумался о том, как «правильно» играть в футбол, когда был игроком и столкнулся с «Барселоной» Кройфа. Команда, которая постоянно владела мячом, потрясла игрока, которому не нравилось без впустую. И он начал разрабатывать собственные идеи позиционного футбола.

Новый наставник «Барселоны» работал тренером в сборной России. Кто такой Энрике Сетьен Он никогда не работал с топ-командами.

Сетьен – фанат Месси, а заодно и Бускетса (однажды даже попросил у полузащитника футболку, тот подарил вместе с тёплыми пожеланиями). И он обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу» с «Бетисом». Ещё отличный факт: с тем же «Бетисом» он в прошлом сезоне занял второе место в Примере по владению мячом, опередив даже «Реал».

В общем, это тренер с правильными для Каталонии идеями, который к своим 60 с небольшим годам добился милых провинциальных успехов с «Лас-Пальмасом» и «Бетисом». В похожем статусе приходил Вальверде.



Настораживает то, что Сетьен никогда не работал в звёздном клубе и со звёздными игроками. Стрессоустойчивость – не абстрактное понятие. Гвардиола после «Барселоны» отдыхал год, Вальверде через два года поплыл и перестал управлять отношениями (управление отношениями называл главной частью работы тренера, например, Алекс Фергюсон).



Сравните это с тем, что говорил Сетьен: «Болельщики понимают только победы или поражения. Подготовительной фазы атаки для них не существует, они не понимают, зачем нужно делать пас поперёк поля, если команда проигрывает. Болельщики всегда хотят побед, это оказывало давление». Ещё раз: новый тренер «Барселоны» говорит, что чувствовал давление из-за необходимости побеждать в «Бетисе». Представьте себе, насколько сильнее это давление в «Барселоне» — в команде, где побеждать действительно необходимо, а болельщиков несколько больше, чем у «Бетиса», и они умеют создавать давление.

Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Что будет дальше

Скорее всего, Сетьен сможет наладить контроль мяча и позиционные атаки, потому что это его специфика. Футбол действительно станет доминирующим. Но не факт, что зрелищным: в том же «Бетисе» при 60% владения команда занимала 10-е и 12-е место в Примере по ударам и 9-е и 13-е место по остроте созданных моментов. Есть риск играть в такой же доминирующий футбол, как «МЮ» при Луи ван Гале: команда владеет мячом, пока болельщики и телезрители тихо дремлют. Хотя при наличии Месси риск и невелик.



Владение мячом и позиционные атаки – не единственное, что имеет значение. Чем более доминирующим будет стиль, тем важнее игра в переходных фазах. Как команда отреагирует на потерю мяча? Этот вопрос вы уже читали, когда ставили себя на место Вальверде. Сейчас искать ответ придётся Сетьену, а входящие условие не изменились.



Возможно, ему удастся наладить контрпрессинг. Это будет почти чудом и наилучшим вариантом для «Барселоны». В таком случае команда действительно станет «зрелищной» в терминологии болельщиков, а заодно избавится от проблем в обороне. Да и вообще, сможет выиграть всё (как минимум претендовать на все трофеи качеством игры). Это зависит не от мастерства Сетьена-тренера, а от его дара убеждения. Понадобится убедить возрастных звёзд бегать, как 10 лет назад. И заодно как-то на системе подстраховать Бускетса и де Йонга – их недостатки в переходной фазе зависят не от мотивации, а от набора навыков.

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Второй вариант – снизить риск контратак без топового контрпрессинга. В случае с доминирующей командой это значит как можно меньше терять мяч. То есть пасовать, избегая риска, доводя атаки до верного. Метод ван Гала в «МЮ». Вряд ли болельщики оценят, но в этом есть система.



Третий вариант – никак не решить проблему контратак, положившись на то, что атакующий потенциал всё перевесит. Такая команда точно не будет скучной. И сбалансированной тоже. Придётся привыкать к счёту 3:3 или 4:2. Проблема в том, что такие команды часто проваливают топ-матчи.



Кстати, Сетьен в последние годы в основном использовал схему с тремя центральными защитниками. Не то чтобы это был рецепт для «Барселоны», но это показатель его адаптивности. Он не боится творческих решений. А противоречия, созданные старением костяка «Барсы» и трансферной политикой, требуют именно творческих решений. Лишь бы этот немолодой уже тренер не устал от хаоса ещё быстрее, чем Вальверде. Его стрессоустойчивость в ближайшие месяцы будет важнее, чем его идеи и понимание игры.



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В материале использованы данные Opta и Understat.



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