10 самых невероятных камбэков прошедшего десятилетия

Продолжаем цикл материалов о главных событиях минувшего десятилетия. Самые яркие матчи наших клубов и сборной, а также лучших легионеров РПЛ мы уже вспомнили. На очереди – мировой футбол. Вспоминаем самые головокружительные камбэки десятилетия.

«Манчестер Сити» — КПР – 3:2, АПЛ 38-й тур (2011/2012)

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Английскую Премьер-лигу в сезоне-2011/2012 ждала сумасшедшая развязка. Для того чтобы взять первое чемпионство с 1968 года, «Сити» нужно было обыгрывать дома скромный КПР, плетущийся в конце турнирной таблицы. Иначе титул достался бы «МЮ». Сначала со своей задачей команда Манчини справлялась без проблем – первый тайм закончился при счёте 1:0 в пользу хозяев. Однако затем гости неожиданно отгрузили два мяча в ворота Харта. К началу дополнительного времени счёт не изменился, поэтому пока болельщики «Сити» сидели на стадионе с печальными лицами, фанаты «МЮ», наблюдая за игрой по телевизору, уже праздновали очередной титул. Тем не менее «горожане» всё же сумели дожать соперника. Джеко забил головой, а Агуэро выждал блестящую пазу, вколотил мяч в сетку ворот и сделал болельщиков «Сити» самыми счастливыми людьми на земле.

Германия – Швеция – 4:4, отбор к ЧМ-2014 4-й тур

В матче отборочного турнира к чемпионату мира в Бразилии сборная Германии на «Олимпиаштадион» разрывала шведов. На исходе часа игрового времени на табло немецкого стадиона горели неутешительные для гостей цифры — 4:0. Едва ли кто-то из зрителей этого поединка мог предположить, что станет свидетелем грандиозного камбэка. В оставшееся время встречи сборная Швеция умудрилась сравнять счёт. Первым у гостей отличился Ибрагимович, затем по голу забили Лустиг и Эльмандер, и, наконец, в дополнительное время счёт сравнял тогдашний новичок ЦСКА Расмус Эльм. Находясь в центре штрафной, хавбек пробил точно в левый нижний угол ворот.

«Боруссия» Дортмунд – «Малага» — 3:2, четвертьфинал ЛЧ (2012-2013)

Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Первый матч четвертьфинала ЛЧ между «Боруссией» и «Малагой» в Испании закончился нулевой ничьей, поэтому при счёте 1:1 в Германии дортмундцам обязательно надо было забивать. К 83-й минуте итак непростую задачу соперникам усложнил Элизеу, который забил мяч и вывел испанцев вперёд. До старта компенсированного времени цифры на табло не менялись, но затем финальный штурм команды Клоппа начал приносить результат. На первой добавленной минуте отличился Ройс, а в следующей же атаке мяч в чужие ворота с метра затолкал Фелипе Сантана. «Сигнал Идуна Парк» заревел, а «Малага» осталась ни с чем.

«Уотфорд» — «Лестер» — 3:1, полуфинал плей-офф за выход в АПЛ (2012/2013)

Ответный полуфинальный матч плей-офф за выход в АПЛ между «Уотфордом» и «Лестером» без преувеличения достоин экранизации. В первой игре «лисы» одержали минимальную победу на «Кинг Пауэр», так что дома «шершням» было нежелательно пропускать. Тем не менее в родных стенах «Уотфорд» не только позволил гостям отличиться, но и при счёте 2:1 в свою пользу заработал пенальти в собственные ворота в дополнительное время. Казалось бы, ситуация безвыходная. Хавбек «Лестера» Антони Кнокерт разбегается и бьёт по мячу с одиннадцатиметровой отметки, но вратарь «Уотфорда» Альмуния неожиданно парирует удар, а затем справляется и с добиванием. Мяч отлетает к футболистам хозяев, они убегают в контратаку на 96-й минуте при четырех добавленных, после чего лидер «шершней» Трой Дини вколачивает мяч в ворота соперника и бежит обниматься с фанатами. Фантастика!

«Ливерпуль» — «Боруссия» Дортмунд – 4:3, четвертьфинал ЛЕ (2015/2016)

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В апреле 2016 года Юрген Клопп вновь стал участником сумасшедшего камбэка. К тому моменту он уже тренировал «Ливерпуль». В четвертьфинале ЛЕ мерсисайдцы попали на «Боруссию», поэтому вывеска была что надо. Однако наверняка никто не предполагал, какую развязку готовит это противостояние. В Дортмунде команды по разу поразили ворота друг друга, а к 60-й минуте ответного поединка англичане уже горели 1:3. Команду Клоппа не устраивала даже ничья, поэтому хозяева сломя голову неслись на ворота Вайденфеллера. Отквитать один мяч удалось Коутиньо. Спустя 10 минут отличился и Сако. В компенсированное время «Ливерпуль» ещё больше усилил давление и всё-таки вырвал победу. После подачи Милнера Ловрен головой вколотил мяч в сетку ворот, заставив Клоппа вновь испытать эмоции, подобные впечатлениям трёхлетней давности.

«Барселона» — «ПСЖ» — 6:1, 1/8 финала ЛЧ (2016/2017)

В ответной встрече 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» «Барса» совершила абсолютно точно самый крутой камбэк десятилетия. Во-первых, каталонцы прошли в следующую стадию турнира, пропустив в гостевом матче от парижан 4 мяча. Во-вторых, команда Энрике не сломалась после гола Кавани в Барселоне на 62-й минуте. Когда уругваец отправил мяч в чужие ворота, на табло «Камп Ноу» загорелись цифры 3:1. Такой счёт обязывал хозяев вновь забивать трижды. Вплоть до 87-й минуты парижанам удавалось сдерживать натиск «Барсы», однако затем началась какая-то невероятная голевая феерия в исполнении хозяев. Неймар сначала поразил ближнюю девятку после роскошного удара со штрафного, чуть позже реализовал пенальти, а затем отдал потрясающий пас на Серхи Роберто, который на 5-й добавленной минуте переправил мяч в ворота и поставил точку в легендарном матче.

Что ты делаешь, «Барса»?! Сумасшедший камбэк на «Камп Ноу» «Камп Ноу» стал свидетелем самого феноменального в истории Лиги чемпионов отыгрыша: «Барселона» прошла-таки «ПСЖ» после 0:4 в первом матче!

«Рома» — «Барселона» — 3:0, четвертьфинал ЛЧ (2017/2018)

В первом матче четвертьфинала ЛЧ каталонцы дома разгромили итальянцев со счётом 4:1, поэтому перед стартовым свистком игра в Риме казалась просто формальностью. Впрочем, футболисты «Ромы» так явно не считали. Уже на 6-й минуте Джеко убежал от защитников и вывел свою команду вперёд. Ещё сильнее на серьёзность намерений хозяев намекнул Де России, забив второй мяч в игре – с пенальти. Окончательно испортил настроение гостям Манолас. В концовке встречи защитник опередил соперников после подачи с углового и срезал мяч головой в ворота. Удивительно, но счёт в той встрече идеально отражал ситуацию на поле. При домашних трибунах «Рома» доминировала над «Барсой» и заслуженно победила.

«Зенит» — «Динамо» Минск – 8:1, 3-й квалификационный раунд ЛЕ (2018/2019)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В гостевой встрече с «Динамо» питерцы так начудили, что дома им пришлось отыгрывать 4 мяча. Сокращать катастрофическую разницу в счёте футболисты «Зенита» были вынуждены без поддержки своих болельщиков – так УЕФА наказал российский клуб из-за проявления расизма на трибунах во время игры с «Лейпцигом». Тем не менее и при пустых трибунах питерцы сумели забить 4 гола и перевести матч в овертайм. Дважды ворота гостей поразил Дзюба и по разу Нобоа с Паредесом, которого удалили в основное время встречи. В первом дополнительном тайме хозяева пропустили досадный гол и вновь осложнили себе жизнь – за 21 минуту нужно было забить дважды. Впрочем, хозяевам хватило и 15 минут. Голы на свой счёт записал Дриусси и Дзюба. В концовке встречи соперник питерцев окончательно расклеился и пропустил ещё дважды.

«Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0, полуфинал ЛЧ (2018/2019)

Предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов подарил нам сразу два невероятных камбэка. Первый из них случился во встрече «Ливерпуля» с «Барселоной». После разгрома на «Камп Ноу» (0:3) на «Энфилде» команда Клоппа сотворила настоящее чудо. Хозяева открыли счёт в первом тайме, а после перерыва поймали кураж и загнали в сетку ворот тер Штегена ещё три гола. В той встрече самым запоминающимся оказался решающий гол Ориги, забитый после быстрого розыгрыша углового Александр-Арнольдом. Каталонцы были не готовы к остроумной передаче англичанина и в результате не успели среагировать. Футболистов одного из лучших клубов мира «Ливерпуль» выставил неопытными детьми. А Клопп стал героем очередного громкого камбэка.

«Ливерпуль» совершил невозможное! Этот матч мы будем помнить всю жизнь Воля команды Клоппа оказалась сильнее магии Месси.

«Аякс» — «Тоттенхэм» — 2:3, полуфинал ЛЧ (2018/2019)

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Спустя сутки после невероятной игры на «Энфилде» «Тоттенхэм» в потрясающем стиле сумел вырвать путёвку в финал Лиги чемпионов на «Йохан Круифф Арене». Проигрывая после первого тайма дерзкой и молодой команде тен Хага, «шпоры» во второй половине игры переломили ход противостояния. Героем камбэка было суждено стать Лукасу Моуре, который подменял на острие атаки травмированного Кейна. Бразилец оформил хет-трик, забив все три гола нерабочей ногой. При этом решающий мяч нападающий отправил в сетку ворот на последней из добавленных минут. Такого от бразильца точно никто не ожидал.