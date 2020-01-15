7 главных интриг зимней паузы в РПЛ: от возвращения Кокорина до трансферов ЦСКА

Как Семак впишет в «Зенит» Кокорина и Малкома?
«Зенит» — на 99,99% чемпион. Давайте не будем отрицать очевидное: догнать сине-бело-голубых всем конкурентам будет чрезвычайно сложно. У петербуржцев самый сильный и сбалансированный состав, глубокая обойма, прекрасная пара форвардов с пылающим Дзюбой во главе, растущий молодой тренер. Испортить праздник «Зенит» может лишь сам себе, если отнесётся к весне расхлябанно.
У команды Семака есть все необходимые ресурсы не только для того, чтобы уверенно закончить чемпионат, но и для дальнейшего роста. Зимой Сергей Богданович получит в распоряжение двух новых-старых футболистов – Кокорина и Малкома. Потенциально это мощнейшее усиление группы атаки. Но их нужно ещё как-то расположить на поле – и сделать это так, чтобы не нарушился баланс. Пожалуй, строительство новой линии нападения – это и есть главная интрига в зимней истории «Зенита».
А ещё просто хочется поскорее увидеть Кокорина снова в деле. Каково это – возвращаться после столь огромной паузы?
Вернёт ли «Краснодар» фирменный стиль?
«Быки» закончили год вторыми, но вряд ли в текущем сезоне они совершили прорыв. Скорее, пока заметен небольшой откат – по объективным причинам в виде переформатирования состава и многочисленных травм. Зимой Мусаев получит в распоряжение большинство футболистов: Газинский уже вернулся, Кабелла должен восстановиться и присоединиться к общей группе чуть позже. Вильена в порядке, но ему нужно прибавлять в комбинационных действиях. Центральный треугольник, столь важный для игры «Краснодара», имеет потенциал стать не менее грозным оружием, чем раньше. Требуется лишь скрупулёзная работа тренерского штаба.
А ещё очень любопытно, кого ещё «быки» могут отдать этой зимой. Скопинцев и Игнатьев уже уехали, в неопределённом состоянии находятся ещё пара игроков. Например, Намли и Кайо.
Построит ли Тедеско сильный «Спартак»?
Тедеско может быть сколько угодно интеллигентным (а о футболе он рассказывает действительно крайне интересно) и перспективным тренером, но ничто не отменит того факта, что старт команды под его руководством вышел неудачным: набрано лишь восемь очков в шести матчах, в последних двух играх команда без каких-либо вопросов проиграла «Зениту» и «Ростову».
Сейчас всему этому есть объяснения в виде нехватки времени на совместную работу. Весной их уже не будет. Тот же Кононов испытание сборами не выдержал, вскоре после возобновления чемпионата его «Спартак» повалился, рассыпался – и заново уже не собрался. Если то же самое случится с Тедеско, долго его терпеть скорее всего не будут. Тем более вырисовывается вариант с вероятной заменой.
Но на самом деле очень хочется, чтобы у Доменико всё получилось. Нашему чемпионату нужен сильный и стабильный «Спартак», а не метающийся из стороны в сторону.
Уедет ли Алексей Миранчук в «Ювентус»? А хоть куда-нибудь?
Мы любим дружно «продавать» наших игроков в Европу. Ранее общероссийскими товарами становились Смолов (два-три трансферных окна подряд), Головин (успешно!), Дзюба. А теперь очередь добралась до Миранчука. К нему действительно есть интерес из больших клубов, неслучайно тренеры на пресс-конференциях публично восхваляют его качества. Но расстояние от банального интереса или включения в шорт-лист до реального трансфера чаще всего огромное. Пожелаем Алексею его поскорее преодолеть. Трансфер в топ-лигу сделает его сильнее. В «Локо» его рост всё-таки замедлился.
Сколько игроков продаст «Ростов»?
Команда Валерия Карпина в последнем туре разгромила «Спартак» и завершила первую часть чемпионата на достойном третьем месте. Она показывала едва ли не самый интересный футбол во всей лиге, преодолела финансовые сложности, а также серию из провальных результатов. У неё есть все шансы пробиться в Лигу чемпионов: конкуренция позволяет это сделать. Нужно лишь выполнить одно условие: доехать до весны как минимум без потерь.
А спрос на игроков «Ростова» есть – и он огромный. Прицениваются к талантливому центральному защитнику Чистякову, любуются Шомуродовым, восхищённо посматривают на Байрамяна и Норманна. Если у клуба вновь возникнут проблемы с деньгами, кадровый отток может оказаться существенным. Таким, что весной ни о какой Лиге чемпионов говорить уже не получится.
Какого форварда подпишет «Динамо»?
Бело-голубые продлили контракт с Кириллом Новиковым и уже приобрели Скопинцева. Но для выхода на новый уровень и вступления в реальную борьбу за Европу им необходима дальнейшая трансферная работа. В частности, покупка забивного нападающего. Именно забивного, а не такого, как Шейдаев, который команду на прошлой неделе. Судя по всему, деньги у «Динамо» есть – и новый нападающий может оказаться по-настоящему классным. Интересно, кто же им станет.
Как сильно изменится ЦСКА, получивший новых владельцев?
Точно неизвестно, когда ВЭБ, владеющий теперь акциями «армейского клуба», начнёт всерьёз тратиться на команду – сейчас или летом. Но зимой ЦСКА в любом случае должен заткнуть кадровые дыры, ведь крайне сложно добиваться больших результатов с одним молодым и нестабильным нападающим, без классного левого защитника и с 17-18 летними парнями в центре обороны. Если Гончаренко получит двух-трёх новых игроков (помимо приехавшего Шкурина), весной мы можем увидеть мощный ЦСКА, а не такой, каким он был осенью.
И в этой истории тоже очень хочется, чтобы всё намеченное свершилось: России нужен сильный ЦСКА. И всем нам нужна более серьёзная интрига в борьбе за золото. Если не прямо сейчас, то хотя бы в следующем сезоне.
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