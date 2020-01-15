7 главных интриг зимней паузы в РПЛ: от возвращения Кокорина до трансферов ЦСКА

Как Семак впишет в «Зенит» Кокорина и Малкома?

«Зенит» — на 99,99% чемпион. Давайте не будем отрицать очевидное: догнать сине-бело-голубых всем конкурентам будет чрезвычайно сложно. У петербуржцев самый сильный и сбалансированный состав, глубокая обойма, прекрасная пара форвардов с пылающим Дзюбой во главе, растущий молодой тренер. Испортить праздник «Зенит» может лишь сам себе, если отнесётся к весне расхлябанно.

Главные задачи на зиму-2020. «Зенит» Несомненный лидер нашего чемпионата и так силён и сбалансирован, но за месяцы сборов он может стать ещё мощнее.

У команды Семака есть все необходимые ресурсы не только для того, чтобы уверенно закончить чемпионат, но и для дальнейшего роста. Зимой Сергей Богданович получит в распоряжение двух новых-старых футболистов – Кокорина и Малкома. Потенциально это мощнейшее усиление группы атаки. Но их нужно ещё как-то расположить на поле – и сделать это так, чтобы не нарушился баланс. Пожалуй, строительство новой линии нападения – это и есть главная интрига в зимней истории «Зенита».



А ещё просто хочется поскорее увидеть Кокорина снова в деле. Каково это – возвращаться после столь огромной паузы?

Вернёт ли «Краснодар» фирменный стиль?

«Быки» закончили год вторыми, но вряд ли в текущем сезоне они совершили прорыв. Скорее, пока заметен небольшой откат – по объективным причинам в виде переформатирования состава и многочисленных травм. Зимой Мусаев получит в распоряжение большинство футболистов: Газинский уже вернулся, Кабелла должен восстановиться и присоединиться к общей группе чуть позже. Вильена в порядке, но ему нужно прибавлять в комбинационных действиях. Центральный треугольник, столь важный для игры «Краснодара», имеет потенциал стать не менее грозным оружием, чем раньше. Требуется лишь скрупулёзная работа тренерского штаба.

«Мы не собираемся равняться на «Зенит». Огромное интервью с Мусаевым обо всём Старший тренер «Краснодара» — о сложной адаптации летних новичков, жёстком разговоре с Ари и о том, почему в 2020-м команда станет сильнее,

А ещё очень любопытно, кого ещё «быки» могут отдать этой зимой. Скопинцев и Игнатьев уже уехали, в неопределённом состоянии находятся ещё пара игроков. Например, Намли и Кайо.

Построит ли Тедеско сильный «Спартак»?

Тедеско может быть сколько угодно интеллигентным (а о футболе он рассказывает действительно крайне интересно) и перспективным тренером, но ничто не отменит того факта, что старт команды под его руководством вышел неудачным: набрано лишь восемь очков в шести матчах, в последних двух играх команда без каких-либо вопросов проиграла «Зениту» и «Ростову».

Сейчас всему этому есть объяснения в виде нехватки времени на совместную работу. Весной их уже не будет. Тот же Кононов испытание сборами не выдержал, вскоре после возобновления чемпионата его «Спартак» повалился, рассыпался – и заново уже не собрался. Если то же самое случится с Тедеско, долго его терпеть скорее всего не будут. Тем более вырисовывается вариант с вероятной заменой.

Но на самом деле очень хочется, чтобы у Доменико всё получилось. Нашему чемпионату нужен сильный и стабильный «Спартак», а не метающийся из стороны в сторону.

Уедет ли Алексей Миранчук в «Ювентус»? А хоть куда-нибудь?

Мы любим дружно «продавать» наших игроков в Европу. Ранее общероссийскими товарами становились Смолов (два-три трансферных окна подряд), Головин (успешно!), Дзюба. А теперь очередь добралась до Миранчука. К нему действительно есть интерес из больших клубов, неслучайно тренеры на пресс-конференциях публично восхваляют его качества. Но расстояние от банального интереса или включения в шорт-лист до реального трансфера чаще всего огромное. Пожелаем Алексею его поскорее преодолеть. Трансфер в топ-лигу сделает его сильнее. В «Локо» его рост всё-таки замедлился.

«МЮ» интересен Миранчук? Забавно А как же «Ювентус»?

Сколько игроков продаст «Ростов»?

Команда Валерия Карпина в последнем туре разгромила «Спартак» и завершила первую часть чемпионата на достойном третьем месте. Она показывала едва ли не самый интересный футбол во всей лиге, преодолела финансовые сложности, а также серию из провальных результатов. У неё есть все шансы пробиться в Лигу чемпионов: конкуренция позволяет это сделать. Нужно лишь выполнить одно условие: доехать до весны как минимум без потерь.

Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе Главный тренер «Ростова» стал гостем очередного выпуска «КраСавы».

А спрос на игроков «Ростова» есть – и он огромный. Прицениваются к талантливому центральному защитнику Чистякову, любуются Шомуродовым, восхищённо посматривают на Байрамяна и Норманна. Если у клуба вновь возникнут проблемы с деньгами, кадровый отток может оказаться существенным. Таким, что весной ни о какой Лиге чемпионов говорить уже не получится.

Какого форварда подпишет «Динамо»?

Бело-голубые продлили контракт с Кириллом Новиковым и уже приобрели Скопинцева. Но для выхода на новый уровень и вступления в реальную борьбу за Европу им необходима дальнейшая трансферная работа. В частности, покупка забивного нападающего. Именно забивного, а не такого, как Шейдаев, который команду на прошлой неделе. Судя по всему, деньги у «Динамо» есть – и новый нападающий может оказаться по-настоящему классным. Интересно, кто же им станет.

Главные задачи на зиму-2020. «Динамо» Выступлениями в конце года динамовцы подарили болельщикам надежду. Но кадровых и игровых проблем у команды Кирилла Новикова всё ещё много.

Как сильно изменится ЦСКА, получивший новых владельцев?

Точно неизвестно, когда ВЭБ, владеющий теперь акциями «армейского клуба», начнёт всерьёз тратиться на команду – сейчас или летом. Но зимой ЦСКА в любом случае должен заткнуть кадровые дыры, ведь крайне сложно добиваться больших результатов с одним молодым и нестабильным нападающим, без классного левого защитника и с 17-18 летними парнями в центре обороны. Если Гончаренко получит двух-трёх новых игроков (помимо приехавшего Шкурина), весной мы можем увидеть мощный ЦСКА, а не такой, каким он был осенью.

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.

И в этой истории тоже очень хочется, чтобы всё намеченное свершилось: России нужен сильный ЦСКА. И всем нам нужна более серьёзная интрига в борьбе за золото. Если не прямо сейчас, то хотя бы в следующем сезоне.