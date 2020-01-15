Зачем Тедеско отказывается от матчей на первом сборе? Это психологический момент

Доменико Тедеско — не самый большой любитель контрольных матчей на сборах. В сезоне-2018/19 его «Шальке» провёл семь тестовых игр летом и зимой, две из них — в Китае, где необходимость участия в матчах была обусловлена маркетингом (после Китая последовала почти немыслимая для сборов десятидневная матчевая пауза). Более того, немцы традиционно играют по два «товарняка» зимой — «Шальке» оба раза при Тедеско обходился одним. Для сравнения: в нынешнем сезоне команда из Гельзенкирхена сыграла летом и зимой десять контрольных матчей, два из них — зимой.

Первая тренировка «Спартака» в 2020 году. Много фото и видео Тедеско приходится притормаживать футболистов.

В «Спартаке» Тедеско и вовсе отказался от игр на первом сборе, и для России это не самая распространённая практика. Тренер достаточно честно объяснил, почему было принято такое решение: «Идея была такова, что на тренировках легче контролировать нагрузку. На тренировках это более предсказуемо. Если мы планируем, что команда пробежит по два километра, они будут бегать по два километра, если нужно сделать 200 метров рывков — команда сделает именно 200 метров рывков. В игре ты не можешь это контролировать. Если мяч рядом с игроком, он в любом случае сделает рывок».

Контроль нагрузки и постоянное отслеживание данных в этом случае имеет необходимое сейчас для Тедеско влияние на команду. В Германии и Нидерландах на первых сборах популярен метод товарищеских матчей с командами деревенских лиг — футболисты в разобранном физическом состоянии потихоньку начинают набирать кондиции и уверенность через позитивные результаты с несложными соперниками. Сейчас для «Спартака» это бессмысленно: у команды не будет еврокубков в феврале, до сезона ещё очень далеко, и позитив от лёгких побед не даст необходимого импульса для официальных игр.

Ситуация для Тедеско такова, что команде по-прежнему нужна уверенность — в тренере и собственных силах. После первых хороших результатов «Спартак» к концу осени откатился к заводским настройкам и выглядел коллективом из ребят, где каждый готов к идеям нового главного по-разному. С похожей проблемой три года назад, на зимнем сборе в «Генке», столкнулся тогда новый тренер команды, а ныне — коуч «Брюгге» Филипп Клеман: «У меня было много работы зимой: игрокам не хватало остроты и уверенности. В таких условиях надо начинать сначала, составить чёткий план и закладывать фундамент беседами — индивидуальными и групповыми. У вас могут быть лучшие тактические идеи в мире, но если вы не сможете убедить своих игроков в том, что ваш метод работает, никаких шансов на успех не будет».

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Последняя фраза очень важна. Игрокам нужно постоянное подтверждение того, что они на правильном пути — только так командная уверенность в своих силах растёт. Краткосрочный индивидуальный прогресс является отличным инструментом для получения необходимой уверенности. Здесь есть психологическая уловка: целенаправленная работа на улучшение кондиций обязательно приведут к желаемому эффекту, а постоянный замер данных подтвердит это цифрами. Игроки смогут не просто почувствовать, но и увидеть на листе Excel, как становятся лучше — и это даст им необходимое подтверждение. Вместе с подтверждением начнёт возвращаться уверенность в себе, а параллельно с ней — и уверенность в тренере. Игроки заметят, что его подход работает, и дальше можно будет переходить к сложным тактическим вещам уже на другом уровне восприятия тренера командой.

Для Тедеско, который очень много времени уделяет тактическим деталям, такой фундамент из уверенности просто необходим. Этого фундаментам могло бы не быть, если б тяжёлый «Спартак» начал с мучительных тестовых игр против, скажем, малоизвестных команд из ОАЭ. Нет никакой гарантии, что весной красно-белые будут выглядеть здорово, но на первом сборе им хотя бы дают полностью забыть об осени.