Чем нам запомнились 2010-е? 15 главных футбольных трендов десятилетия

Продолжаем цикл материалов о главных событиях минувшего десятилетия. Ранее мы рассказали о самых головокружительных камбэках. Теперь вспоминаем футбольные тренды, без которых сложно представить 2010-е годы.

Убитая интрига в Лиге 1, Бундеслиге и Серии А

К сожалению, в минувшем десятилетии в трёх из пяти топ-чемпионатах серьёзной борьбы за титул не получилось. Во Франции господствовал «ПСЖ» (6 чемпионств), в Германии «Бавария» (8 чемпионств), а в Италии – «Ювентус» (8 чемпионств). Впрочем, в этом сезоне «старой синьоре» наступает на пятки «Интер», а «Бавария» сейчас вообще занимает третье место. Так что в будущем десятилетии столь скучный тренд, возможно, станет неактуальным.

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Противостояние Месси и Роналду

Едва ли в футболе были времена, когда два футболиста так сильно выделялись на фоне остальных. Дуэль Месси и Роналду стала чем-то большим, чем просто противостояние. Это соперничество разделило многих болельщиков на два лагеря, кардинально отличающихся друг от друга по предпочтениям в футболе. Споры среди них о том, какой же игрок всё-таки лучше, кажется, не утихнут ещё долго. Пока по количеству «Злотых мячей» лидирует Месси, но статистика говорит о том, что Криштиану и Лео примерно равны.

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Роналду зря не приехал на «Золотой мяч». Нового шанса у него может и не быть Третье место – конец эпохи Криштиану.

Капризы Неймара

На заре карьеры Неймара ему прочили большое будущее. Говорили, что бразилец сможет потягаться с парой Месси — Роналду и наконец разрушить их гегемонию. Ней действительно стал суперзвездой, но свергнуть Криштиану и Лео с престола он так и не смог. Возможно всему виной дурной характер бразильца и регулярные конфликты, связанные с ним. Скандальный уход из «Барсы», конфликты с Кавани и Эмери, драка с фанатом, гнев из-за сорвавшегося трансфера в каталонский клуб… Все капризы бразильца можно вспоминать ещё очень долго. Когда же он возьмётся за голову?!

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Провалы «Манчестер Юнайтед»

После ухода великого Алекса Фергюсона из «МЮ» некогда один из лучших клубов Англии стал лишь бледной тенью самого себя. «Дьяволы» стали допускать грандиозные ошибки на трансферном рынке, регулярно менять тренеров и показывать стабильно унылый футбол. За последние 7 лет манкунианцы выиграли лишь несколько национальных Кубков и титул Лиги Европы. Наверняка болельщики «дьяволов» ожидали от своей любимой команды чего-то большего.

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Громкие трансферы в китайские клубы

В Китае основательно взялись за футбол. В этот вид спорта начали вливать огромные деньги и всячески его популяризировать – даже политическими методами. В результате китайские клубы получили миллионы юаней и сразу же стали их тратить на звёздных футболистов. Теперь переходом условного Халка в «Шанхай СИПГ» никого не удивишь. Причём звёзды едут в Китай на заработки не только на закате карьеры (Ба, Гуарин, Мартинес), но и на пике (Оскар, Тейшейра).

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Тренеры тактические гики

В последнее время в мировом футболе уж очень часто стали появляться тренеры, помешанные на теории, вроде Тедеско, Нагельсмана или Бьельсы. Многие из них даже никогда профессионально не играли в футбол, однако этот факт вовсе не мешает им добиваться отличных результатов с командами. Блестящий ум, гениальные идеи и постоянное желание учиться успешно заменяют таким тренерам годы, проведённые на футбольном поле.

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Зачем Тедеско отказывается от матчей на первом сборе? Это психологический момент Игрокам нужно убедиться, что они прогрессируют.

Сумасшедшие камбэки

Минувшее десятилетие подарило нам какое-то аномальное количество невероятных камбэков. «Барселоне» удалось забить в ворота «ПСЖ» 6 мячей, «Ливерпуль» отгрузил «Барсе» 4 гола, «Сити» вырвал чемпионство у «МЮ», выйдя вперёд в игре с «КПР» уже в добавленное время. Фантастика! Надеемся, этот тренд ещё долго будет актуальным.

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Сказка «Лестера» и другие успехи андердогов

К началу 2020 года наверняка ни у кого не осталось сомнений в том, что в футболе деньги решают не всё. Шанс на успех есть даже у небольших клубов. Самый яркий пример – чемпионский путь «Лестера» во главе с Клаудио Раньери. Также достойны упоминания победа «Монпелье» в Лиге-1 и серебро «Ростова» в РПЛ.

Бум соцсетей

Соцсети стали неотъемлемой частью футбола. Серьёзных клубов, которые игнорируют «Твиттер», «Фейсбук» и «Инстаграм», уже давно нет. В соцсетях клубы сообщают о своих трансферах и других значимых новостях, а игроки делятся личными фото, общаются с болельщиками и отвечают на их вопросы. Сейчас любой мем про известную команду мигом может стать настолько популярным, что она использует его для своего пира. А за провокационную шутку в «Твиттере» знаменитый футболист может схлопотать дисквалификацию.

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Абсурдная борьба с расизмом

Безусловно, расизм – серьёзная проблема. Однако в футболе это явление так слепо и настойчиво пытаются искоренить, что борьба с расизмом порой превращается в какой-то абсурд. Так, организация Kick It Out обвинила в недопустимом поведении Георгия Джикию, который на видео назвал Фернандо и Луиса Адриано шоколадками, а из-за жалобы той же конторы Бернарду Силва был дисквалифицирован Федерацией футбола Англии на один матч за мем в «Твиттере», высмеивающий Менди.

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Женщины арбитры в мужском футболе

В минувшем десятилетии футбольный мир стал ещё больше доверять женщинам арбитрам. В 2017 году Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной, отработавшей на матче Бундеслиги в качестве главного судьи. Спустя два года француженка Стефани Фраппар получила право обслужить две встречи в Лиге 1, а чуть позже даже отработала в Суперкубке УЕФА. Россия пока игнорирует этот тренд. Одной из лучших женщин-судей мира – россиянке Анастасии Пустовойтовой — доверяли судить лишь встречи в ПФЛ.

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VAR

VAR – одна из самых обсуждаемых и скандальных тем последних лет. Сколько у системы противников, столько же и союзников. Видеоповторы действительно помогают сделать игру справедливее. Но, как показывает практика, многим арбитрам ещё предстоит научиться правильно использовать новые технологии в футболе.

Рекорды Месси

Новости о том, что гениальному Лионелю Месси покорился очередной рекорд, появляются едва ли не каждый год. Поэтому многие фанаты уже встречают подобные вести без особого энтузиазма, даже несмотря на то что некоторые рекорды аргентинца действительно невероятны. На всякий случай напомним три самых впечатляющих его достижения. Во-первых, он забил рекордное количество голов за один календарный год (91 мяч). Во-вторых, аргентинец – обладатель рекордного количества «Золотых мячей» (6). В-третьих, нападающий стал первым футболистом, который поразил ворота всех соперников своего клуба по чемпионату подряд.

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Защитники и вратари, умеющие хорошо пасовать

Сейчас очень сложно представить топ-клуб, в котором вратарь невнятно действует при игре ногами и ни один из защитников не способен на острые передачи. Футбол так стремительно эволюционирует, что даже от игроков обороны теперь требуют созидательных навыков или как минимум уверенных действий при агрессивном прессинге соперника.

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7 причин, почему ван Дейк достоин «Золотого мяча» больше, чем Месси и Роналду Железные аргументы.

Слишком молодые суперзвёзды

С развитием соцсетей и интернета популярность к футболистам стала приходить очень рано. Мбаппе окрестили суперзвездой уже в 19 лет, 18-летнему Ренату Саншешу пели дифирамбы после окончания чемпионата Европы во Франции, 18-летнего Рашфорда хвалили, когда он ещё был школьником, а сейчас купают в лучах славы Жоау Фелиша, которому всего 20 лет. За юного португальца, кстати «Атлетико» отдал 126 млн евро, на Мбаппе «ПСЖ» не пожалел 145 млн евро, а за Стерлинга пять лет назад «Сити» заплатил 63 млн евро. Так что сумасшедшие суммы, которые топ-клубы тратят на звёздную молодёжь, тоже можно отнести к трендам десятилетия.