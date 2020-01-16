Куда перейдёт Соболев. Инсайды и последние новости

«Динамо»
Москвичи давно заинтересованы в Соболеве. Клубы вели переговоры ещё летом, когда форвард только начал забивать гол за голом. Тогда переговоры к успеху не пришли, нападающий решил остаться в Самаре. Сейчас же ситуация изменилась. «Динамо» понимает, что им очень нужен форвард. Главный тренер – Кирилл Новиков определил для себя двух приоритетных кандидатов: это Соболев и Николай Комличенко. По нашей информации, выбор был сделан в пользу Соболева. И все ключевые позиции по трансферу и контракту нападающего были обговорены и согласованы со всеми тремя сторонами. Но между согласованием и подписанием есть разница. Пока все договорённости существуют на словах, бумаги не подписаны. А пока бумаги не подписаны, трансфер состояться не может. Этим может воспользоваться другой московский клуб.
ЦСКА
Этим московским клубом является ЦСКА. «Армейцы» пытаются перехватить Соболева у «Динамо». По нашей информации, трансфером занимается лично гендиректор клуба – Роман Бабаев. Он через посредников общается с Соболевым. ЦСКА бы хотел взять нападающего в аренду с правом выкупа, что стало уже фирменной фишкой ЦСКА. Но не исключено, что при переговорах всё же будет принято решение сразу выкупить Соболева. Развитие этой ситуации должно произойти в ближайшие дни.
«Рубин»
Казанский клуб тоже рассматривал Соболева в качестве возможного усиления команды. Но дальше первых контактов дело не зашло. «Рубин» не горит желанием выплачивать большую агентскую комиссию, которая сопроводит трансфер Соболева из «Крыльев». Поэтому ждать Соболева в казанском клубе не стоит.
А что там Комличенко?
Комличенко мог оказаться в РПЛ ещё летом. Сначала «Локомотив» в последний момент свернул договорённости о трансфере и сделал выбор в пользу Джорджевича. А потом ЦСКА вёл переговоры с «Младой Болеслав» до последнего дня трансферного окна, но не смог договориться. «Армейцы» хотели арендовать Комличенко с правом выкупа, а чешский клуб на такие условия не пошёл. Сейчас же Комличенко рассматривали и «Динамо», и «Рубин». Но с официальным предложением в чешский клуб обратились только казанцы. Россиянин идёт под одним из первых номеров в списке Леонида Слуцкого на усиление позиции форварда. Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время эта ситуация начнёт развиваться в сторону перехода Комличенко в «Рубин».
- 16 января 2020
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