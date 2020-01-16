И Тедеско побежал. Главный тренер «Спартака» не отрывается от коллектива

В среду «Спартак» на денёк закрылся от посторонних глаз в Абу-Даби, но уже в четверг снова пустил на тренировку журналистов. Всех трёх. Мероприятие вышло непродолжительное, но информативное. Докладываю.
Тедеско не отстаёт от молодёжи
Главный тренер красно-белых – даром что русским языком ещё не владеет – старается держать руку на пульсе событий не только внутри, но и вокруг команды. В инфополе ориентируется чётко. Поэтому и устроил сегодня лёгкий «ликбез» для репортёров: формулировка «трёхразовые тренировки», употреблённая нами в новостях о первом сборе спартаковцев в 2020 году, по сути не совсем корректна. Зарядку в отеле правильнее считать частью утренней сессии, чем самодостаточным занятием. Не вопрос, исправляемся: «Спартак» работает в режиме двухразовых тренировок.
Доменико подчеркнул: давать непосильную нагрузку команде, умышленно её «загонять» никто не собирается, и в подтверждение своих слов уместил четверговую тренировку в 55-60 минут. Разбитыми морально и физически футболисты точно не выглядели. Были и шутки, и улыбки.
Фото: «Чемпионат»
Примечательно, что большую часть беговой работы, так нелюбимой игроками, Мистер выполнил вместе с ними. И шёл в своей группе первым, не отставал от молодёжи. Тем самым тренер подаёт чёткий мотивирующий сигнал команде: мы вместе, я – один из вас.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ларссон вернулся на поле, но ещё не в группу
Впервые на газон стадиона имени шейха Зайда (кажется, что имя «отца нации» в Эмиратах носит вообще всё – улицы, аэропорты, парки, мечети; культ Ленина в Союзе «отдыхает») сегодня вышел Джордан Ларссон. Ему после микротравмы рывки и ускорения противопоказаны, но свой час под присмотром испанского физиотерапевта Хорхе Каталана форвард тоже отработал. По индивидуальной программе. Его возвращение в группу ожидается со дня на день.
Видео доступно на «Чемпионате».
Джикия пропустил тренировку
А вот капитан команды Джикия появился на газоне только для того, чтобы практически сразу его покинуть. Причин для беспокойства болельщиков нет: как уточнили в команде, Георгий получил один день «отгула» в связи с банальным пищевым отравлением. Уже в пятницу он должен возобновить работу без ограничений.
Вместо бочек – детские бассейны
Фото: «Чемпионат»
Бочки со льдом – традиционный атрибут межсезонной работы. В Абу-Даби за неимением специальных ёмкостей администраторы «Спартака» приспособили под это дело детские надувные бассейны. Для футболистов ледяные ванны в полевых условиях – не только полезная процедура, но и элемент развлечения в повседневной рутине. Возможность немного подурачиться и посмеяться.
Видео доступно на «Чемпионате».
Как нетрудно догадаться, сложнее всех «пытку холодом» переносят теплолюбивые южноамериканцы – Мельгарехо, Понсе, Айртон. Эти поёживаясь и охая, забирались в воду. Зато немцам – хоть бы хны. Когда худосочный, ироничный блондин Шюррле и темнокожий, немногословный крепыш Баду устроились в бочках друг напротив друга, получилась идеальная картинка для лекции на тему: «Германия – страна контрастов».
- 16 января 2020
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