Друг Игбуна поехал в больницу с полисом футболиста. Хотел сэкономить

Сегодня телеграм-канал Mash потряс всех новостью о том, что нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун госпитализирован. По словам источника, причиной всему стали боли в почках, после которых его якобы забрали экстренно на скорой в одну из столичных больниц.

Как Игбун «попал в больницу»

Позже телеграм-канал выступил с ещё одним заявлением сказав, что это был не Сильвестр Игбун, а его друг, который захотел за счёт клуба вылечиться под именем Слая.



«Значит, дело было так. Сегодня в столичную клинику забрали Сильвестра Игбуна — так думали врачи, так думал даже владелец квартиры. Человек представлялся игроком „Динамо“, показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС (чтоб всё забесплатно прошло). Олучи (так, скорее всего, зовут парня) даже и сейчас не выходит из амплуа — фоткается с людьми и ждёт помощи врачей. Только это не Игбун, потому что Игбун в Турции. А вот почему его документы и личность использует близкий приятель (у них в инсте совместные фотки), ещё только стоит установить», — пишет Mash.

Позиция клуба и самого Игбуна

В пресс-службе «Динамо» сразу же опровергли данную новость, сказав, что данная новость не является достоверной: «Информация о госпитализации Игбуна не соответствует действительности».



Болельщиков эта новость не могла не порадовать, а позже в официальном «Твиттере» бело-голубых появился ролик, в котором Игбун обратился к болельщикам: «Ребята, это я, Слай. Мы в Анталье, в Турции, на сборе. Мы тренируемся очень усердно. Сегодняшние занятия только завершились, и я очень устал. Время отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню. Со мной всё хорошо, моё тело в порядке. Мы работаем и готовимся к сезону. Мы в порядке, всё хорошо, ребята! Чао!»

Друг, госпитализированный по документам нигерийца сфотографировался с людьми медицинского учреждения.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Олучи был госпитализирован из квартиры, арендованной игроком «Динамо». Хозяин квартиры, который лично вызывал скорую помощь для него, не заметил, что перед ним не Сильвестр.

Что грозит Игбуну

Страховая компания, представляющая интересы «Динамо» может лишить нигерийца медицинского полиса. На такой шаг страховщики пойдут в том случае, если подтвердится факт подмены документов со стороны его друга, — сообщает Mash.



Что же, надеемся что стороны решат вопрос мирным путём, и медицинский полис нападающего «Динамо» всё же останется в его распоряжении.