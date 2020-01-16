Расширение РПЛ, реформа Кубка и переизбрание Прядкина. Главное с собрания клубов РПЛ

Сегодня в офисе РПЛ прошло собрание всех 16 клубов чемпионата. Заседали долго – больше трёх часов. Как выяснилось позже – поводов для дискуссий было достаточно много: от расширения РПЛ – до переизбрания старого-нового президента Лиги. Рассказываем, какие решения уже были приняты клубами.

Пробило днище. Но футбол России не тонет Егоров – о том, как будут затыкать европейскую дыру.

Расширение РПЛ до 18 команд

Разговоры о расширении нашего чемпионата велись достаточно давно, но сегодня представители клубов приняли окончательное решение – количество команд будет увеличено. Дальше всё зависит от исполкома РФС.



«Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата, — рассказал после заседания президент РПЛ Сергей Прядкин, — все клубы проголосовали за то, чтобы клубов было больше. Рассмотрели кучу вариантов: плей-офф, разбитие на группы. В ходе опросов был определён ряд вариантов, которые бы могли реализовать задачи, поставленные президентом РФС. Все выступили за гладкий чемпионат, но с расширением. За этот вариант проголосовали сегодня. Клубы поддержали увеличение до 18 команд. Но есть те, кто и выступал против».

Питер решает. Зачем футболу России иностранный глава судей Егоров – о том, что решение Дюкова выглядит логичным, как бы его ни критиковали.

Но ждать 18 команд в следующем сезоне не стоит. Такое мнение высказал уже генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев:



«Расширение РПЛ надо подготовить. Необходимо проанализировать ситуацию в ФНЛ, сделать расширение так, чтобы сохранился спортивный принцип. РФС должен рассмотреть нашу инициативу, не просто так: «А давайте расширим!», а нужно понимать, готовы ли команды ФНЛ к РПЛ. Если все критерии получится соблюсти, то это возможно. Но я не представляю, как это сделать со следующего сезона без нарушения спортивного принципа и с учётом лицензионных вопросов», — сказал Бабаев.

Фото: РИА Новости

Будущая реформа Кубка России

Изменения должны коснуться и национального Кубка – здесь клубы тоже выступили за реформу, хотя мнения и сильно разделились: по словам Бабаева всё решил один голос. Как будет выглядеть регламент турнира в будущем до конца пока не ясно – Прядкин заявил, что «скелет» соревнования уже есть, но нужно учесть все пожелания клубов. Лига попросила РФС сделать дополнения в новый регламент. По словам директора РПЛ по маркетингу и коммуникация Евгения Савина, реформа должна быть утверждена на ближайшем исполкоме РФС. Одна из её основных задач – сделать турнир более привлекательным.

Кубок даёт уникальные сюжеты и ответы. Нельзя не любить этот турнир Всё, как обычно, было лампово.

Даты начала следующего чемпионата и переизбрание Прядкина президентом РПЛ

Предварительно решили клубы и с датами начала следующего сезона РПЛ – оно намечено на 25 или 26 июля. Но окончательно закрепить даты также должен исполком РФС. Также сегодня клубы выбрали нового-старого президента РПЛ – на этом посту останется Сергей Прядкин. После собрания он поблагодарил клубы за доверие.