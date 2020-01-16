Мальдивы рвутся на чемпионат мира-2022. Сборную может возглавить Ривалдо

Тот редкий случай, когда мы пишем о Мальдивах. И вовсе не из-за того, что там проводят отпуск известные игроки (например, Павел Мамаев туда на днях заезжал). Дело в том, что на островах решили вложиться в развитие футбола. Два месяца назад Федерация футбола Мальдив пригласила нового технического директора. Им стал англичанин Джудан Али. С ним заключен контракт на 10 лет. Это не опечатка – реально до 2029 года.
Джудан Али – родился в Лондоне, но имеет азиатское происхождение. Он прошел школу «Арсенала», где занимался вместе с Рэйем Парлором и Полом Мерсоном. Однако Али на таком уровне не заиграл. Вместо этого он начал учиться на тренера. В том числе в академии «Барселоны» и в 2012 году получил тренерскую лицензию категории А от ФИФА. В английских изданиях писали, что Али может возглавить «Блэкберн» (им владеют азиатские бизнесмены), но этого не случилось. Али отправился работать в чемпионат Гонконга. История Али легла в основу индийского фильма «Dhan Dhana Dhan Goal», где речь идет об азиатском парне в Лондоне, который строит футбольную карьеру.
Теперь у Али новое место работы и новая роль. Его задача – вывести футбол на Мальдивах на новый уровнь. Страна состоящая из множества островов имеет население порядка 400 000 человек (столько людей проживает, например, в Брянске).
– В марте мы открываем футбольный центр на Мальдивах – говорит Али в интервью SunSport. – Там будут жить и тренироваться 100 детей. К нам недавно приезжал Яя Туре и был поражен. Если мы построим не один такой центр, а восемь, кто знает, что произойдет через 6-7 лет?
Фото: twitter.com/MaldivesFA
Фото: twitter.com/FIFAcom
По словам Али, его главной задачей на сегодня является поиск главного тренера для сборной. Контракт с немцем Петаром Сегртом закончился в конце 2019 года. На вакантное место огромное количество кандидатов. На почту техническому директору федерации пришло около 150 резюме. Али утверждает, что хоть на Мальдивах и фантастическая жизнь вне работы, но он не хочет, чтобы должность воспринимали как «гламурный отпуск» (дословная цитата).
На счет работы в сборной Малидив Али уже общался с Ривалдо (недавно получил тренерскую лицензию) и Питером Ридом (руководил «Манчестер Сити» до того, как это стало мейнстримом). Так же среди кандидатов Али называет Жулио Сезара, Манише и Нольберто Солано. Сборная Мальдив вышла во второй раунд отбора к ЧМ-2022 и хоть не является фаворитом, но шансы на выход из группы имеются.
Али отмечает, что футболисты на Мальдивах по стилю крайне напоминают испанцев, но при этом остаются полу-профессионалами по английским меркам. Футбол для них – второе занятие. Даже для игроков сборной Мальдив. Некоторые из них ежедневно работают рыбаками, а играют только по вечерам (днем слишком жарко).
– Нам нужен кто-то, кто мотивирует футболистов. В марте у нас важный матч со сборной Китая. Если мы победим, а затем еще Сирию и Филиппины, то пробьемся на ЧМ-2018, – сказал Али.
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