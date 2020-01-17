18 команд в РПЛ – будущее российского футбола. Расширение лиги было неизбежно

Проблема не в деньгах

Первый и самый веский аргумент противников реформы – российские клубы не готовы к расширению в первую очередь финансово. В клубах по нескольку месяцев не платится заработная плата, они живут за счёт государственных средств, команды исчезают… Стоп. Команды прекращали своё существование и при формате в 16 клубов. Проблема отсутствия денежных средств в первую очередь связана не с тем, что РПЛ элитный дивизион, вход в который стоит баснословных российских рублей, а в раздутых бюджетах некоторых коллективов. Понятно, что тон задают лидеры нашего футбола, у них всё относительно стабильно. Но заработная ли плата играет на поле?

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бедный по меркам РПЛ «Тамбов» прибивает на своём поле «Спартак». «Арсенал», тоже особо не отличающийся богатством, выносит вперёд ногами московский «Локомотив». А «Ростов» с трёхмесячными долгами по трудовым соглашениям настолько обнаглел, что точно будет играть в еврокубках в следующем году. Финансовые проблемы есть, но связаны они в первую очередь с тем, что у клубов, как правило, один мажоритарный спонсор, который, покинув его, уносит команду с собой на свалку истории. Например, так было с «Тосно» или «Москвой». Корень этого сидит в земле, в нашем случае на верхушке, когда опытный «менеджер» подписывает «пенсионера» на безумные деньги, которые потом не может выплатить. Но и игрок не соответствует не только уровню клуба, но и в целом уровню лиги – просто его удачно пристроили. В итоге теряется несколько миллионов из бюджета, на которые можно было подписать молодых и перспективных футболистов. Так что проблема далеко не в финансах, а в некоторых «грамотных» руководителях.

С приходом новых команд участие в чемпионате станет дешевле. Бюджеты клубов, особенно из нижней части таблицы, больше не будут раздуты за счёт дорогих контрактов. «Тамбов» со своими 360 миллионами будет решать задачу не против миллиардеров, а против себе подобных. Выстрелить можно и с относительно маленьким финансированием – пример «Уфы» и тульского «Арсенала» за последние два сезона это ярко показал. Заработанное можно вложить в школу или найти «дешёвого» игрока, а потом продать его олигархам и так по кругу. Утопия? Но уже вышеупомянутая «Уфа» примерно этим и занимается – и довольно неплохо живёт.

А что если выехать за МКАД?

Не стоит забывать и простых болельщиках за пределами МКАД, которые хотят видеть «Спартак» и «Зенит» у себя в городе минимум раз в год. Все же помнят массовую «Дзюбаманию», когда петербуржцы катались по России после чемпионата мира? Любой приезд топового клуба – это всегда маленькое событие не только для взрослых, но и для детишек, которые ходят в футбольные секции. Новые герои, к которым можно прикоснуться, стимулирует рост намного больше, чем заграничные Месси и Роналду. Нет сомнений, что прибытие в город лидеров заполнит стадион местных клубов на полную, пополнив тем самым казну клуба. Потенциально после громких матчей возникает и интерес к просмотру гостевых матчей своей команды, транслирующихся онлайн, – это значит, что оформится подписка на канал, передающий картинку нашего родного футбола. Результат – увеличение стоимости продукта. Конечно, условный матч «Сочи» — «Нижний Новгород» не принесёт огромных денег, а вот «Ротор» — «Спартак» или «Торпедо» — «Динамо» представляются лакомым кусочком для телевидения.

Тренировки для слабаков. Мечты о сборной должны сбываться

Цель реформы – увеличить количество матчей. Да, существует проблема, что не всегда возможно составить адекватное расписание. А для чего же тогда переходили на «весенний» календарь? Место посередине недели ещё остаётся, ведь российские клубы не проходят в евровесну в марте–апреле. Дополнительные матчи в мид-уик никому не помешают, а наоборот смогут позволить переживать за свой клуб ещё чаще. В конце концов, составляется же расписание в ФНЛ, где вообще 38 туров. И футболистам получать игровую практику намного лучше в играх, где им сопротивляется реальный соперник, а не в тренировочном процессе. Какая польза от того, что Джикия, Миранчук и Оздоев сыграют ещё два матча против «автобуса»? А какая польза от того, что они же играют четыре матча против Андорры и Кипра за сборную? Суть именно в игровом процессе, взаимодействии футболистов между собой и получении опыта через игры – это скажет любой спортсмен.



Ну и для сборной увеличение количества участников полезно, поскольку добавляется ещё 36 кандидатов в национальную команду. Из ФНЛ, а уж тем более из ПФЛ – не пробиться, а некоторое количество игроков вынуждены работать там, поскольку просто не попали в клубы РПЛ. Зачастую даже просто не по спортивному принципу. А здесь – дополнительные рабочие места, возможность быть как на ладони, «выстрелить» и уйти на повышение, да и показать свой «товар» лицом тренеру сборной России.

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Перемены всегда тяжело воспринимаются, но они назрели именно сейчас. Логично, что после проведения чемпионата мира, послужившего толчком к футбольному буму, чиновники РФС пытаются развивать самую популярную игру в мире. Что у них получится, покажет только время, но пока такой подход выглядит разумным. Главное – сделать всё правильно и продумать любую мелочь: а это, как правило, не всегда удаётся.

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