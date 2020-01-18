Все трансферы недели в РПЛ. «Краснодар» плавно готовится к новому лимиту

На этой неделе большинство российских клубов снова действовали довольно пассивно на трансферном рынке. Тем не менее в РПЛ не обошлось без интересных сделок. Активнее остальных, как ни странно, проявил себя «Ахмат».



Таблица переходов РПЛ

Рагнар Сигурдссон и Валерий Карпин Фото: fc-rostov.ru

Свободный агент



О том, что один из лидеров «Ростова», исландский защитник Сигурдссон, покинет команду, стало известно ещё в начале января. Капитан жёлто-синих решил расторгнуть с клубом контракт, а «Ростов» противиться не стал. Долго искать новое место работы исландцу не пришлось. Шансом бесплатно подписать опытного защитника воспользовался его бывший клуб «Копенгаген», в котором Рагнар выступал, перед тем как переехать в Россию.

Дамиан Шиманьски, «Ахмат» — «АЕК»

Аренда (200 тысяч евро)



Шиманьски перешёл в «Ахмат» в январе 2019 года. Сначала в грозненском клубе польский полузащитник регулярно попадал в стартовый состав, однако затем всё чаще стал оставаться на скамейке запасных. После подписания Дениса Глушакова судьба Дамиана в Грозном оказалась окончательно определена – в нынешнем сезоне он сыграл лишь в 4 матчах в РПЛ. В итоге клуб решил отдать хавбека в аренду. Следующие полгода Шиманьски проведёт в Греции, выступая за «АЕК», которым руководит Массимо Каррера.

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Свободный агент



После перехода из «Анжи» в «Тамбов» прошедшим летом у 34-летнего полузащитника не получилось закрепиться в основе новой команды. За тамбовский клуб Кулик отметился одной игрой в кубке России, а также всего лишь 118 минутами, проведёнными на поле в РПЛ. Тем не менее опыт Владислава оказался востребованным в ФНЛ – контракт с хавбеком подписала «Чайка». Теперь Кулик будет играть под руководством Магомеда Адиева, с которым они вместе пытались тащить бедствующий «Анжи».

Свободный агент



Виталий Денисов, покинувший «Рубин», тоже сменил РПЛ на ФНЛ. 32-летний защитник подписал контракт с волгоградским «Ротором». Впрочем, вряд ли футболист надолго задержится во втором дивизионе России. Сейчас волгоградцы занимают первую строчку ФНЛ и имеют хорошие шансы заработать в этом сезоне повышение.

Максим Ненахов, «Ротор» — «Ахмат»

220 тысяч евро



Грозненский «Ахмат» подписал перспективного левого защитника. За два года воспитанник «Динамо» сумел попасть из молодёжной команды московского клуба в состав лидера ФНЛ и стать в «Роторе» незаменимым игроком. В нынешнем сезоне 21-летний Ненахов провёл за волгоградский клуб 25 матчей и отметился 2 голами. Максим – универсальный футболист. Он способен сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны, а также в центре обороны и полузащиты. Он хорошо действует в отборе, неплохо подключается к атакам и делает отличные кроссы.

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Юнес Намли (слева) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Аренда



Прошедшим летом «Краснодар» заплатил «Зволле» за Намли 2 млн евро. Ожидалось, что датчанин сможет усилить группу нападения «быков» и даже, возможно, заменит Маурисио Перейру. Выходя на поле, Юнес демонстрировал отличную технику и умение мыслить нестандартно, однако крайне редко приносил пользу своей команде и частенько терялся во время матчей. В результате полузащитник всё чаще стал проводить время на скамейке запасных. Чтобы на лавке Намли совсем не зачах, «быки» отправили его в аренду в американский «Колорадо Рэпидз». В MLS полузащитник проведёт два года. «Быки» плавно готовятся к новому лимиту на легионеров «8+15» (8 иностранцев и 15 игроков с российским паспортом), который начнёт действовать с сезона-2020/2021. Интересно, что Юнес уже третий игрок группы атаки, с которым расстаются «быки». Ранее они продали Игнатьева в «Рубин», а Куэва в конце января официально станет игроком «Сантоса». При этом Классон ещё не восстановился, а Кабелла станет доступен, всего лишь, в конце сезона. Так что от «Краснодара» нынешней зимой наверняка ещё стоит ждать трансферов, иначе глубины состава на остаток сезона может не хватить.

Никита Чагров, «Авангард» Курск – «Тамбов»

Сумма сделки неизвестна



За пару дней до сообщения РФС о том, что на «Тамбов» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим главным тренером и футболистами, клуб подписал 24-летнего голкипера курского «Авангарда» Никиту Чагрова. Контракт с футболистом рассчитан на 2,5 года. Наверняка в новой команде молодой голкипер будет исполнять роль сменщика Гиорги Шелии, который пока не пропустил ни одного матча в РПЛ. Другой претендент на замену основному вратарю команды Владимир Сугробов, по информации Sport 24, отправился в Армению. Ереванский «Пюник» арендовал голкипера до конца сезона.

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Мацей Вилюш, «Ростов» — «Урал»

Свободный агент

Переехав в Ростов из Польши в 2017 году, Мацей сразу стал одни из лидеров обороны нового клуба. Поляк удачно действовал в тройке центральных защитников и показывал стабильно высокий уровень игры. Однако в середине прошлого сезона футболист порвал «кресты», выбыл на полгода и так и не смог вернуться в строй. К тому моменту, когда Мацей полностью восстановился, «Ростов» уже перешёл к схеме с двумя центральными защитниками, да и новичок жёлто-синих Дмитрий Чистяков невероятно здорово действовал на поле. Поэтому места в составе для поляка больше не нашлось. В результате Вилюш по обоюдному согласию разорвал соглашение с клубом и отправился в расположение «Урала». Екатеринбуржцы сначала проверили поляка в деле на просмотре, а затем подписали с ним контракт.

Фелипе Визеу, «Удинезе» — «Ахмат»

Аренда



В этом розыгрыше РПЛ только «Рубин» забивает меньше «Ахмата», поэтому неудивительно, что грозненцы решили усилиться нападающим. Выбор пал на 22-летнего форварда «Удинезе» Фелипе Визеу. За полгода в итальянском клубе бразилец ничего толкового не показал, поэтому его уже во второй раз отдают в аренду. Ранее, будучи футболистом «Удинезе», Фелипе провёл год в «Гремио». За бразильский клуб он сыграл 13 матчей, в которых отличился лишь однажды. Похоже, «Ахмату» достался кот в мешке.